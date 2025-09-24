Einführung in die IBM Envizi Emissions API: Vereinfachung der Emissionsberechnung

Integrieren Sie Emissionsberechnungen nahtlos in Ihre vorhandenen Tools, unterstützt durch globale und regionale Emissionsfaktoren.
IBM freut sich, die IBM Envizi Emissions API vorab vorstellen zu können. Dabei handelt es sich um eine neue Erweiterung der Envizi ESG Suite. Damit lassen sich Treibhausgasberechnungen direkt in die von Unternehmen bereits genutzten Tools integrieren.
IBM Envizi Emissions API wurde als schlanke, API-gesteuerte Engine entwickelt und macht die Berechnung von Emissionen schneller, transparenter und einfacher integrierbar. Die API unterstützt Benutzer bei der Erstellung ihrer eigenen Emissionsrechner.
Die API spricht sowohl Unternehmen an, die weiterhin Spreadsheets für ihre Emissionsberechnungen verwenden möchten, als auch Softwareanbieter, die ihre eigenen Lösungen entwickeln. Sie bietet einen einfachen, schnellen Weg zur Emissionsberechnung sowie eine verwaltete, auf Standards abgestimmte Faktorbibliothek, die sie nahtlos in ihre Workflows einbinden können.
Sowohl Unternehmen als auch Softwareanbieter stehen heute vor großen Herausforderungen:
Hier kommt die Envizi Emissions API ins Spiel: Sie beseitigt Hindernisse für Unternehmen, die einen einfacheren und schnelleren Weg zur Emissionsberichterstattung mit Excel benötigen, und bietet Softwareanbietern gleichzeitig eine gebrauchsfertige, auf Standards abgestimmte Engine, die sie nahtlos in ihre Plattformen einbetten können.
Die API basiert auf einer Bibliothek mit mehr als 140.000 weltweit anerkannten Datensätzen, die globale Emissionen umfassen und stellt sicher, dass die Faktorensätze aktuell und transparent sind.
Für Unternehmen bedeutet dies, menschliche Fehler und beraterlastige Prozesse mit sofortigen, Excel-basierten Scope 1-, 2- und 3-Berechnungen zu eliminieren. Für Softwareanbieter schafft sie die Grundlage für differenzierte, kohlenstoffbewusste Anwendungen, die betriebliche Erkenntnisse in Echtzeit liefern und Dekarbonisierungsinitiativen in großem Maßstab unterstützen.
Die Envizi Emissions API wurde so konzipiert, dass die Einarbeitung reibungslos funktioniert. Mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, vorgefertigten Excel-Vorlagen und modularen API-Endpunkten können Unternehmen schnell mit den Berechnungen beginnen.
Die Benutzer haben zudem die Flexibilität, Datensätze aus einer Vielzahl globaler und regionaler Quellen auszuwählen, was transparente und protokollierte Berechnungen unterstützt. Diese schnellere Time-to-Value hilft Teams, sich auf Nachhaltigkeit zu konzentrieren, anstatt mit technischer Komplexität zu kämpfen.
Die Envizi Emissions API von IBM ermöglicht es Unternehmen, Nachhaltigkeit in die tägliche Entscheidungsfindung zu integrieren. Es geht nicht nur um die Einhaltung von Vorschriften, sondern auch darum, Effizienz freischalten, Transparenz zu ermöglichen und den Fortschritt in Richtung einer kohlenstoffarmen Zukunft zu beschleunigen.
Lernen Sie die IBM Envizi Emissions API kennen und nutzen Sie diese, um Ihre Nachhaltigkeitsstrategie zu verbessern. Registrieren Sie sich noch heute für die Vorschau-Warteliste und machen Sie den ersten Schritt in Richtung nahtloser und skalierbarer Emissionsberechnungen.