Einführung in die IBM Envizi Emissions API: Vereinfachung der Emissionsberechnung

IBM freut sich, die IBM Envizi Emissions API vorab vorstellen zu können. Dabei handelt es sich um eine neue Erweiterung der Envizi ESG Suite. Damit lassen sich Treibhausgasberechnungen direkt in die von Unternehmen bereits genutzten Tools integrieren.

IBM Envizi Emissions API wurde als schlanke, API-gesteuerte Engine entwickelt und macht die Berechnung von Emissionen schneller, transparenter und einfacher integrierbar. Die API unterstützt Benutzer bei der Erstellung ihrer eigenen Emissionsrechner.

Die API spricht sowohl Unternehmen an, die weiterhin Spreadsheets für ihre Emissionsberechnungen verwenden möchten, als auch Softwareanbieter, die ihre eigenen Lösungen entwickeln. Sie bietet einen einfachen, schnellen Weg zur Emissionsberechnung sowie eine verwaltete, auf Standards abgestimmte Faktorbibliothek, die sie nahtlos in ihre Workflows einbinden können.