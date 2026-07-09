Ankündigung des IBM Bob Premium-Pakets für i: Beschleunigung der Anwendungsentwicklung und -modernisierung für IBM i

Die Modernisierung von IBM i Anwendungen erfordert mehr als nur KI-unterstützte Codierung. Es bedarf einer KI, die jahrzehntelange Geschäftslogik, Fachsprachen und die Workflows versteht, auf die sich Unternehmensteams verlassen, um geschäftskritische Systeme mit Zuversicht zu modernisieren.

IBM gibt heute die allgemeine Verfügbarkeit des IBM Bob Premium-Pakets für i bekannt und stellt damit KI-gestützte Entwicklungs- und Modernisierungsfunktionen den IBM i-Teams direkt zur Verfügung. IBM Bob ist ein KI-orientierter Entwicklungspartner für Unternehmensentwickler, der bei der Planung, Durchführung, Validierung und Steuerung von Modernisierungsaufgaben über den gesamten Softwareentwicklungszyklus hinweg hilft. Mit dem Premium-Paket für i erweitert IBM Bob diese Erfahrung mit IBM i-spezifischen Funktionen, die für geschäftskritische IBM i Anwendungen entwickelt wurden, darunter RPG, COBOL, CL, Db2 für i und native IBM i-Workflows, die die realen Modernisierungsbedürfnisse von Unternehmensteams unterstützen.

Das Premium-Paket für IBM i, das für die tatsächliche Arbeitsweise von IBM-i-Entwicklern entwickelt wurde, hilft Teams, komplexen Code zu verstehen, Anwendungen zu generieren und zu refaktorisieren, Dokumentation zu erstellen, Tests zu unterstützen und mit größerer Geschwindigkeit und Vertrauen zu modernisieren, während die Geschäftslogik erhalten bleibt, auf die Unternehmen täglich angewiesen sind.