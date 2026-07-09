Ankündigung des IBM Bob Premium-Pakets für i: Beschleunigung der Anwendungsentwicklung und -modernisierung für IBM i

IBM gibt heute die allgemeine Verfügbarkeit des IBM Bob Premium-Pakets für i bekannt und stellt damit KI-gestützte Entwicklungs- und Modernisierungsfunktionen den IBM i-Teams direkt zur Verfügung.
Die Modernisierung von IBM i Anwendungen erfordert mehr als nur KI-unterstützte Codierung. Es bedarf einer KI, die jahrzehntelange Geschäftslogik, Fachsprachen und die Workflows versteht, auf die sich Unternehmensteams verlassen, um geschäftskritische Systeme mit Zuversicht zu modernisieren.
IBM gibt heute die allgemeine Verfügbarkeit des IBM Bob Premium-Pakets für i bekannt und stellt damit KI-gestützte Entwicklungs- und Modernisierungsfunktionen den IBM i-Teams direkt zur Verfügung. IBM Bob ist ein KI-orientierter Entwicklungspartner für Unternehmensentwickler, der bei der Planung, Durchführung, Validierung und Steuerung von Modernisierungsaufgaben über den gesamten Softwareentwicklungszyklus hinweg hilft. Mit dem Premium-Paket für i erweitert IBM Bob diese Erfahrung mit IBM i-spezifischen Funktionen, die für geschäftskritische IBM i Anwendungen entwickelt wurden, darunter RPG, COBOL, CL, Db2 für i und native IBM i-Workflows, die die realen Modernisierungsbedürfnisse von Unternehmensteams unterstützen.
Das Premium-Paket für IBM i, das für die tatsächliche Arbeitsweise von IBM-i-Entwicklern entwickelt wurde, hilft Teams, komplexen Code zu verstehen, Anwendungen zu generieren und zu refaktorisieren, Dokumentation zu erstellen, Tests zu unterstützen und mit größerer Geschwindigkeit und Vertrauen zu modernisieren, während die Geschäftslogik erhalten bleibt, auf die Unternehmen täglich angewiesen sind.
Das IBM Bob Premium-Paket für i ist für die direkte Zusammenarbeit mit laufenden IBM i-Umgebungen, Quellmitgliedern und Anwendungen konzipiert. Entwickler können Code im Workflow lesen, schreiben und kompilieren, wodurch die Notwendigkeit, Quellcode in voneinander unabhängige Tools zu kopieren oder zwischen fragmentierten Erfahrungen zu wechseln, reduziert wird. Da Bob nativ mit IBM i verbunden ist, basiert die KI-Unterstützung auf der realen Anwendungsstruktur und dem Plattformkontext. Dies hilft Entwicklern, genauere Erklärungen, saubere Ausgaben und Modernisierungsanleitungen zu erhalten, die mit den IBM i Entwicklungspraktiken übereinstimmen. Durch die direkte Integration von KI in den IBM i Workflow können Teams schneller arbeiten und gleichzeitig die für geschäftskritische Anwendungen erforderliche Kontrolle, Zuverlässigkeit und Souveränität bewahren.
Dieser direkte Kontext kann bedeutende Zeitersparnisse bedeuten, wenn Entwickler das Anwendungsverhalten untersuchen und die Anwendung dokumentieren müssen. Jasmine Kaczmarek, Vice President of Technology beim Convenience-Store-Großhändler MR Williams, sagte: „Mit nur 20 Minuten und der Hilfe des Tools konnte ich einen Bericht analysieren, die Feldlogik nachverfolgen, die Berechnung verstehen und das Problem dokumentieren. Was ein erfahrener Entwickler am Vortag sechs Stunden gekostet hatte, konnte ich 18-mal schneller erledigen.“
Das Premium-Paket für i führt kuratierte Fähigkeiten und agentische Workflows ein, die für gängige IBM i-Entwicklungs- und Modernisierungsaufgaben optimiert sind. Diese Funktionen helfen Entwicklern, komplexe RPG- und COBOL-Programme zu erklären, Fixed-Format-RPGs in moderne Free-Format-RPGs umzuwandeln, monolithische Anwendungen in modulare Strukturen umzuwandeln, RPG-, CL-, COBOL- und DDS-Code zu generieren, technische Dokumentation zu erstellen und Unit-Tests zur Unterstützung der Validierung zu erstellen.
Anstatt sich auf generische Eingabeaufforderungen und inkonsistente Ergebnisse zu verlassen, können IBM i Teams auf von Experten entwickelte Fähigkeiten zurückgreifen, die vorhersehbarere, wiederholbare und qualitativ hochwertigere Ergebnisse liefern. Agentische Workflows helfen dabei, mehrstufige Entwicklungsaufgaben von Verständnis und Planung bis hin zur Implementierung und Validierung zu steuern, sodass Entwickler schrittweise modernisieren können, ohne die Kontrolle zu verlieren.
Der Datenbankmodus stattet Bob mithilfe von Fähigkeiten und agentischen Workflows so aus, dass das IBM i-Entwicklungsteam Abfragen analysieren, optimieren und Fehler beheben kann und fundierte Kenntnisse über SQL und Altlast DDS bereitstellt. Dieser Modus schließt die Kompetenzlücke eines erfahrenen Datenbankentwicklers, die IBM i Entwicklungsteams heute nicht haben.
Die Teams profitieren zudem von einer stärkeren Unterstützung bei der Planung durch die Lösung. Bob Richardson, ERP Support Analyst bei Wynne Systems, teilte mit: „Was mir bei IBM Bob fast sofort auffiel, war der Detailgrad im Vergleich zu anderen KIs. Ich nutze gerne KI, um Pläne für konkrete Projekte zu entwickeln und umzusetzen. Bei exakt demselben Prompt war Bobs Planung stets 10-mal detaillierter als die anderer KIs. Mehr Einzelheiten, mehr Details und ein besseres Verständnis der Schritte des Projekts von Anfang bis Ende.“
IBM Bob kann auch dazu beitragen, Wissen zu bewahren, das in großen und undokumentierten Codebases verborgen ist. Marina Schwenk, Senior Programmer bei Innovative Software Solutions, sagte: „Als wir Zugang zu Bob bekamen, begannen wir sofort mit der Dokumentation von über 90.000 Programmzeilen. Bob konnte alle Eingaben/Ausgaben und Dateistrukturen sowie deren Verwendungszwecke und wichtige Logik auflisten und beschriften. Am wichtigsten ist, dass Bob eine Dokumentation erstellt hat, die wir ganz neuen Entwicklern an die Hand geben konnten, die gerade erst mit IBM i begonnen haben.“
Zusammen machen native IBM i Konnektivität, kuratierte Fähigkeiten und agentische Workflows das IBM Bob Premium-Paket für i zu mehr als nur einem Codierungsassistenten. Anstatt eigenständige Funktionen einzuführen, erweitert das Premium-Paket IBM Bob um IBMs jahrzehntelange IBM i Expertise durch speziell entwickelte Workflows, spezialisierte Fähigkeiten und tiefgreifendes Plattformwissen, sodass Teams ihre Anwendungen mit größerer Zuversicht modernisieren und weiterhin zuverlässige Anwendungen bereitstellen können.
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