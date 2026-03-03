IBM und Cobalt Iron freuen sich, heute die weltweite Markteinführung von Secure Automated Backup mit Compass für IBM Cloud-Kunden bekannt zu geben – eine wichtige Erweiterung unseres gemeinsamen Engagements für die Bereitstellung moderner, automatisierter und hochsicherer Datensicherung in hybriden und Multi-Cloud-Umgebungen.

Aufbauend auf der starken Akzeptanz von Secure Automated Backup mit Compass für IBM Power Virtual Server bringt dieses neue Angebot denselben bewährten, unternehmensweiten Schutz für eine noch breitere Palette von Workloads, die in IBM Cloud und lokal laufen. Kunden profitieren damit von einer nahtlosen, vollständig verwalteten Backup-as-a-Service-Erfahrung, die Backup-Vorgänge erheblich vereinfacht und die Cloud-Einführung beschleunigt.