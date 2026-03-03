Datenschutz auf Unternehmensebene, jetzt noch zugänglicher.
IBM und Cobalt Iron freuen sich, heute die weltweite Markteinführung von Secure Automated Backup mit Compass für IBM Cloud-Kunden bekannt zu geben – eine wichtige Erweiterung unseres gemeinsamen Engagements für die Bereitstellung moderner, automatisierter und hochsicherer Datensicherung in hybriden und Multi-Cloud-Umgebungen.
Aufbauend auf der starken Akzeptanz von Secure Automated Backup mit Compass für IBM Power Virtual Server bringt dieses neue Angebot denselben bewährten, unternehmensweiten Schutz für eine noch breitere Palette von Workloads, die in IBM Cloud und lokal laufen. Kunden profitieren damit von einer nahtlosen, vollständig verwalteten Backup-as-a-Service-Erfahrung, die Backup-Vorgänge erheblich vereinfacht und die Cloud-Einführung beschleunigt.
Secure Automated Backup with Compass beseitigt die Komplexität, die traditionell mit einer Backup-Infrastruktur verbunden ist. Über den IBM Cloud-Katalog können Kunden nun:
Da keine Hardware verwaltet werden muss und keine manuelle Konfiguration erforderlich ist, können Unternehmen schnell mit dem Schutz ihrer Workloads beginnen und nahtlos skalieren, wenn ihre Umgebung wächst.
Dieses neue IBM Cloud BaaS-Angebot bietet eine einheitliche Datensicherungserfahrung über eine Vielzahl von Plattformen hinweg, darunter:
Da Compass für Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen konzipiert wurde, können Kunden Daten nicht nur innerhalb der IBM Cloud, sondern auch in der lokalen Infrastruktur und in führenden öffentlichen Clouds – einschließlich Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud-Plattform und Alibaba Cloud – schützen, die alle nahtlos über eine einzige Management-Oberfläche verwaltet werden.
Sicherheit steht im Mittelpunkt dieses neuen Angebots. Secure Automated Backup mit Compass kombiniert die fortschrittlichen Funktionen von Cobalt Iron mit der branchenführenden Robustheit von IBM Cloud Object Storage (COS) und nutzt:
Das Ergebnis ist eine vollständig geschützte Umgebung, die darauf ausgelegt ist, kritische Arbeitslasten vor Ransomware, Manipulationen und Betriebsfehlern zu schützen.
Da Hybrid- und Multicloud-Architekturen zum Standard werden, suchen Unternehmen nach einheitlichen, automatisierten Kontinuitätsstrategien, die über alle Plattformen und Clouds hinweg funktionieren. Secure Automated Backup with Compass deckt diesen Bedarf direkt, indem es Folgendes bereitstellt:
Das ist nicht nur Cloud-to-Cloud-Backup – es handelt sich um eine einzige, einheitliche Datenschutzplattform für das gesamte Unternehmen.
Wie Greg Tevis, VP of Strategy bei Cobalt Iron, erklärt: „Mit diesem Start können Kunden nun Workloads in IBM Cloud, anderen öffentlichen Clouds und lokalen Rechenzentren weltweit schützen – alles durch ein einziges, vereinfachtes Erlebnis.“
Sicheres automatisiertes Backup mit Compass ist jetzt sofort in allen IBM Cloud Data Centers weltweit verfügbar, mit Regionen wie Dallas, Washington DC, Toronto, Montreal, São Paulo, Frankfurt, London, Madrid, Sydney, Tokio, Osaka, Chennai und mehr. Unabhängig davon, wo sich Ihre Workloads befinden, können Sie sich auf einen Zugriff mit geringer Latenz und einen global konsistenten Schutz auf Unternehmensniveau verlassen.
Als Ergänzung zu mehr als 400 Unternehmenslösungen im IBM Cloud Marketplace – der von 95 % der Fortune 500-Unternehmen und über 600.000 monatlich aktiven Nutzern verwendet wird – erweitert dieses neue Angebot die Auswahlmöglichkeiten für Kunden, vereinfacht die Beschaffung und stärkt IBM Cloud als führendes Ziel für SaaS-Lösungen der Enterprise-Klasse.
Secure Automated Backup mit Compass ist jetzt direkt über den IBM Cloud-Katalog verfügbar. Schützen Sie Ihre Workloads mit modernen, automatisierten, unternehmensgerechten Backups, die für die hybride Multi-Cloud-Welt entwickelt wurden.
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