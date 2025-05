KI-gestützte Verbesserungen:

Zu den wichtigsten Merkmalen gehören:

Verwendung von Ansichten für die Modelleingabe: Nutzen Sie Ansichten als Eingaben für KI-Modelle, um anspruchsvollere Anwendungsfälle zu ermöglichen, z. B. die Automatisierung der Überprüfung von Verpflichtungen oder die Generierung von Fortschrittsberichten zur Risikobewertung.

Verbesserte Berichterstellung und Datenexport: Führt eine neue Datenexportfunktion ein, die eine nahtlose Extraktion und den Export von OpenPages-Daten, einschließlich Beziehungen zwischen Objekten, in SFTP, IBM Cloud Object Storage oder AWS S3 ermöglicht, um eine einfache Integration mit KI-Pipelines und BI-Tools von Drittanbietern zu ermöglichen.

Verbesserungen der Benutzeroberfläche und der Erfahrung

Um die Zusammenarbeit zu verbessern und administrative Aufgaben zu rationalisieren, bietet OpenPages 9.1:

Verschachtelte Raster: Stellen Sie komplexe Objekthierarchien in Task View Grids oder Grid Views visuell dar und vereinfachen Sie so die Navigation und das Verständnis von Beziehungen zwischen über- und untergeordneten Elementen.

Verbesserungen des Kommentarbereichs: Verbessern Sie die Zusammenarbeit im Team durch eine Dashboard-Kachel für gezielte Kommentarbenachrichtigungen, eine verbesserte @Erwähnungsfunktion im Kommentarbereich der Aufgabenansicht und administrative Kontrolle über E-Mail-Vorlagen für @Erwähnungsbenachrichtigungen.

Verfeinerungen der Fragebogenvorlage

Für eine bessere Anpassung bei der Erfassung und Analyse risikobezogener Daten ermöglicht OpenPages 9.1:

Neuanordnung der Antworten: Ermöglichen Sie den Fragebogenautoren, Single- und Multiple-Choice-Antworten mithilfe von Drag-and-Drop-Funktionen oder Tastenkombinationen neu anzuordnen und so kritische Datenabhängigkeiten beizubehalten.

Berichterstellung und Analyse

Tauchen Sie tiefer in OpenPages-Konfigurationen ein mit:

Analysebericht zu Feldreferenzen: Identifiziert alle Konfigurationspositionen, auf die ein bestimmtes Feld referenziert wird, und bietet umfassende Einblicke in Datenverbindungen.

Erweiterter Konfigurationsexport: Steuern Sie den Umfang von Exporten, indem Sie optional Abhängigkeiten für Objektprofile und Ansichten ausschließen.

Globale Reichweite und Kompatibilität

OpenPages 9.1 erweitert seine sprachliche und technische Unterstützung:

Unterstützung für Arabisch: Integrieren Sie Arabisch (Sprachumgebungen „ar-SA“ und „ar-AE“) für die Darstellung von rechts nach links, um Benutzer auf der ganzen Welt zu unterstützen.

OAuth 2.0 Authorization Server: Stärken Sie Sicherheit und Integration, indem Sie OAuth 2.0 mit der Authorization Server-Komponente unterstützen.

Workflow- und Systemverbesserungen

Für eine verbesserte Betriebseffizienz bietet OpenPages 9.1 folgende Vorteile:

Verbesserungen des Workflow-Designers: Definieren Sie primäre Workflow-Aktionen an der Spitze für Endbenutzer und ermöglichen Sie die Erstellung von System-Workflows, die nur von anderen Workflows oder Planern ausgelöst werden, wodurch automatisierte und kontrollierte Prozesse unterstützt werden.

Kompatibilität mit der Cloud



OpenPages on Cloud gewährleistet Skalierbarkeit und Sicherheit in Cloud-Umgebungen und wird zusammen mit OpenPages on Cloud 9.1 weiterentwickelt.