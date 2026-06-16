Einführung von agentischen KI-Überwachungssystemen in IBM Guardium zur Schließung der Transparenzlücke

Die meisten Workflows der generativen KI beginnen einfach damit, dass eine Person eine Frage stellt oder eine Anweisung gibt. Prompt, Systeminstruktionen und jeglicher bereitgestellter Kontext werden an das Modell weitergegeben, und das Modell gibt eine Antwort basierend auf diesen Eingaben zurück. Agentische KI baut auf diesem Muster auf: Anstatt bei einer Antwort zu stoppen, kann das Modell mit einem Orchestrator oder Laufzeit arbeiten, der eine Aufgabe plant, einen nächsten Schritt auswählt, ein Tool aufruft, die Ergebnisse prüft und dann entscheidet, was als Nächstes zu tun ist.

Um diese Aufgabe zu erfüllen, benötigt der Agent jedoch Zugriff auf den Unternehmenskontext und die Unternehmenssysteme. RAG kann relevantes Wissen aus Dokumenten, Vektordatenbanken, E-Mails, Tickets oder anderen internen Quellen abrufen, sodass das Modell über den richtigen Hintergrund verfügt, bevor es handelt. MCP-Server und andere Tool-Connectors geben dem Agenten eine kontrollierte Möglichkeit, Dateien, SaaS-Anwendungen, APIs, Datenbanken und Workflows zu erreichen.

Hier geht das KI-System vom Beantworten einer Frage zum Handeln im Unternehmensumfeld über. Einige KI-Systeme sind auch auf spezielle Daten abgestimmt oder trainiert. Das kann die Konsistenz in einem bestimmten Bereich verbessern, bringt aber auch zusätzliche Governance-Anforderungen in Bezug auf Trainingsdaten, Modellversionen, Drift, Auswertung und Rollback mit sich.

Für Überwachungszwecke sind drei Teile des agentischen

Workflows besonders wichtig zu verfolgen:

Prompts erfassen die Absicht des Nutzers und wiederverwendbare Anweisungen.

Ressourcen liefern den Kontext, auf den sich der Agent stützen kann, wie z. B. Dokumente, Schemas, Kalender oder Anwendungsdaten.

Tools sind die Aktionen, die der Agent ausführen kann, wie z. B. das Abfragen einer Datenbank, das Erstellen eines Tickets oder das Versenden einer Nachricht.

Die Agentenschleife verbindet diese Teile. Das System beobachtet den aktuellen Zustand, plant den nächsten Schritt, führt diesen über ein Tool oder einen Workflow aus, überprüft das Ergebnis und fährt fort, bis die Aufgabe abgeschlossen ist oder eine menschliche Genehmigung erforderlich ist. Deshalb erfordert die Überwachung agentischer KI mehr als nur Protokollierung auf Modellebene. Sicherheitsteams benötigen Transparenz über den Prompt, den verwendeten Kontext, die ausgewählten Werkzeuge, die angewendeten Genehmigungen und die unterwegs abgerufenen oder generierten Daten.