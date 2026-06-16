Einführung von agentischen KI-Überwachungssystemen in IBM Guardium zur Schließung der Transparenzlücke

Neue Funktionen in IBM Guardium – derzeit in Private Preview – führen die Überwachung für agentische KI-Systeme wie Claude über die Claude Compliance API ein.
Unternehmen stehen vor einer wachsenden Lücke bei der Sichtbarkeit von KI-Daten, da KI-Systeme auf sensible Daten schneller reagieren können, als es Sicherheits- und Compliance-Teams verfolgen können.
Um diese Lücke zu schließen, führen neue Funktionen in IBM Guardium – derzeit in Private Preview – die Überwachung für agentische KI-Systeme wie Claude über die Claude Compliance API ein. Diese Funktion erfasst detaillierte KI-Aktivitätstelemetrie über Prompts, Benutzer, Projekte, Dateien, Agentenaktionen, MCP- und Tool-Aktivitäten sowie den nachgelagerten Datenzugriff.
Da immer mehr agentische KI in Workflows integriert wird, müssen Unternehmen einen Überblick darüber haben, wie die Agenten mit ihren Daten interagieren, um sicherzustellen, dass dies mit ihren Sicherheits- und Governance-Richtlinien übereinstimmt. Mangelnde Datentransparenz kann zu möglichen Datenlecks oder Verstößen gegen Compliance-Vorschriften führen.
Die meisten Workflows der generativen KI beginnen einfach damit, dass eine Person eine Frage stellt oder eine Anweisung gibt. Prompt, Systeminstruktionen und jeglicher bereitgestellter Kontext werden an das Modell weitergegeben, und das Modell gibt eine Antwort basierend auf diesen Eingaben zurück. Agentische KI baut auf diesem Muster auf: Anstatt bei einer Antwort zu stoppen, kann das Modell mit einem Orchestrator oder Laufzeit arbeiten, der eine Aufgabe plant, einen nächsten Schritt auswählt, ein Tool aufruft, die Ergebnisse prüft und dann entscheidet, was als Nächstes zu tun ist.
Um diese Aufgabe zu erfüllen, benötigt der Agent jedoch Zugriff auf den Unternehmenskontext und die Unternehmenssysteme. RAG kann relevantes Wissen aus Dokumenten, Vektordatenbanken, E-Mails, Tickets oder anderen internen Quellen abrufen, sodass das Modell über den richtigen Hintergrund verfügt, bevor es handelt. MCP-Server und andere Tool-Connectors geben dem Agenten eine kontrollierte Möglichkeit, Dateien, SaaS-Anwendungen, APIs, Datenbanken und Workflows zu erreichen.
Hier geht das KI-System vom Beantworten einer Frage zum Handeln im Unternehmensumfeld über. Einige KI-Systeme sind auch auf spezielle Daten abgestimmt oder trainiert. Das kann die Konsistenz in einem bestimmten Bereich verbessern, bringt aber auch zusätzliche Governance-Anforderungen in Bezug auf Trainingsdaten, Modellversionen, Drift, Auswertung und Rollback mit sich.
Für Überwachungszwecke sind drei Teile des agentischen
Workflows besonders wichtig zu verfolgen:
Die Agentenschleife verbindet diese Teile. Das System beobachtet den aktuellen Zustand, plant den nächsten Schritt, führt diesen über ein Tool oder einen Workflow aus, überprüft das Ergebnis und fährt fort, bis die Aufgabe abgeschlossen ist oder eine menschliche Genehmigung erforderlich ist. Deshalb erfordert die Überwachung agentischer KI mehr als nur Protokollierung auf Modellebene. Sicherheitsteams benötigen Transparenz über den Prompt, den verwendeten Kontext, die ausgewählten Werkzeuge, die angewendeten Genehmigungen und die unterwegs abgerufenen oder generierten Daten.
Aufgrund der Komplexität von agentischen KI-Systemen und Workflows können an mehreren Stellen Sicherheitslücken auftreten. Diese Lücken können die Produktion blockieren, da die Teams nicht beweisen können, was passiert ist, wer es genehmigt hat oder ob die Maßnahme im Rahmen der Richtlinien lag. Einige Beispiele:
Ohne Antworten auf die oben genannten Fragen müssen Sicherheitsteams agentische KI genehmigen, ohne einen klaren Überblick darüber zu haben, wo sich das Risiko über Prompts, Tools, Anwendungen und Datenspeicher hinweg ausgebreitet hat.
Das Problem ist, dass sich die Beweise in der Regel an verschiedenen Orten befinden. Wenn diese Datensätze nicht verknüpft werden können, müssen die Teams die Geschichte nach einem Vorfall oder einer Audit-Anfrage manuell neu erstellen. Zur Einhaltung von Compliance-Vorschriften – wie dem EU-KI-Gesetz – ist es entscheidend, dass all diese Interaktionen und Beweise erfasst und zusammengeführt werden, um die gesamte Abstammung der Aktivitäten von Anfang bis Ende darzustellen.
Die neue Guardium-Funktion beginnt damit, dass Claude-Aktivitäten über die Claude Compliance-API in die Überwachungsansicht aufgenommen werden. Diese Aktivität kann anzeigen, welcher Benutzer beteiligt war, in welchem Projekt oder Arbeitsbereich er gearbeitet hat, welche Dateien oder Gespräche Teil der Interaktion waren und welche administrativen oder Konfigurationsänderungen vorgenommen wurden. Dadurch wird das Frontend des KI-Workflows eingerichtet, bevor ein Agent Tools oder Daten erreicht.
Guardium kann diese Claude-Aktivität dann mit der Ausführungsschicht verbinden. Agent-Laufzeiten, MCP-Server, API-Gateways und Tool-Audittrails helfen zu zeigen, welches Tool der Agent aufgerufen hat, welches System er erreichen wollte, ob ein Genehmigungsschritt ausgelöst wurde und ob die Aktion erfolgreich abgeschlossen wurde.
Guardium verbindet den Workflow auch mit der Überwachung von Datenaktivitäten. Hier können die Teams die Datenbank, Tabelle, Spalte, Abfrage oder das Zugriffsereignis einsehen, zusammen mit der Klassifizierung sensibler Daten, dem Ergebnis der Richtlinie und dem Kontext der Warnung. Mit anderen Worten: Es zeigt, welche Daten der agentische Workflow tatsächlich berührt hat.
Guardium bringt diese Schichten zusammen, indem es die Details abgleicht, die sie miteinander verbinden, wie Benutzeridentität, Zeitstempel, Projekt-, Lauf- oder Sitzungs-ID, Werkzeugname, Zieldatenobjekt, Klassifikation und Richtlinienergebnis. Durch diese Korrelation werden einzelne Protokolle zu einer einzigen Zeitleiste, die zeigt, was der Benutzer gefragt hat, wie der Agent sich verhalten hat, auf welche Daten zugegriffen wurde und welche Kontrollen angewendet wurden. Bei Mandaten wie dem EU AI Act dient dieser Zeitplan als Nachweisgrundlage, die die Teams benötigen, um die Aufsicht über die KI-gestützte Nutzung von Daten nachzuweisen.
Durch die Zusammenführung von Claude-Aktivitäten, Agenten- und Werkzeugausführung sowie Guardium-Datenüberwachung in einer einzigen Ansicht können Unternehmen von verstreuten Protokollen zu einem unternehmensweiten Kontrollmodell für agentische KI verschieben.
Mit Claude als erste KI-Aktivität und Guardium als übergeordnete Transparenz- und Compliance-Ebene können Teams die Überwachung autonomer KI-Aktivitäten über Boundary, Richtlinien, Workflow und regulatorische Berichterstattung hinweg demonstrieren. Organisationen können auch die Einhaltung neuer Compliance-Vorgaben wie des EU-KI-Gesetzes besser unterstützen, indem sie nachverfolgen, wie Daten von agentischen KI-Systemen abgerufen, verwendet und generiert werden.
Das Ergebnis ist eine nachvollziehbare Beweiskette, die Benutzereingaben mit KI-Aktionen, dem Zugriff auf nachgelagerte Daten und den Ergebnissen der Einhaltung von Vorschriften verknüpft – und Unternehmen so dabei hilft, agentische KI mit mehr Vertrauen, Transparenz und Kontrolle einzuführen.