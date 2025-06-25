Wir stellen vor: Maximo Assistant: Eine KI-Ressource für Teams

IBM Maximo transformiert das Asset-Management:

1. Zustandsbasierte Wartung: Intelligenter und effizienter

Verabschieden Sie sich in Zukunft von generischen, kalendergesteuerten Wartungsplänen. Die KI bietet Echtzeit-Erkenntnisse über den Zustand der Assets und ermöglicht es den Teams, die Ausrüstung genau dann zu warten, wenn dies erforderlich ist.Der Gewinn? Verlängerung der Lebensdauer von Assets, Reduzierung unnötiger Wartung und Fokussierung und Produktivität der Techniker.

2. Intelligent Work Order Management: Sauberere, aufschlussreichere Daten

Die KI-gestützte Work Order Intelligence von Maximo schlägt auf der Grundlage von Beschreibungen automatisch genaue Problemcodes vor und macht es so einfacher, Trends zu erkennen und fundierte Maßnahmen zu ergreifen. Wir erweitern diese Funktion, um Muster in Assettypen, Wartungsverlauf und mehr zu erkennen – ohne dass Benutzer Datenexperten sein müssen.