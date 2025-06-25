Wir stellen vor: Maximo Assistant: Eine KI-Ressource für Teams

25. Juni 2025
Bei IBM betten wir KI in die Maximo Application Suite durch leistungsstarke KI-Funktionen ein, die Aufgaben automatisieren, Workflows rationalisieren und die Entscheidungsfindung verbessern. Nicht nur ein intelligenter Assistent, der wichtige Erkenntnisse liefert, sondern ein intelligenterer und effizienterer Ansatz für das Enterprise Asset Management.
Bei der eingebetteten KI von Maximo geht es um mehr als nur um Komfort. Es geht darum, die Art und Weise, wie Ihre Teams mit Daten, Assets und untereinander umgehen, grundlegend zu verändern, ihnen zu helfen, intelligentere Entscheidungen zu treffen, Ausfallzeiten zu reduzieren und messbare Geschäftsergebnisse zu erzielen.
IBM Maximo transformiert das Asset-Management:
1. Zustandsbasierte Wartung: Intelligenter und effizienter
Verabschieden Sie sich in Zukunft von generischen, kalendergesteuerten Wartungsplänen. Die KI bietet Echtzeit-Erkenntnisse über den Zustand der Assets und ermöglicht es den Teams, die Ausrüstung genau dann zu warten, wenn dies erforderlich ist.Der Gewinn? Verlängerung der Lebensdauer von Assets, Reduzierung unnötiger Wartung und Fokussierung und Produktivität der Techniker.
2. Intelligent Work Order Management: Sauberere, aufschlussreichere Daten
Die KI-gestützte Work Order Intelligence von Maximo schlägt auf der Grundlage von Beschreibungen automatisch genaue Problemcodes vor und macht es so einfacher, Trends zu erkennen und fundierte Maßnahmen zu ergreifen. Wir erweitern diese Funktion, um Muster in Assettypen, Wartungsverlauf und mehr zu erkennen – ohne dass Benutzer Datenexperten sein müssen.
3. Beschleunigte Fehlermöglichkeitsanalyse
Vorbei sind die Zeiten, in denen man Wochen mit der Zuverlässigkeit von Assets und der Fehleranalyse verbrachte. Die KI von Maximo greift auf ein umfangreiches Repository historischer und operativer Daten zu, um schnell umsetzbare Erkenntnisse zu generieren – um proaktive Wartungsstrategien zu ermöglichen, die Ausfallzeit und operatives Risiko minimieren.
4. Visuelle Inspektionen werden durch KI verbessert
Mit dem visuellen Prompting von Maximo kann Ihr Team ganz einfach bestimmte Bildkomponenten – z. B. eine Komponente in einer Produktionslinie – markieren, und die KI lernt, diese zu isolieren und zu analysieren. Das Ergebnis? Schnelle, genaue Fehlererkennung ohne komplexe Datenkennzeichnung oder umfangreiches KI-Training.
Stellen Sie sich dieses Szenario vor: Ein Supervisor auf einer Bohrinsel auf hoher See erhält eine Warnung zu einem Transformator mit hohem Risiko. Der KI-Assistent von Maximo liefert sofort eine übersichtliche Zusammenfassung der relevanten Arbeitshistorie, Fehlermuster und Reparaturvorschläge. Mit nur einem Klick bestätigt der Supervisor die nächsten Schritte.
Wenn der Inspektionstechniker einen physischen Schaden feststellt, aktualisiert er schnell den KI-Assistenten, der das Problem validiert, die richtigen Codes zuweist und Folgemaßnahmen einleitet. Diese nahtlose Interaktion resultiert in schnelleren Antworten, weniger Fehlern und einem intelligenteren System, das kontinuierlich lernt und sich verbessert.
Asset-Management muss nicht reaktiv sein. Mit dem KI-Assistenten von Maximo kann Ihr Team Probleme vorhersehen, proaktiv reagieren und seine strategische Entscheidungsfindung verbessern – und das alles, ohne seine natürliche Arbeitsweise zu stören.
Es handelt sich dabei nicht einfach nur um ein weiteres Tool. Es ist eine echte Ressource, die Klarheit inmitten von Komplexität und Auswirkungen dort schafft, wo es darauf ankommt.
Die Zukunft des Asset-Managements ist unterstützend, eingebettet und entwickelt sich ständig weiter. Der KI-Assistent der nächsten Generation von Maximo ist so konzipiert, dass er sich auf natürliche Weise in Ihren Workflow integriert - er versteht Ihre Abläufe, antizipiert Bedürfnisse und verbessert die Entscheidungsfindung ohne komplexe Abfragen oder störende Schnittstellen.
Es ist mehr als nur ein Tool; es handelt sich um eine vertrauenswürdige Ressource. Indem wiederkehrende Probleme selbstständig erkannt und Korrekturmaßnahmen eingeleitet werden, kann sich Ihr Team auf das Wesentliche konzentrieren: strategische, wichtige Aufgaben. Mit konversationellen Interaktionen und sofortigen, umsetzbaren Erkenntnissen bringt Maximos KI Klarheit in die Komplexität und liefert echte Ergebnisse – genau dort, wo Sie sie benötigen.
Dieser Blog basiert auf der Diskussion von Christine Nishimoto in Folge 15 des Podcasts „What's New from IBM“. Christine Nishimoto ist Director of Asset Management Products bei IBM.