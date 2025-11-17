Einführung von Machine Identity Management zur Stärkung von IAM für nicht menschliche Identitäten

Unternehmen erleben heute ein exponentielles Wachstum nicht menschlicher Identitäten wie Geräte, APIs und Dienste, deren Zahl den menschlichen Identitäten inzwischen um mehr als 40 zu 1 übersteigt.

Ohne angemessene Governance können diese unkontrollierten Anmeldedaten schnell zu versteckten Schwachstellen werden und das Unternehmen potenziellen Sicherheitsbedrohungen aussetzen. Die Implementierung von MIM bietet eine umfassende Lösung zur Bewältigung dieser Herausforderung. Sie verbessert die Sicherheitsabdeckung, indem sie Zertifikate, Schlüssel und Token schützt, die in digitalen Systemen verwendet werden, und so das Risiko von Kompromittierung oder Missbrauch der Anmeldedaten erheblich verringert.

MIM steigert auch die betriebliche Effizienz durch Automatisierung und optimiert die Erkennung, Ausstellung, Verlängerung und Widerruf von Zugangsdaten, um manuelle Fehler und den Verwaltungsaufwand zu minimieren. Durch die zentrale Einsicht in alle Rechneridentitäten können Unternehmen die Einhaltung von Frameworks wie Zero-Trust, NIST und ISO 27001 sicherstellen und sich auf Audits vorbereiten.

Durch die Vermeidung von Problemen im Zusammenhang mit abgelaufenen oder falsch verwalteten Zertifikaten trägt MIM dazu bei, Ausfälle und Ausfallzeit zu reduzieren und einen reibungsloseren Betrieb zu gewährleisten. Schließlich stärkt MIM die Zero-Trust-Haltung eines Unternehmens, indem es seine Prinzipien auf die Maschinenkommunikation ausdehnt – durch die Durchsetzung des Prinzips der minimalen Rechtevergabe, der kontinuierlichen Validierung und der Verwendung kurzlebiger Zugangsdaten, um eine robuste und sichere Umgebung aufrechtzuerhalten.