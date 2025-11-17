Künstliche Intelligenz IT-Automatisierung

Einführung von Machine Identity Management zur Stärkung von IAM für nicht menschliche Identitäten

Dieser neue Ansatz stellt sicher, dass jede digitale Entität – Mensch oder Maschine – authentifiziert, autorisiert und kontinuierlich validiert wird.

Veröffentlicht 17. November 2025
Eine Frau arbeitet an ihrem Laptop, umgeben von einer Cloud, einer Kreditkarte und einem Fingerabdruck.

Das Machine Identity Management (MIM) ist eine wesentliche Weiterentwicklung des traditionellen Identity und Access Management (IAM), die darauf ausgelegt ist, nicht menschliche Einheiten wie APIs, Container, IoT, Workloads und automatisierte Dienste zu sichern und zu steuern.

Während sich IAM traditionell auf menschliche Benutzer konzentriert hat, erweitert MIM die Identitätsverwaltung auf die schnell wachsende Zahl von Maschine-zu-Maschine-Interaktionen in hybriden und Multi-Cloud-Umgebungen. Dieser neue Ansatz stellt sicher, dass jede digitale Entität – Mensch oder Maschine – authentifiziert, autorisiert und kontinuierlich validiert wird.

Hilfe bei der Verwaltung nicht verwalteter Anmeldeinformationen

Unternehmen erleben heute ein exponentielles Wachstum nicht menschlicher Identitäten wie Geräte, APIs und Dienste, deren Zahl den menschlichen Identitäten inzwischen um mehr als 40 zu 1 übersteigt.

Ohne angemessene Governance können diese unkontrollierten Anmeldedaten schnell zu versteckten Schwachstellen werden und das Unternehmen potenziellen Sicherheitsbedrohungen aussetzen. Die Implementierung von MIM bietet eine umfassende Lösung zur Bewältigung dieser Herausforderung. Sie verbessert die Sicherheitsabdeckung, indem sie Zertifikate, Schlüssel und Token schützt, die in digitalen Systemen verwendet werden, und so das Risiko von Kompromittierung oder Missbrauch der Anmeldedaten erheblich verringert.

MIM steigert auch die betriebliche Effizienz durch Automatisierung und optimiert die Erkennung, Ausstellung, Verlängerung und Widerruf von Zugangsdaten, um manuelle Fehler und den Verwaltungsaufwand zu minimieren. Durch die zentrale Einsicht in alle Rechneridentitäten können Unternehmen die Einhaltung von Frameworks wie Zero-Trust, NIST und ISO 27001 sicherstellen und sich auf Audits vorbereiten.

Durch die Vermeidung von Problemen im Zusammenhang mit abgelaufenen oder falsch verwalteten Zertifikaten trägt MIM dazu bei, Ausfälle und Ausfallzeit zu reduzieren und einen reibungsloseren Betrieb zu gewährleisten. Schließlich stärkt MIM die Zero-Trust-Haltung eines Unternehmens, indem es seine Prinzipien auf die Maschinenkommunikation ausdehnt – durch die Durchsetzung des Prinzips der minimalen Rechtevergabe, der kontinuierlichen Validierung und der Verwendung kurzlebiger Zugangsdaten, um eine robuste und sichere Umgebung aufrechtzuerhalten.

Sicherung digitaler Anmeldedaten mit MIM

MIM konzentriert sich auf die Sicherung digitaler Zugangsdaten, die von nicht menschlichen Entitäten zur sicheren Authentifizierung und Kommunikation verwendet werden.

Der Lebenszyklus der maschinellen Identität umfasst mehrere wichtige Phasen, die eine vollständige Transparenz, Kontrolle und Sicherheit aller nicht menschlichen Zugangsdaten im Ökosystem eines Unternehmens gewährleisten sollen.

  • Entdeckung und Inventarisierung: Wo alle Maschinenidentitäten in On-Premises-, Cloud- und Edge-Umgebungen identifiziert werden.
  • Klassifizierung und Eigentumsrecht: Dabei werden die einzelnen Zugangsdaten ihrem spezifischen Zweck, dem designierten Eigentümer und der zugehörigen Zugriffsebene zugeordnet, um Verantwortlichkeit und Kontext zu schaffen.
  • Ausstellung und Bereitstellung: Die Anmeldedaten werden in Übereinstimmung mit den Richtlinien der geringsten Berechtigung ausgestellt, um sicherzustellen, dass jeder Computer oder Service nur den Zugriff hat, den er wirklich benötigt.
  • Rotations- und Erneuerungsphase: Der Fokus liegt auf der Automatisierung von Zertifikats- und Schlüsselaktualisierungen sowie der Minderung der Risiken, die mit abgelaufenen oder veralteten Zugangsdaten und Anmeldedaten verbunden sind.
  • Widerruf und Deaktivierung: Wenn Dienste außer Betrieb genommen werden, wird dadurch sichergestellt, dass die zugehörigen Zugangsdaten und Anmeldedaten umgehend entfernt werden, um unberechtigten Zugriff zu verhindern.
  • Überwachung und Steuerung: Kontinuierliche Aufsicht durch Audits und richtlinienbasierte Automatisierung gewährleisten, die Einhaltung der Vorschriften stärken und die Integrität aller Maschinenidentitäten während ihres gesamten Lebenszyklus erhalten.

Die wichtigsten Grundsätze für ein effektives Maschinenidentitätsmanagement basieren auf dem Prinzip der minimalen Berechtigungen, dem Zero-Trust-Prinzip und der Automatisierung.

  • Das Prinzip des minimalen Privilegs stellt sicher, dass jeder Maschinenidentität nur die minimalen Zugriffsrechte gewährt wird, die notwendig sind, um ihre vorgesehene Funktion auszuführen, wodurch die potenzielle Angriffsfläche minimiert wird.
  • Zero Trust erweitert diese Sicherheitshaltung, indem es kontinuierlich alle Maschinen-zu-Maschine-Interaktionen validiert und überwacht, um sicherzustellen, dass keine Instanz von Natur aus vertrauenswürdig ist, unabhängig von ihrem Standort oder vorherigen Verifizierungen.
  • Schließlich ist Automatisierung unerlässlich, um Skalierbarkeit und Genauigkeit in modernen, dynamischen, cloudnativen Umgebungen zu erreichen – was es Unternehmen ermöglicht, die wachsende Anzahl von Maschinenidentitäten effizient zu verwalten und gleichzeitig manuellen Aufwand und das Risiko menschlicher Fehler zu reduzieren.

Entscheidende Herausforderungen überwinden, die unbemerkt bleiben

Die Implementierung einer effektiven Machine Identity Management (MIM)-Lösung hilft Unternehmen dabei, mehrere entscheidende Herausforderungen zu bewältigen, die in traditionellen Frameworks oft unbemerkt bleiben.

Ein Hauptproblem ist das Vorhandensein verwaister oder übermäßig privilegierter Maschinenidentitäten, die sich im Laufe der Zeit ansammeln und erhebliche Sicherheitsrisiken darstellen können, wenn sie nicht ordnungsgemäß verwaltet werden. MIM befasst sich auch mit versteckten „Schatten“-Zugangsdaten – Maschinenidentitäten, die außerhalb formaler Identity und Access Management (IAM)-Systeme existieren und daher der Sichtbarkeit und den Kontrollmechanismen entgehen. Eine weitere häufige Herausforderung ist Secrets Sprawl, bei dem fest codierte API-Schlüssel oder statische Token über Anwendungen und Umgebungen verteilt sind, was das Risiko von unbefugtem Zugriff oder Anmeldedaten-Leaks erhöht.

MIM schließt Lücken im Lebenszyklusmanagement für nicht menschliche Entitäten und stellt sicher, dass jede Maschinenidentität von der Erstellung bis zur Stilllegung ordnungsgemäß erkannt, verfolgt und verwaltet wird.

Anwendungsfall in der realen Welt:

MIM spielt eine kritische Rolle in einer Vielzahl realer Anwendungsfallen und stärkt die Sicherheit und die operative Konsistenz in komplexen digitalen Umgebungen.

  • Bei der Microservice-Authentifizierung ermöglicht MIM eine sichere Service-zu-Service-Kommunikation innerhalb verteilter Anwendungen, indem es kurzlebige Zertifikate oder Token ausgibt und verwaltet, sodass jede Interaktion sowohl authentifiziert als auch autorisiert wird.
  • Im Bereich der IoT-Governance nutzen Hersteller MIM, um angeschlossene Geräte zu authentifizieren sowie die Rotation und den Entzug ihrer Zugangsdaten während des gesamten Lebenszyklus des Geräts zu automatisieren – zum Schutz vor Missbrauch oder Kompromittierung.
  • Für Unternehmen, die in Cloud-Umgebungen arbeiten, bietet MIM eine einheitliche Ebene der Richtliniendurchsetzung und Zertifikatsverwaltung über Plattformen wie AWS, Azure und Google Cloud hinweg und hilft so, konsistente Sicherheitskontrollen und Transparenz unabhängig von der Vielfalt der Infrastruktur aufrechtzuerhalten.

Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Maschinenidentitäten gesichert haben

Durch die Sicherung und Verwaltung von Maschinenidentitäten durch einen strukturierten, automatisierten und auf Zero-Trust ausgerichteten Ansatz können Unternehmen ihre Cybersicherheit stärken, operative Risiken reduzieren und ein nahtloses Vertrauen in allen digitalen Interaktionen gewährleisten.

Mehr erfahren über die Sicherung von Maschinenidentitäten und die Weiterentwicklung Ihrer IAM-Strategie mit IBM Security Verify – eine einheitliche Plattform, die Ihnen hilft, Zero-Trust durchzusetzen, Identitätsgovernance zu automatisieren und sowohl menschlichen als auch nicht menschlichen Zugriff in Ihrer Hybrid Cloud-Umgebung zu schützen.

Rakesh Thalla

Security Architect - Identity and Access Management