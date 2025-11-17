Einführung von Machine Identity Management zur Stärkung von IAM für nicht menschliche Identitäten
Dieser neue Ansatz stellt sicher, dass jede digitale Entität – Mensch oder Maschine – authentifiziert, autorisiert und kontinuierlich validiert wird.
Das Machine Identity Management (MIM) ist eine wesentliche Weiterentwicklung des traditionellen Identity und Access Management (IAM), die darauf ausgelegt ist, nicht menschliche Einheiten wie APIs, Container, IoT, Workloads und automatisierte Dienste zu sichern und zu steuern.
Während sich IAM traditionell auf menschliche Benutzer konzentriert hat, erweitert MIM die Identitätsverwaltung auf die schnell wachsende Zahl von Maschine-zu-Maschine-Interaktionen in hybriden und Multi-Cloud-Umgebungen. Dieser neue Ansatz stellt sicher, dass jede digitale Entität – Mensch oder Maschine – authentifiziert, autorisiert und kontinuierlich validiert wird.
Unternehmen erleben heute ein exponentielles Wachstum nicht menschlicher Identitäten wie Geräte, APIs und Dienste, deren Zahl den menschlichen Identitäten inzwischen um mehr als 40 zu 1 übersteigt.
Ohne angemessene Governance können diese unkontrollierten Anmeldedaten schnell zu versteckten Schwachstellen werden und das Unternehmen potenziellen Sicherheitsbedrohungen aussetzen. Die Implementierung von MIM bietet eine umfassende Lösung zur Bewältigung dieser Herausforderung. Sie verbessert die Sicherheitsabdeckung, indem sie Zertifikate, Schlüssel und Token schützt, die in digitalen Systemen verwendet werden, und so das Risiko von Kompromittierung oder Missbrauch der Anmeldedaten erheblich verringert.
MIM steigert auch die betriebliche Effizienz durch Automatisierung und optimiert die Erkennung, Ausstellung, Verlängerung und Widerruf von Zugangsdaten, um manuelle Fehler und den Verwaltungsaufwand zu minimieren. Durch die zentrale Einsicht in alle Rechneridentitäten können Unternehmen die Einhaltung von Frameworks wie Zero-Trust, NIST und ISO 27001 sicherstellen und sich auf Audits vorbereiten.
Durch die Vermeidung von Problemen im Zusammenhang mit abgelaufenen oder falsch verwalteten Zertifikaten trägt MIM dazu bei, Ausfälle und Ausfallzeit zu reduzieren und einen reibungsloseren Betrieb zu gewährleisten. Schließlich stärkt MIM die Zero-Trust-Haltung eines Unternehmens, indem es seine Prinzipien auf die Maschinenkommunikation ausdehnt – durch die Durchsetzung des Prinzips der minimalen Rechtevergabe, der kontinuierlichen Validierung und der Verwendung kurzlebiger Zugangsdaten, um eine robuste und sichere Umgebung aufrechtzuerhalten.
MIM konzentriert sich auf die Sicherung digitaler Zugangsdaten, die von nicht menschlichen Entitäten zur sicheren Authentifizierung und Kommunikation verwendet werden.
Der Lebenszyklus der maschinellen Identität umfasst mehrere wichtige Phasen, die eine vollständige Transparenz, Kontrolle und Sicherheit aller nicht menschlichen Zugangsdaten im Ökosystem eines Unternehmens gewährleisten sollen.
Die wichtigsten Grundsätze für ein effektives Maschinenidentitätsmanagement basieren auf dem Prinzip der minimalen Berechtigungen, dem Zero-Trust-Prinzip und der Automatisierung.
Die Implementierung einer effektiven Machine Identity Management (MIM)-Lösung hilft Unternehmen dabei, mehrere entscheidende Herausforderungen zu bewältigen, die in traditionellen Frameworks oft unbemerkt bleiben.
Ein Hauptproblem ist das Vorhandensein verwaister oder übermäßig privilegierter Maschinenidentitäten, die sich im Laufe der Zeit ansammeln und erhebliche Sicherheitsrisiken darstellen können, wenn sie nicht ordnungsgemäß verwaltet werden. MIM befasst sich auch mit versteckten „Schatten“-Zugangsdaten – Maschinenidentitäten, die außerhalb formaler Identity und Access Management (IAM)-Systeme existieren und daher der Sichtbarkeit und den Kontrollmechanismen entgehen. Eine weitere häufige Herausforderung ist Secrets Sprawl, bei dem fest codierte API-Schlüssel oder statische Token über Anwendungen und Umgebungen verteilt sind, was das Risiko von unbefugtem Zugriff oder Anmeldedaten-Leaks erhöht.
MIM schließt Lücken im Lebenszyklusmanagement für nicht menschliche Entitäten und stellt sicher, dass jede Maschinenidentität von der Erstellung bis zur Stilllegung ordnungsgemäß erkannt, verfolgt und verwaltet wird.
MIM spielt eine kritische Rolle in einer Vielzahl realer Anwendungsfallen und stärkt die Sicherheit und die operative Konsistenz in komplexen digitalen Umgebungen.
Durch die Sicherung und Verwaltung von Maschinenidentitäten durch einen strukturierten, automatisierten und auf Zero-Trust ausgerichteten Ansatz können Unternehmen ihre Cybersicherheit stärken, operative Risiken reduzieren und ein nahtloses Vertrauen in allen digitalen Interaktionen gewährleisten.
Mehr erfahren über die Sicherung von Maschinenidentitäten und die Weiterentwicklung Ihrer IAM-Strategie mit IBM Security Verify – eine einheitliche Plattform, die Ihnen hilft, Zero-Trust durchzusetzen, Identitätsgovernance zu automatisieren und sowohl menschlichen als auch nicht menschlichen Zugriff in Ihrer Hybrid Cloud-Umgebung zu schützen.