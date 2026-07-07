LinuxONE 5 vereint KI, Sicherheit und Effizienz auf einer einzigen Plattform, die darauf ausgelegt ist, Unternehmen einen klaren Weg in die Zukunft aufzuzeigen – ganz gleich, wo sie heute stehen.
Bei der Einführung des IBM LinuxONE Emperor 5 im vergangenen Jahr haben wir uns zum Ziel gesetzt, eine wachsende Herausforderung anzugehen: Unternehmen benötigen eine Infrastruktur, die Linux-Workloads in großem Maßstab ausführen kann, KI dort unterstützt, wo sich die Daten befinden, und dies angesichts steigender Energiekosten und Belastungen in der Lieferkette sicher und effizient umsetzt. Die Marktreaktion bestätigte, was wir bereits vermutet hatten. Die Kombination aus Sicherheit, KI-Fähigkeiten und Effizienz, die IBM LinuxONE bietet, ist für Unternehmen relevant, die Linux in jedem Umfang einsetzen.
Deshalb erweitern wir heute die IBM LinuxONE 5-Familie um zwei neue Systeme, die speziell für die aktuellen Anforderungen entwickelt wurden: IBM LinuxONE Rockhopper 5 und IBM LinuxONE 5 Express.
Jahrelang drehten sich die Gespräche über IBM LinuxONE oft um die Skalierbarkeit: „Das ist etwas für die größten Banken und die größten Telekommunikationsunternehmen.“ Doch jedes Unternehmen verdient eine leistungsstarke Lösung – unabhängig von Größe, Umfang oder Durchsatz. IBM LinuxONE wurde entwickelt, um Linux sicher, effizient und zu angemessenen Kosten auszuführen. Dies gilt für ein mittelständisches Finanzinstitut mit 200 x86-Servern ebenso wie für eine globale Bank mit 2.000 Servern.
Alles, was den IBM LinuxONE Emperor 5 ausmacht – der Telum-II-Prozessor mit seinem integrierten KI-Accelerator, die in die Hardware integrierte quantensichere Kryptografie, IBM Secure Execution für vertrauliches Computing sowie dieselbe offene Toolchain, die Ihre Teams bereits nutzen –, bildet die Grundlage für beide neuen Modelle. Wir haben keine abgespeckte Version von LinuxONE entwickelt. Wir haben den maßgerechten Einstiegspunkt für Unternehmen geschaffen, die sich in unterschiedlichen Phasen ihrer Reise mit der Plattform befinden.
IBM LinuxONE 5 Express ist ein einzelnes, in ein 19-Zoll-Rack einbaubares System, das neben Ihrer bestehenden x86-Infrastruktur in Standard-Rechenzentrumsracks Platz findet, ohne dass besondere Anforderungen an Stellfläche, Kühlung oder Stromversorgung berücksichtigt werden müssen. Dieses vorkonfigurierte System wurde entwickelt, um Unternehmen einen schnellen Einstieg in IBM LinuxONE zu ermöglichen – mit einer festgelegten Stückliste und vorhersehbaren Anfangskosten – auf derselben Architektur, auf die sich die größten Unternehmen der Welt verlassen.
Es richtet sich an Unternehmen, die eine überschaubare x86-Umgebung konsolidieren, LinuxONE erstmals evaluieren oder eine bestimmte Workload wie digitale Assets, KI-gestützte Transaktionsverarbeitung oder Confidential Computing bereitstellen möchten, ohne sich auf den Platzbedarf der größeren Modelle festlegen zu müssen.
Express macht keine Abstriche bei der Sicherheit, der Compliance oder dem Upgrade-Pfad. Es unterstützt das vollständige IBM LinuxONE 5-Sicherheitsmodell, läuft mit denselben Distributionen von RHEL, SLES und Ubuntu und lässt sich im Rahmen der LinuxONE 5-Generation an steigende Workload-Anforderungen anpassen. Ihr bestehendes Team, Ihre Toolchain und Ihre Kompetenzen bleiben dabei erhalten.
IBM LinuxONE Rockhopper 5 richtet sich an Unternehmen, die die Evaluierungsphase bereits hinter sich haben und bereit sind, einen wesentlichen Teil ihrer x86-Infrastruktur zu konsolidieren. Rockhopper 5 ist auf einen geringeren Platzbedarf ausgelegt und nutzt ein Softwarelizenzmodell, das sich nach den tatsächlich ausgeführten Workloads richtet und nicht nach der Anzahl der bereitgestellten physischen Server. Es basiert auf derselben IBM LinuxONE Emperor 5-Architektur, die über einen Zeitraum von fünf Jahren Einsparungen von bis zu 65 % beim Stromverbrauch, 94 % bei den Softwarekosten und 44 % bei den Gesamtbetriebskosten ermöglicht, indem cloudnative, containerisierte Workloads von einer vergleichbaren x86-Lösung, auf der dieselben Softwareprodukte laufen, migriert werden.1
Zudem unterstützt die Plattform den IBM Spyre Accelerator, wodurch generative KI und Multi-Modell-Inferenz auf der Plattform neben transaktionalen Workloads, auf gemeinsam gespeicherten regulierten Daten und innerhalb der Sicherheitsgrenzen ausgeführt werden können – ohne separate GPU-Ebene. Für Unternehmen im Finanzdienstleistungssektor, im Gesundheitswesen und in anderen regulierten Branchen können KI-Workloads direkt auf sensiblen Daten ausgeführt werden, wodurch die Notwendigkeit entfällt, diese aus einer vertrauenswürdigen Umgebung herauszuverlagern. Das Ergebnis ist eine optimierte KI-Leistung und IT-Effizienz in großem Maßstab für Unternehmen jeder Größe.
Wenn wir mit CIOs und CTOs sprechen, hat sich das Gespräch in den letzten zwei Jahren erheblich verändert. Früher lautete die Frage: „Wie modernisiere ich meine Infrastruktur?“ Heute lautet sie: „Wie setze ich KI auf meine sensibelsten Daten an, ohne die Sicherheit zu gefährden oder eine weitere zu verwaltende Infrastrukturebene zu schaffen?“
Und hinter dieser Frage verbergen sich noch dringlichere Herausforderungen:
Dies sind keine isolierten Herausforderungen. Sie konvergieren. Und die Antwort liegt nicht in einer weiteren Aktualisierung derselben x86-Architektur. Es ist eine Plattform, die darauf ausgelegt ist, all diese Herausforderungen gemeinsam zu bewältigen. Genau das bietet die IBM LinuxONE 5-Familie: drei Lösungen, die auf Ihre heutigen Anforderungen zugeschnitten sind und sich gemeinsam mit Ihrem Unternehmen skalieren lassen.
IBM LinuxONE 5 Express, IBM LinuxONE Rockhopper 5 und IBM LinuxONE Emperor 5 wurden entwickelt, um Unternehmen eine klare, skalierbare Roadmap von der Evaluierung bis hin zur vollständigen Konsolidierung zu bieten – und zwar auf derselben Architektur, mit derselben Toolchain und demselben Sicherheitsmodell.
1 Durch die Verlagerung von cloudnativen, containerisierten Workloads von einer vergleichbaren x86-Lösung auf einen IBM LinuxONE Emperor 5, auf dem dieselben Softwareprodukte ausgeführt werden, lassen sich über einen Zeitraum von fünf Jahren bis zu 65 % des Stromverbrauchs, 94 % der Softwarekosten und 44 % der Gesamtbetriebskosten einsparen.
Disclaimer: IBM interne Leistungstests für die Core-Konsolidierungsstudie zielten auf einen Vergleich der folgenden Server ab. IBM Maschine Typ 9175 MAX 136 System bestehend aus drei CPC-Schubladen mit 136 konfigurierbaren Prozessoreinheiten und sechs E/A-Schubladen zur Unterstützung von Netzwerk und externem Speicher. Für die x86-Lösung wurde ein handelsüblicher Unternehmensserver mit zwei Intel Xeon Platinum 8592+ Prozessoren der 5. Generation mit 64 Kernen pro CPU verwendet. Beide Lösungen hatten Zugriff auf denselben Speicherplatz. Die Workloads bestanden aus einer containerisierten Online-Transaktionsverarbeitung (OLTP) WebSphere Liberty v25-Anwendung, die auf Red Hat OpenShift Container Platform (OCP) v4.17 ausgeführt wurde, und einem EDB Postgres für Kubernetes v1.25 auf demselben Cluster, das core Online-Banking-Funktionen simulierte. Beide Lösungen verwendeten Red Hat Enterprise Linux v9.5 und KVM. Ergebnisse können schwanken. Die Testergebnisse wurden auf eine typische, vollständige Kunden-IT-Lösung hochgerechnet, die voneinander isolierte Produktions- und Nicht-Produktions-IT-Umgebungen umfasst. Die Gesamtbetriebskosten umfassten Software, Hardware, Energie, Netzwerk, Rechenzentrumsplatz und Arbeitskosten. Bei IBM z17 benötigt die Komplettlösung einen IBM z17 Typ 9175 MAX 136. Beim x86-System benötigt die komplette IT-Lösung 23 verglichene Server.