Bei der Einführung des IBM LinuxONE Emperor 5 im vergangenen Jahr haben wir uns zum Ziel gesetzt, eine wachsende Herausforderung anzugehen: Unternehmen benötigen eine Infrastruktur, die Linux-Workloads in großem Maßstab ausführen kann, KI dort unterstützt, wo sich die Daten befinden, und dies angesichts steigender Energiekosten und Belastungen in der Lieferkette sicher und effizient umsetzt. Die Marktreaktion bestätigte, was wir bereits vermutet hatten. Die Kombination aus Sicherheit, KI-Fähigkeiten und Effizienz, die IBM LinuxONE bietet, ist für Unternehmen relevant, die Linux in jedem Umfang einsetzen.

Deshalb erweitern wir heute die IBM LinuxONE 5-Familie um zwei neue Systeme, die speziell für die aktuellen Anforderungen entwickelt wurden: IBM LinuxONE Rockhopper 5 und IBM LinuxONE 5 Express.