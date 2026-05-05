IBM führt den IBM zSecure Secret Manager ein – eine neue Funktion, die das Zertifikatslebenszyklusmanagement auf IBM Z vereinfachen soll, samt Integration in Enterprise-Secrets-Plattformen wie IBM Vault Self-Managed for Z and LinuxONE.
Der IBM zSecure Secret Manager ist ab dem 19. Juni 2026 verfügbar und ermöglicht Unternehmen, von manuellen, fragmentierten Zertifikatsprozessen auf eine richtliniengesteuerte Automatisierung der Zertifikatsverlängerung umzusteigen, um den operativen Aufwand zu reduzieren
Zertifikate sind für die Sicherung von Systemen und die Schaffung von Vertrauenswürdigkeit von entscheidender Bedeutung. Ohne einen zuverlässigen Erneuerungsprozess besteht für Unternehmen ein erhöhtes Risiko von Serviceausfällen und der wachsenden betrieblichen Belastung durch die manuelle Zertifikatsverwaltung.
In allen Unternehmen werden standardmäßig zentralisierte Plattformen zur Verwaltung von Anmeldedaten, Schlüsseln und Zertifikaten eingesetzt. Enterprise-Secrets-Plattformen wie IBM Vault Self-Managed for Z and LinuxONE bieten ein Aufzeichnungssystem für Secrets, das die sichere Ausgabe, Speicher und Lebenszyklussteuerung über Anwendungen und Umgebungen hinweg ermöglicht.
In vielen IBM z/OS-Umgebungen beruht das Zertifikatslebenszyklusmanagement jedoch weiterhin auf manuellen, anwendungsspezifischen Prozessen:
Gleichzeitig verkürzen sich die Lebensdauer von Zertifikaten rapide, was die Häufigkeit von Verlängerungsereignissen erhöht.
Dadurch entsteht eine Lücke: Während Unternehmen das Secrets Management zentral modernisieren, hat die Durchführung des Zertifikatslebenszyklus nicht Schritt gehalten.
Der IBM zSecure Secret Manager versucht, diese Lücke zu schließen, indem Strategien direkt auf IBM z/OS-Umgebungen ausgeweitet werden.
In Verbindung mit IBM Vault Self-Managed for Z and LinuxONE ermöglicht die Lösung Folgendes:
IBM Vault Self-Managed for Z and LinuxONE dient als zentrale Instanz für das Management von Zertifikaten und Secrets, während der IBM zSecure Secret Manager sicherstellt, dass Zertifikate automatisch innerhalb von IBM z/OS erneuert und angewendet werden – was manuelle Eingriffe überflüssig macht.
Durch die Kombination von IBM Vault Self-Managed for Z and LinuxONE-basierter Zertifikatsverwaltung mit automatisierter Lebenszyklusausführung auf IBM Z können Unternehmen:
Zukünftige Pläne umfassen die Entwicklung und Bereitstellung mehrerer zusätzlicher Funktionen für den IBM zSecure Secret Manager, wie zum Beispiel:
Diese Funktionen sollen das gesamte Secrets Management auf z/OS weiter vereinfachen, einschließlich der bevorstehenden Branchenumstellung zur Erneuerung von Transport Layer Security (TLS)-Zertifikaten alle 47 Tage.1
IBM zSecure Secret Manager integriert IBM z/OS in die moderne Architektur des Geheimnismanagements – er verbindet es mit IBM Vault Self-Managed for Z and LinuxONE und ermöglicht die automatische Zertifikatserneuerung.
IBM zSecure Secret Manager wird ab dem 19. Juni 2026 allgemein verfügbar sein.
In einer Zeit, in der Unternehmen zu zentralisierten Secrets-Strategien und kürzeren Zertifikatslebenszyklen übergehen, ermöglicht diese Integration die Einbindung von z/OS-Umgebungen und sorgt so für mehr Effizienz.
1 CA/Browser-Forum. (2026). Grundlegende Anforderungen für die Ausstellung und Verwaltung von öffentlich vertrauenswürdigen Zertifikaten.
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