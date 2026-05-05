Zertifikate sind für die Sicherung von Systemen und die Schaffung von Vertrauenswürdigkeit von entscheidender Bedeutung. Ohne einen zuverlässigen Erneuerungsprozess besteht für Unternehmen ein erhöhtes Risiko von Serviceausfällen und der wachsenden betrieblichen Belastung durch die manuelle Zertifikatsverwaltung.

In allen Unternehmen werden standardmäßig zentralisierte Plattformen zur Verwaltung von Anmeldedaten, Schlüsseln und Zertifikaten eingesetzt. Enterprise-Secrets-Plattformen wie IBM Vault Self-Managed for Z and LinuxONE bieten ein Aufzeichnungssystem für Secrets, das die sichere Ausgabe, Speicher und Lebenszyklussteuerung über Anwendungen und Umgebungen hinweg ermöglicht.

In vielen IBM z/OS-Umgebungen beruht das Zertifikatslebenszyklusmanagement jedoch weiterhin auf manuellen, anwendungsspezifischen Prozessen:

Zertifikate werden über verschiedene Systeme und Teams hinweg unabhängig erfasst

Verlängerungs-Workflows erfordern eine Koordination zwischen Anwendungsbesitzern und Zertifizierungsstellen

Zugangsdaten und Secrets werden oft in verschiedenen Umgebungen dupliziert, was das Risiko und die Komplexität erhöht

Gleichzeitig verkürzen sich die Lebensdauer von Zertifikaten rapide, was die Häufigkeit von Verlängerungsereignissen erhöht.

Dadurch entsteht eine Lücke: Während Unternehmen das Secrets Management zentral modernisieren, hat die Durchführung des Zertifikatslebenszyklus nicht Schritt gehalten.