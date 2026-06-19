Unternehmen haben jahrzehntelang präventive Sicherheitsmaßnahmen in ihren hybriden IT-Umgebungen verstärkt. Identitätsmanagement, Zugriffskontrollen, Verschlüsselung und Compliance-Programme bleiben wesentliche Komponenten einer starken Sicherheitsstrategie. Doch die Situation hat sich heute geändert.

Cyberbedrohungen entwickeln sich so schnell, dass sie traditionelle Sicherheitsmodelle überholen. Angreifer verlassen sich nicht mehr ausschließlich auf manuelle Erkennung oder isolierte Exploits. KI-gestützte Tools können nun Umgebungen scannen, Fehlkonfigurationen identifizieren und Sicherheitslücken in Maschinengeschwindigkeit aufdecken, wodurch sich die Zeitspanne zwischen der Aufdeckung einer Sicherheitslücke und deren Ausnutzung drastisch verkürzt.



Gleichzeitig hat die Infostealer-Malware das anfängliche Zugriffsproblem geändert. Anstatt „einzubrechen“, beginnen viele Angriffe nun mit der Protokollierung mit gültigen Zugangsdaten, Anmeldedaten aus Endgerät, Browsern oder Entwicklertools. Dadurch verschwimmt die Grenze zwischen legitimen Nutzeraktivitäten und böswilligem Verhalten, sodass Perimeter- und signaturbasierte Abwehrmaßnahmen allein nicht mehr ausreichen.

Die Herausforderung besteht nicht einfach darin, den Zugriff zu verhindern; die Herausforderung besteht darin, zu erkennen, wann ein legitimer Zugriff verdächtig erscheint.

Sicherheitsteams benötigen einen Überblick darüber, wie Benutzer mit sensiblen Daten umgehen und wie sich die Workloads im Laufe der Zeit verhalten. Beispielsweise wenn beschleunigte Kryptografie-Vorgänge genutzt werden, wenn die Berechtigungen einer Benutzer-ID zur Durchführung kritischer Vorgänge erweitert werden oder wenn wichtige Programme und Konfigurationen aktualisiert werden. Sie müssen in der Lage sein, erwartetes Verhalten von Aktivitäten zu unterscheiden, die auf einen potenziellen Cyberangriff hinweisen könnten. Darüber hinaus muss diese Threat-Intelligence-Herausforderung stark an das jeweilige Betriebssystem und den Stack angepasst werden, um effektiv zu sein.

Hier kommt IBM zSecure Detection ins Spiel.