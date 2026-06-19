IBM führt IBM zSecure Detection ein, eine neue robuste Bedrohungsmanagementlösung, die Unternehmen dabei helfen soll, verdächtige Aktivitäten auf IBM z/OS zu identifizieren, zu untersuchen und darauf zu reagieren.
IBM zSecure Detection ist darauf ausgelegt, Sicherheitsteams zu helfen, Bedrohungen früher zu erkennen, Untersuchungen zu beschleunigen, die operative Belastung durch die Reaktion auf potenzielle Bedrohungen zu verringern und Maßnahmen zu ergreifen, indem Systemverhalten, die Eskalation von Datensatzprivilegien und unerwartete kryptografische Aktivitäten analysiert werden.
IBM zSecure Detection vereint Bedrohungsüberwachung, Einblicke in das Netzwerk, KI-gestützte Erkennung von Zugriffsanomalien und automatisierte Reaktionsfunktionen, um einen besseren Überblick über die Aktivitäten unter z/OS zu ermöglichen.
Unternehmen haben jahrzehntelang präventive Sicherheitsmaßnahmen in ihren hybriden IT-Umgebungen verstärkt. Identitätsmanagement, Zugriffskontrollen, Verschlüsselung und Compliance-Programme bleiben wesentliche Komponenten einer starken Sicherheitsstrategie. Doch die Situation hat sich heute geändert.
Cyberbedrohungen entwickeln sich so schnell, dass sie traditionelle Sicherheitsmodelle überholen. Angreifer verlassen sich nicht mehr ausschließlich auf manuelle Erkennung oder isolierte Exploits. KI-gestützte Tools können nun Umgebungen scannen, Fehlkonfigurationen identifizieren und Sicherheitslücken in Maschinengeschwindigkeit aufdecken, wodurch sich die Zeitspanne zwischen der Aufdeckung einer Sicherheitslücke und deren Ausnutzung drastisch verkürzt.
Gleichzeitig hat die Infostealer-Malware das anfängliche Zugriffsproblem geändert. Anstatt „einzubrechen“, beginnen viele Angriffe nun mit der Protokollierung mit gültigen Zugangsdaten, Anmeldedaten aus Endgerät, Browsern oder Entwicklertools. Dadurch verschwimmt die Grenze zwischen legitimen Nutzeraktivitäten und böswilligem Verhalten, sodass Perimeter- und signaturbasierte Abwehrmaßnahmen allein nicht mehr ausreichen.
Die Herausforderung besteht nicht einfach darin, den Zugriff zu verhindern; die Herausforderung besteht darin, zu erkennen, wann ein legitimer Zugriff verdächtig erscheint.
Sicherheitsteams benötigen einen Überblick darüber, wie Benutzer mit sensiblen Daten umgehen und wie sich die Workloads im Laufe der Zeit verhalten. Beispielsweise wenn beschleunigte Kryptografie-Vorgänge genutzt werden, wenn die Berechtigungen einer Benutzer-ID zur Durchführung kritischer Vorgänge erweitert werden oder wenn wichtige Programme und Konfigurationen aktualisiert werden. Sie müssen in der Lage sein, erwartetes Verhalten von Aktivitäten zu unterscheiden, die auf einen potenziellen Cyberangriff hinweisen könnten. Darüber hinaus muss diese Threat-Intelligence-Herausforderung stark an das jeweilige Betriebssystem und den Stack angepasst werden, um effektiv zu sein.
Hier kommt IBM zSecure Detection ins Spiel.
IBM zSecure Detection ist darauf ausgelegt, Unternehmen zu helfen, über traditionelle Überwachungsansätze hinauszukommen, indem es umfassendere Erkenntnisse in Aktivitäten in ihrer IBM Z-Umgebung bietet.
Die Lösung analysiert kontinuierlich Systemaktivitäten, um Verhaltensweisen zu identifizieren, die mit Privilegieneskalation, verdächtiger Befehlsausführung, ungewöhnlichen Datensatzzugriffsmustern und anomalen kryptografischen Operationen zusammenhängen. In Kombination mit der KI-gestützten Erkennung von Anomalien beim Datenzugriff unterstützt IBM zSecure Detection Sicherheitsteams dabei, sich auf Aktivitäten mit höherem Risiko zu konzentrieren, Untersuchungen zu priorisieren und umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen, anstatt lediglich eine größere Anzahl von Warnmeldungen zu bearbeiten.
Gleichzeitig bietet IBM zSecure Detection Alarmierung nahezu in Echtzeit und Sicherheitsinformationen für umfassendere Unternehmenssicherheitsprogramme des Unternehmens. Dabei werden die Adapter für die Integration von Sicherheitsinformationen und Ereignismanagement (SIEM) genutzt, die in bestehende Sicherheits-Workflows integriert werden können, um Unternehmen zu helfen, die Sicherheitserkenntnisse von IBM Z in umfassendere Unternehmenssicherheisprogramme einzubinden.
Bedrohungsaktivitäten treten selten isoliert auf. Zu verstehen, wie Anwendungen, Benutzer und Systeme kommunizieren, ist oft genauso wichtig wie zu verstehen, was auf einem einzelnen System vor sich geht. IBM zSecure Detection erweitert die Sichtbarkeit über die Hostaktivität hinaus, indem es Einblicke in Netzwerkkommunikation und Konnektivitätsmuster in z/OS-Umgebungen liefert.
Die Lösung bietet zudem Funktionen zur automatisierten Mikrosegmentierung des Netzwerks, die auf der Grundlage des beobachteten Kommunikationsverhaltens maßgeschneiderte Segmentierungsrichtlinien erstellen. Dies hilft Unternehmen, unnötige Konnektivität zu reduzieren, Möglichkeiten für seitliche Bewegungen zu begrenzen und Sicherheitskontrollen in kritischen Umgebungen zu stärken.
Durch die Kombination von Bedrohungserkennung, Netzwerkerkenntnissen und Reaktionsfunktionen in einer einheitlichen Lösung können Unternehmen Folgendes erreichen:
Sicherheitsteams können ungewöhnliches Nutzerverhalten, verdächtigen Datensatzzugriff oder unerwartete privilegierte Aktivitäten erkennen, die auf ein kompromittiertes Konto oder eine Insiderbedrohung hinweisen können, bevor erheblicher Schaden entsteht.
Durch die Überwachung der z/OS-Systemaktivitäten auf anomale Datenzugriffe, unerwartete Rechteeskalation, beschleunigte Kryptografie und andere Faktoren erhalten Unternehmen mehrere Indikatoren für potenziell bösartige Aktivitäten und die Möglichkeit, darauf zu reagieren.
Wenn ungewöhnliche Zugriffe auf Datensätze, unerwartete privilegierte Aktivitäten oder Indikatoren im Zusammenhang mit kompromittierten Anmeldeinformationen erkannt werden, können Sicherheitsteams die Aktivität untersuchen, ihre potenziellen Auswirkungen verstehen und gezielte Eindämmungsmaßnahmen ergreifen. Durch die Kombination von Transparenz über Benutzer, Workloads, Daten und Netzwerke hinweg hilft IBM zSecure Detection Teams dabei, schneller von der Erkennung zur Untersuchung und Reaktion überzugehen.
IBM zSecure Erkennung stellt die nächste Entwicklung des Bedrohungsmanagements für IBM z/OS dar und hilft Unternehmen, die Verweilzeit der Bedrohung zu verkürzen, Untersuchungen zu beschleunigen, die Cyber-Resilienz zu stärken und die Sichtbarkeit in kritischen Umgebungen zu verbessern. Durch die Kombination von KI-gestützter Erkennung von Zugriffsanomalien, Netzwerkerkenntnissen und Reaktionsfunktionen in einer einheitlichen Lösung können Unternehmen über die reaktive Überwachung hinausgehen und einen proaktiveren Ansatz für das Management von Cyberrisiken verfolgen.
IBM zSecure Detection ist jetzt allgemein verfügbar.
Lesen Sie das Ankündigungsschreiben zu IBM zSecure Detection.