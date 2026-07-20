Dürfen wir vorstellen – IBM webMethods Integration Flow Pilot: Integrationsentwicklung mit KI-Geschwindigkeit navigieren

Flow Pilot ist eine KI-gestützte Integrationsentwicklungsfunktion, die Teams hilft, mithilfe von vom Unternehmen zugelassenen KI-Assistenten webMethods Flow Services schneller zu erstellen, zu verbessern, zu dokumentieren und zu testen.

Flow Pilot bringt KI-Unterstützung in bestehende Entwickler-Workflows und hilft Integrationsentwicklern so, von ihren Absichten in natürlicher Sprache aus zu arbeiten und gleichzeitig die Standards, Reviews und Governance-Modelle beizubehalten, die Unternehmensteams benötigen.

Es ist für Teams konzipiert, die den Aufbau und die Wartung von webMethods Flow Services modernisieren möchten, ohne die Laufzeitbasis zu ersetzen, die bereits ihre geschäftskritische Integration unterstützt.