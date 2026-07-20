Dürfen wir vorstellen – IBM webMethods Integration Flow Pilot: Integrationsentwicklung mit KI-Geschwindigkeit navigieren

IBM webMethods Integration Flow Pilot hilft Integrationsteams dabei, Integrationen mithilfe KI-gestützter Entwicklung schneller zu erstellen, zu modernisieren, zu dokumentieren und zu testen, während gleichzeitig Governance, Konsistenz und bestehende Laufzeitinvestitionen mit dem KI-Assistenten ihrer Wahl erhalten bleiben.
Flow Pilot ist eine KI-gestützte Integrationsentwicklungsfunktion, die Teams hilft, mithilfe von vom Unternehmen zugelassenen KI-Assistenten webMethods Flow Services schneller zu erstellen, zu verbessern, zu dokumentieren und zu testen.
Flow Pilot bringt KI-Unterstützung in bestehende Entwickler-Workflows und hilft Integrationsentwicklern so, von ihren Absichten in natürlicher Sprache aus zu arbeiten und gleichzeitig die Standards, Reviews und Governance-Modelle beizubehalten, die Unternehmensteams benötigen.
Es ist für Teams konzipiert, die den Aufbau und die Wartung von webMethods Flow Services modernisieren möchten, ohne die Laufzeitbasis zu ersetzen, die bereits ihre geschäftskritische Integration unterstützt.
KI-gestützte Entwicklung wird immer mehr zum Bestandteil der Arbeitsweise moderner Softwareteams. Gartner prognostiziert, dass bis 2028 90 % der Softwareentwickler in Unternehmen KI-Code-Assistenten einsetzen werden, im Vergleich zu weniger als 14 % Anfang 2024.
Für Integrationsteams bietet dieser Wandel eine neue Chance. Entwickler verwenden Prompts in natürlicher Sprache, um Logik zu generieren, Code zu erklären, Tests zu erstellen und sich wiederholende Arbeiten zu reduzieren. Enterprise Integration erfordert jedoch mehr als generische KI-Unterstützung. Integration-Assets verbinden Anwendungen, APIs, Partner, Dateien, Ereignisse und Workflows in hybriden Umgebungen und müssen innerhalb etablierter Governance- und Laufzeitmodelle zuverlässig funktionieren.
Ohne die richtigen Leitplanken kann es schwierig sein, KI-generierte Integrationslogik in großem Maßstab zu validieren, zu überprüfen, zu verwalten oder zu steuern. Integrationsteams benötigen eine Möglichkeit zur Nutzung von KI, die mit Unternehmensstandards, Entwicklungspraktiken und den Investitionen in die Laufzeitumgebung übereinstimmt, auf die sie sich bereits verlassen.
Von Enterprise-Integration-Teams wird verlangt, mehr und schneller zu liefern. Neue Anwendungen, Partner-Ökosysteme, APIs, Datenflüsse und Automatisierungsinitiativen steigern die Nachfrage kontinuierlich, während die für deren Bereitstellung verantwortlichen Teams mit wachsenden Rückständen, Engpässen bei den Fachkenntnissen, Dokumentationsschulden und uneinheitlichen Entwicklungsstandards konfrontiert sind.
KI-gestützte Entwicklertools bieten einen Weg zu höherer Produktivität, aber Integrations-Assets unterstützen oft kritische Prozesse, verbinden zentrale Unternehmenssysteme und bleiben jahrelang im Einsatz. Geschwindigkeit ist wichtig, aber ebenso Governance, Qualität, Wartbarkeit und Laufzeitkontinuität.
Flow Pilot wurde entwickelt, um diese Lücke zu schließen, indem es Teams hilft, die Integrationen mit KI zu modernisieren, wie sie aufbauen und verwalten, ohne Standards zu schwächen, neue Silos zu schaffen oder eine störende Laufzeitänderung zu erfordern.
Die Einführung von Unternehmens-KI ist keine Einheitslösung. Jedes Unternehmen hat seine eigene KI-Strategie, Sicherheitsstatus, Beschaffungsstandards und Governance-Richtlinien. Flow Pilot wurde genau für diese Realität entwickelt und bietet Integration Teams die Flexibilität, KI-Assistenten einzusetzen, die zu den jeweiligen KI-Einführungsstrategien ihres Unternehmens passen.
Mit Unterstützung für IBM Bob, Claude und andere unternehmensweit zugelassene KI-Assistenten hilft Flow Pilot Teams dabei, KI in die Integrationsentwicklung einzubringen, ohne auf eine einzige herstellerspezifische KI-Erfahrung angewiesen zu sein. Teams können mit KI schneller vorankommen und gleichzeitig an den Kontrollen, Standards und Technologien festhalten, denen ihr Unternehmen bereits vertraut.
Flow Pilot hilft Entwicklern, schneller von der Integrationsabsicht zu einer funktionierenden Servicelogik zu gelangen. Durch Authoring in natürlicher Sprache können Teams webMethods Flow Services mit KI-Unterstützung erstellen und verbessern, während die Entwickler die Kontrolle über die Reviews, Verfeinerung und Validierung behalten.
Dies hilft, den sich wiederholenden Entwicklungsaufwand zu reduzieren und gibt Integrationsteams eine praktische Möglichkeit, wachsende Lieferrückstände abzubauen.
Flow Pilot führt Flow Script ein – ein menschenlesbares, versionskontrollfreundliches Quellformat für webMethods Flow Services. Im Gegensatz zu traditionellen Flow-Artefakten, die in der Quellcode-Kontrolle schwer zu inspizieren und zu vergleichen sind, bietet Flow Script eine klare textuelle Darstellung der Integrationslogik, die sowohl für Entwickler-Kollaboration als auch für KI-Interaktion entwickelt wurde.
Flow Script schafft eine strukturierte Brücke zwischen KI-Assistenten und webMethods Flow Services, sodass KI die Integration verstehen, erklären, dokumentieren und verbessern kann, während die Ausrichtung mit den ausführbaren Flow Services beibehalten wird.
Dadurch lassen sich Flow Services während des gesamten Entwicklungszyklus leichter lesen, prüfen, vergleichen und pflegen. Entwickler können mit der Integration arbeiten und dabei vertraute Methoden der Quellcodeverwaltung verwenden, während Architekten und Prüfer einen besseren Überblick darüber erhalten, wie Dienste aufgebaut und im Laufe der Zeit verändert werden.
Bei Integrationsbeständen, die sich über Jahre weiterentwickeln, trägt die verbesserte Prüfbarkeit dazu bei, das Wartungsrisiko zu reduzieren, unterstützt den Wissensaustausch zwischen Teams und erleichtert die Anwendung konsistenter Entwicklungsstandards in allen Integrationszentren der Exzellenz.
In vielen Unternehmen sind Integrationsstandards in der Dokumentation, in Review-Checklisten oder in der Erfahrung von leitenden Spezialisten verankert. Flow Pilot bringt diese Standards näher an den Entwicklungsprozess heran.
Anleitungen auf Repository-Ebene können dabei helfen, Konventionen für Benennung, Protokollierung, Fehlerbehandlung und wiederverwendbare Muster festzulegen, sodass die KI-gestützte Ausgabe mit Enterprise-Integration-Praktiken in Einklang gebracht wird, bevor die manuelle Überprüfung beginnt.
Dokumentation und Tests verzögern sich oft, weil die Teams unter Leistungsdruck stehen. Im Laufe der Zeit kann dies zu einer Erhöhung der technischen Schulden führen und es schwieriger machen, Integrationen zu verstehen, zu ändern und zu betreiben.
Flow Pilot hilft bei der Generierung von Dokumentation, Parameterbeschreibungen, Flussdiagrammen und Komponententestszenarien aus der Integration selbst. Dies hilft den Teams, den Aufwand für die manuelle Dokumentation zu reduzieren und die unterstützenden Assets näher an das tatsächliche Verhalten des Dienstes anzupassen.
Für bestehende webMethods-Kunden muss die Modernisierung praktikabel sein. Enterprise-Integration-Umgebungen unterstützen kritische Prozesse und können nicht einfach durch die Einführung eines neuen Entwicklungsmodells unterbrochen werden.
Flow Pilot wurde entwickelt, um die Erfahrung zu modernisieren und gleichzeitig die Kompatibilität mit bestehenden Laufzeit-Investitionen für IBM WebMethods Integration zu wahren. Teams können KI-gestützte Entwicklung in die Erstellung und Wartung von Flow Services integrieren, ohne eine störende Änderung der Laufzeitumgebung zu erzwingen.
Das macht Flow Pilot besonders relevant für Unternehmen mit langjährigen webMethods-Umgebungen, etablierten Integrationsteams und aktiven Modernisierungsprioritäten.
Flow Pilot wurde für Teams entwickelt, die die Liefergeschwindigkeit erhöhen und gleichzeitig die Kontrolle behalten müssen. Es ist besonders relevant, wenn:
Enterprise Integration tritt in eine neue Phase ein: Unternehmen müssen schneller bauen, aber sie müssen auch konsistenter steuern, technische Schulden reduzieren und die Systeme schützen, die ihr Geschäft am Laufen halten.
Flow Pilot spiegelt IBMs umfassendere Vision für hybride Integration im KI-Zeitalter wider: Wir helfen Unternehmen dabei, Innovationen zu beschleunigen und gleichzeitig die Kontrolle zu behalten. Durch die Kombination von KI-gestützter Entwicklung, KI-Flexibilität für Unternehmen, festgelegten Standards, generierter Dokumentation und Tests sowie Laufzeitkontinuität bietet Flow Pilot Integrationsteams eine praktische Möglichkeit, die Art und Weise, wie sie geschäftskritische Integrationen erstellen und warten, zu modernisieren.
Flow Pilot bietet Integrationsteams eine praktische Möglichkeit, den Entwicklungsaufwand zu reduzieren, wachsende Rückstände zu beheben und die Konsistenz der Integration zu verbessern, ohne die Governance oder bestehende Laufzeit-Investitionen zu gefährden.
Erkunden Sie Flow Pilot, um zu sehen, wie KI-gestützte Entwicklung Ihre Integration Strategie unterstützen kann, oder setzen Sie sich mit IBM in Verbindung, um genauer zu erfahren, wie es in Ihre Umgebung passen kann.
Für Unternehmen, die mit wachsenden Integrationsrückständen, Fachkräftemangel und zunehmendem Druck zur verantwortungsvollen Einführung von KI konfrontiert sind, bietet Flow Pilot einen praktischen Weg nach vorn: schnellere Entwicklung und bessere Governance bei Erhalt bestehender Integrationsinvestitionen.
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