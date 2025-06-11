Wir stellen vor: IBM Software Hub und Software Hub Premium

11. Juni 2025
IBM Software Hub ist eine cloudnative Plattform, die die Installation, Verwaltung und Überwachung einer maßgeschneiderten Reihe von IBM Softwareprodukten auf Red Hat OpenShift rationalisiert – und das alles über eine einheitliche Oberfläche. IBM Software Hub wurde für die Unterstützung einer Vielzahl von IBM Daten- und KI-Produkten entwickelt und bietet eine zentralisierte, einheitliche Erfahrung über verschiedene Workloads hinweg.
IBM Software Hub ist die entkoppelte Plattform, die aus der IBM Cloud Pak for Data-Architektur hervorgegangen ist. Obwohl es jetzt unabhängig funktioniert, ist es weiterhin eng mit IBM Cloud Pak for Data verbunden und bietet Unterstützung für eine breitere Palette von IBM Softwareprodukten (einschließlich watsonx) und ermöglicht so eine größere Flexibilität im gesamten Daten- und KI-Portfolio. Die Lösung, auf die sich Unternehmen in mehr als 4.000 Implementierungen verlassen haben, übernimmt alle Aufgaben von der Ersteinrichtung bis zur täglichen Verwaltung und erledigt damit die Hauptarbeit, sodass sich die Benutzer auf den Aufbau, die Innovation und die Wertschöpfung konzentrieren können.
Mithilfe des Services-Katalogs in IBM Software Hub können Benutzer einen kuratierten Satz von IBM-Softwarefunktionen erkunden, die auf Data Governance-, Analyse- und KI-Anforderungen zugeschnitten sind.
IBM Software Hub bietet die wichtigsten Day-2-Funktionen. Es gibt jedoch auch Add-ons, die zusätzliche Erweiterungen für die Verwaltung und Administration von Implementierungen bieten. Diese Erweiterungen sind Teil von IBM Software Hub Premium. Es baut auf dem Kern auf, indem es Teams durch fortschrittliche Orchestrierung und hybride Bereitstellung bei der einfacheren Verwaltung komplexer, großer und verteilter Umgebungen hilft.
Software Hub Premium umfasst die Deployment Suite und die Intelligence Suite. In der Deployment Suite haben wir zwei Funktionen. Zuerst das Control Center mit Multi-Cluster- und Multi-Instanz-Unterstützung, das es Kunden ermöglicht, ihre Bereitstellungen einfach in einer zentralen Konsole zu verwalten. Die zweite Funktion umfasst Remote Data Plane-Funktionen, die über den traditionellen einen OpenShift Cluster hinausgehen und physische multiple Cluster sowohl lokal als auch in der Cloud als eine Instanz für ein hybrides Erfahrung umfassen. Diese Fähigkeit zur Überbrückung von Umgebungen bietet einen erheblichen Mehrwert, da sie eine zentrale Kontrolle ermöglicht, die Skalierbarkeit verbessert, die Ausfallsicherheit erhöht und die betriebliche Komplexität verringert. Sie wird über Ressourcen Units (RUs) erworben und bietet eine flexible und skalierbare Nutzung je nach Kundenbedarf.
Da Datenumgebungen immer dynamischer werden, kann es eine echte Herausforderung sein, den Überblick über den Plattformbetrieb zu behalten. Hier macht der IBM Software Hub AI Assistent einen echten Unterschied. Es ist nicht einfach nur ein weiteres Support-Tool. Es hilft Administratoren, mit Echtzeit-Erkenntnissen und intelligenten, umsetzbaren Empfehlungen immer einen Schritt voraus zu sein.
Der KI-Assistent bietet intelligente, personalisierte Hilfe bei alltäglichen Aufgaben, die einen reibungslosen Ablauf erleichtern. Er kümmert sich um die Routineaufgaben, damit sich Ihr Team auf die größere, strategischere Arbeit konzentrieren kann. Ganz gleich, ob Sie die Umgebung verwalten oder die Leistung verbessern wollen, der Assistent trägt dazu bei, die Plattform sicher und effizient zu halten.
Mit der neuesten Version von IBM Software Hub und den leistungsstarken Funktionen von Software Hub Premium ist die Verwaltung Ihres Betriebs jetzt viel einfacher. Steigern Sie die Produktivität und beschleunigen Sie Innovationen mit intelligenter Automatisierung, KI-gestützter Verwaltung und reibungslosem Multi-Cluster-Management – alles auf einer benutzerfreundlichen Plattform.