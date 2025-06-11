Wir stellen vor: IBM Software Hub und Software Hub Premium

IBM Software Hub ist eine cloudnative Plattform, die die Installation, Verwaltung und Überwachung einer maßgeschneiderten Reihe von IBM Softwareprodukten auf Red Hat OpenShift rationalisiert – und das alles über eine einheitliche Oberfläche. IBM Software Hub wurde für die Unterstützung einer Vielzahl von IBM Daten- und KI-Produkten entwickelt und bietet eine zentralisierte, einheitliche Erfahrung über verschiedene Workloads hinweg.

IBM Software Hub ist die entkoppelte Plattform, die aus der IBM Cloud Pak for Data-Architektur hervorgegangen ist. Obwohl es jetzt unabhängig funktioniert, ist es weiterhin eng mit IBM Cloud Pak for Data verbunden und bietet Unterstützung für eine breitere Palette von IBM Softwareprodukten (einschließlich watsonx) und ermöglicht so eine größere Flexibilität im gesamten Daten- und KI-Portfolio. Die Lösung, auf die sich Unternehmen in mehr als 4.000 Implementierungen verlassen haben, übernimmt alle Aufgaben von der Ersteinrichtung bis zur täglichen Verwaltung und erledigt damit die Hauptarbeit, sodass sich die Benutzer auf den Aufbau, die Innovation und die Wertschöpfung konzentrieren können.

Mithilfe des Services-Katalogs in IBM Software Hub können Benutzer einen kuratierten Satz von IBM-Softwarefunktionen erkunden, die auf Data Governance-, Analyse- und KI-Anforderungen zugeschnitten sind.