Da Unternehmen immer stärker auf Hybrid-Cloud-Lösungen, ereignisgesteuerte Architekturen und Echtzeit-Entscheidungsfindung setzen, haben sich die Erwartungen an Messaging-Systeme grundlegend verändert. Was früher „zuverlässig genug“ war, muss heute permanent verfügbar, von Grund auf sicher und nahtlos in verschiedene Ökosysteme integriert sein.

Die Sicherheitsanforderungen entwickeln sich rasant weiter, und die Toleranz gegenüber Ausfallzeiten tendiert gegen Null. Dieser Wandel wirft für Führungskräfte in Unternehmen eine entscheidende Frage auf: Ist Ihre Messaging-Plattform bereit für die Zukunft? Fehler im Nachrichtenverkehr können Inkonsistenzen bei Transaktionen, Ausfallzeiten und Compliance-Risiken verursachen, insbesondere in regulierten Branchen.

IBM MQ 10.0 begegnet diesen Herausforderungen durch Innovationen in vier strategischen Bereichen: