IBM MQ 10.0 Long Term Support (LTS) wurde am 21. April 2026 offiziell angekündigt und ist ab dem 16. Juni 2026 allgemein verfügbar (ab dem 19. Juni 2026 für MQ for z/OS). Es handelt sich dabei um eine bedeutende Weiterentwicklung der branchenweit renommiertesten Messaging-Plattform.
IBM MQ 10.0 wurde entwickelt, um Unternehmen bei der Modernisierung ihrer Integrationsarchitekturen zu unterstützen, ohne die Zuverlässigkeit zu beeinträchtigen, auf die ihr Geschäft angewiesen ist. Es verbindet jahrzehntelange, bewährte Messaging-Leistung mit neuen Funktionen, die Hybrid-Cloud-Umgebungen, ereignisgesteuerte Systeme und cloudnative Bereitstellungen unterstützen. Es handelt sich hierbei nicht nur um ein kleines Update, sondern um einen grundlegenden Wandel im Bereich Enterprise Messaging.
Da Unternehmen immer stärker auf Hybrid-Cloud-Lösungen, ereignisgesteuerte Architekturen und Echtzeit-Entscheidungsfindung setzen, haben sich die Erwartungen an Messaging-Systeme grundlegend verändert. Was früher „zuverlässig genug“ war, muss heute permanent verfügbar, von Grund auf sicher und nahtlos in verschiedene Ökosysteme integriert sein.
Die Sicherheitsanforderungen entwickeln sich rasant weiter, und die Toleranz gegenüber Ausfallzeiten tendiert gegen Null. Dieser Wandel wirft für Führungskräfte in Unternehmen eine entscheidende Frage auf: Ist Ihre Messaging-Plattform bereit für die Zukunft? Fehler im Nachrichtenverkehr können Inkonsistenzen bei Transaktionen, Ausfallzeiten und Compliance-Risiken verursachen, insbesondere in regulierten Branchen.
IBM MQ 10.0 begegnet diesen Herausforderungen durch Innovationen in vier strategischen Bereichen:
Native Hochverfügbarkeits- und regionenübergreifende Replikationsfunktionen tragen dazu bei, die Geschäftskontinuität in verteilten Umgebungen sicherzustellen. Die Systeme bleiben auch bei Ausfällen betriebsbereit und erfüllen damit die Erwartungen moderner Unternehmen an eine lückenlose Verfügbarkeit.
Mit Unterstützung für Post-Quanten-Kryptographie und moderne Authentifizierungsmodelle hilft IBM MQ 10.0 Unternehmen dabei, neuen Bedrohungen immer einen Schritt voraus zu sein und gleichzeitig sensible Daten während der Übertragung zu schützen.
Eine verbesserte Observability und KI-gestützte Betriebsabläufe optimieren die Art und Weise, wie Teams Messaging-Umgebungen überwachen, verwalten und Fehler beheben, wodurch die Komplexität des Betriebs verringert und die Problemlösung beschleunigt wird.
Von der Kafka-Integration bis hin zu Kubernetes-nativen Bereitstellungen ermöglicht IBM MQ 10.0 eine nahtlose Kommunikation über hybride Architekturen hinweg und schlägt so eine Brücke zwischen traditionellen Systemen und modernen Anwendungen.
IBM MQ 10.0 ist mehr als nur eine Funktionserweiterung – vielmehr handelt es sich um eine strategische Neuausrichtung der Art und Weise, wie Messaging moderne, hybride Architekturen unterstützt.
Die Rolle des Messaging entwickelt sich weiter. Es geht nicht mehr nur darum, Systeme miteinander zu verbinden, sondern darum, einen kontinuierlichen, in Echtzeit stattfindenden und vertrauenswürdigen Datenfluss im gesamten Unternehmen zu ermöglichen. IBM MQ 10.0 spiegelt diesen Wandel wider. Es bietet die Zuverlässigkeit, auf die Unternehmen vertrauen, kombiniert mit der für moderne Integration erforderlichen Flexibilität, sodass Unternehmen nicht zwischen Stabilität und Innovation wählen müssen. Denn in der heutigen Zeit benötigt man beides.
IBM MQ 10.0 LTS ist ab dem 16. Juni (19. Juni für MQ for z/OS) 2026 allgemein verfügbar und bietet eine solide Grundlage für modernes Messaging und hybride Integration. Erfahren Sie, wie Sie mit IBM MQ robuste, sichere und zukunftsfähige Integrationsplattformen aufbauen können.