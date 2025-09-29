Wir stellen vor: IBM MaaS360 Fast Start: Einfaches Gerätemanagement für kleine und mittelständische Unternehmen

Die Verwaltung von Mitarbeiter-Tablets und -Laptops sollte Ihren Workload nicht steigern. Aus diesem Grund haben wir IBM MaaS360 Fast Start entwickelt: eine Mobile Device Management (MDM) -Lösung, die speziell für kleine und mittlere Unternehmen entwickelt wurde, die Schutz auf Unternehmensebene mit Benutzerfreundlichkeit benötigen.
Fast Start hilft Ihnen, sensible Geschäftsdaten auf den Geräten Ihrer Mitarbeiter zu schützen (insbesondere bei BYOD und Remote-Arbeit) und verhindert Datenverluste durch verlorene/gestohlene Geräte.
Wenn Ihr Unternehmen wächst, wird die Verwaltung von Geräten immer schwieriger. Möglicherweise haben Sie schon erlebt, dass verlorene oder persönliche Telefone sensible Daten gefährden, kleine IT-Teams sind mit dem Versuch, alles auf dem neuesten Stand zu halten, überfordert, Mitarbeiter haben Probleme mit inkonsistentem Zugriff auf verschiedene Geräte, und die Einarbeitung neuer Mitarbeiter dauert länger geplant.
Fast Start hilft Ihnen, diese Lücken zu schließen, Ihre Daten zu schützen und Ihr Team produktiv zu halten, ohne die Komplexität zu erhöhen. Und Sie können einer Schritt-für-Schritt-Anleitung und einer benutzerfreundlichen Konsole folgen, mit der Sie Geräte in Minuten statt Tagen verwalten können.
KMU sind mit den gleichen Sicherheitsrisiken konfrontiert wie größere Unternehmen, aber ohne ein großes IT-Team, das damit umgeht. MaaS360 Fast Start hilft Ihnen:
Mit Fast Start können Sie:
Fast Start wurde entwickelt, um Sicherheit auf Unternehmensebene zu einem Preis zu bieten, der für wachsende Unternehmen sinnvoll ist.
Ganz gleich, ob Sie ein 20-köpfiges Beratungsunternehmen oder ein schnell wachsender Einzelhändler sind, MaaS360 Fast Start nimmt die Komplexität des Gerätemanagements mit, sodass Sie sich auf das konzentrieren können, was am wichtigsten ist: den Betrieb Ihres Geschäfts.