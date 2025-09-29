Wir stellen vor: IBM MaaS360 Fast Start: Einfaches Gerätemanagement für kleine und mittelständische Unternehmen

Die Verwaltung von Mitarbeiter-Tablets und -Laptops sollte Ihren Workload nicht steigern. Aus diesem Grund haben wir IBM MaaS360 Fast Start entwickelt: eine Mobile Device Management (MDM) -Lösung, die speziell für kleine und mittlere Unternehmen entwickelt wurde, die Schutz auf Unternehmensebene mit Benutzerfreundlichkeit benötigen.

Fast Start hilft Ihnen, sensible Geschäftsdaten auf den Geräten Ihrer Mitarbeiter zu schützen (insbesondere bei BYOD und Remote-Arbeit) und verhindert Datenverluste durch verlorene/gestohlene Geräte.