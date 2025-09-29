Geschäftsautomatisierung Geschäftsoperationen

Wir stellen vor: IBM MaaS360 Fast Start: Einfaches Gerätemanagement für kleine und mittelständische Unternehmen

Autor

Steve Davis

Senior Product Marketing Manager - MaaS360 & Trusteer

Die Verwaltung von Mitarbeiter-Tablets und -Laptops sollte Ihren Workload nicht steigern. Aus diesem Grund haben wir IBM MaaS360 Fast Start entwickelt: eine Mobile Device Management (MDM) -Lösung, die speziell für kleine und mittlere Unternehmen entwickelt wurde, die Schutz auf Unternehmensebene mit Benutzerfreundlichkeit benötigen.

Fast Start hilft Ihnen, sensible Geschäftsdaten auf den Geräten Ihrer Mitarbeiter zu schützen (insbesondere bei BYOD und Remote-Arbeit) und verhindert Datenverluste durch verlorene/gestohlene Geräte.

Schnellerer Start mit Fast Start

Wenn Ihr Unternehmen wächst, wird die Verwaltung von Geräten immer schwieriger. Möglicherweise haben Sie schon erlebt, dass verlorene oder persönliche Telefone sensible Daten gefährden, kleine IT-Teams sind mit dem Versuch, alles auf dem neuesten Stand zu halten, überfordert, Mitarbeiter haben Probleme mit inkonsistentem Zugriff auf verschiedene Geräte, und die Einarbeitung neuer Mitarbeiter dauert länger geplant.

Fast Start hilft Ihnen, diese Lücken zu schließen, Ihre Daten zu schützen und Ihr Team produktiv zu halten, ohne die Komplexität zu erhöhen. Und Sie können einer Schritt-für-Schritt-Anleitung und einer benutzerfreundlichen Konsole folgen, mit der Sie Geräte in Minuten statt Tagen verwalten können.

Die wichtigsten Vorteile von IBM MaaS360 Fast Start

KMU sind mit den gleichen Sicherheitsrisiken konfrontiert wie größere Unternehmen, aber ohne ein großes IT-Team, das damit umgeht. MaaS360 Fast Start hilft Ihnen:

  • Geräte automatisch registrieren: Fügen Sie iOS- und Android-Geräte mit nur wenigen Klicks hinzu.
  • Wenden Sie integrierteSicherheitsrichtlinien an: Vorkonfigurierte Best Practices schützen Ihre Daten vor gängigen Cyberbedrohungen.
  • Verteilen Sie Apps ganz einfach: Geben Sie Ihrem Team die Tools, die es benötigt, schnell und sicher.
  • Navigieren Sie mit Zuversicht: Keine spezielle Schulung oder technisches Fachwissen erforderlich.

Mit Fast Start können Sie:

  • Sparen Sie Zeit und Ressourcen: Vermeiden Sie den Aufwand komplexer IT-Einrichtungen.
  • Steigern Sie die Produktivität: Ihr Team kann von überall aus sicher auf Tools und Apps zugreifen.
  • Schützen Sie Ihr Unternehmen: Bleiben Sie sicher, ohne dass Sie eine eigene IT- oder Sicherheitsabteilung benötigen.
  • Konzentrieren Sie sich auf Wachstum: Verbringen Sie weniger Zeit mit der Verwaltung von Geräten und mehr Zeit mit dem Aufbau Ihres Unternehmens.

Fast Start wurde entwickelt, um Sicherheit auf Unternehmensebene zu einem Preis zu bieten, der für wachsende Unternehmen sinnvoll ist.

Starten Sie noch heute mit Fast Start

Ganz gleich, ob Sie ein 20-köpfiges Beratungsunternehmen oder ein schnell wachsender Einzelhändler sind, MaaS360 Fast Start nimmt die Komplexität des Gerätemanagements mit, sodass Sie sich auf das konzentrieren können, was am wichtigsten ist: den Betrieb Ihres Geschäfts.

Erkunden Sie MaaS360 Fast Start

