IBM Envizi Emissions Calculations in Excel: Der erste Schritt hin zu einer skalierbaren Emissionsbilanzierung

Wir freuen uns, IBM Envizi Emissions Calculations in Excel vorstellen zu dürfen. Diese Lösung wurde für Nachhaltigkeitsteams und Unternehmen entwickelt, die zur Berechnung von Treibhausgasemissionen auf Tabellenkalkulationen zurückgreifen – ganz gleich, ob sie gerade erst mit der Emissionsberichterstattung beginnen oder komplexe Scope-3-Daten verwalten.
Excel ist oft das erste Programm, mit dem Nachhaltigkeitsteams diese Emissionen berechnen, da es flexibel, vertraut und leicht zugänglich ist. Doch mit steigenden Anforderungen kann es schwierig werden, Tabellenkalkulationen zu standardisieren, zu skalieren und zu prüfen.
Die Lösung ist darauf ausgelegt, die Teams dort abzuholen, wo sie heute stehen, und ihnen gleichzeitig dabei zu helfen, zu einem strukturierteren, überprüfbaren Ansatz für die Emissionsbilanzierung zu gelangen. Als ersten Schritt führt sie standardisierte Berechnungen in Excel-Workflows ein und bietet im Laufe der Zeit einen klaren Weg hin zu einem Emissionsmanagement auf Unternehmensebene.
Das Kohlenstoffmanagement wird zu einer geschäftlichen Priorität, die über die Zuständigkeit von Nachhaltigkeitsteams hinausgeht. Immer mehr Unternehmen erfassen ihre Emissionen, um Lieferantenanforderungen zu erfüllen, sich auf Berichtspflichten vorzubereiten, Finanzierungsbedürfnisse zu unterstützen und Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung zu identifizieren. Entlang der gesamten Lieferkette wird von Lieferanten zunehmend erwartet, dass sie Kohlenstoffdaten bereitstellen, um die Berichterstattung nach Scope 3 sowie sich weiterentwickelnde regulatorische Anforderungen zu unterstützen.
Für viele Unternehmen, insbesondere solche, die sich mit Emissionen von Lieferanten und entlang der Wertschöpfungskette befassen, ist Excel nach wie vor ein wichtiger Bestandteil dieses Prozesses. Oftmals ist es das wichtigste Tool, was die Teams dazu zwingt, Berechnungen von Grund auf neu zu erstellen, Methoden zu interpretieren und Emissionsfaktoren manuell zu ermitteln – was ohne zusätzliche Unterstützung zeitaufwändig und schwer zu standardisieren sein kann.
Tabellenkalkulationen sind vertraut und flexibel, weshalb viele Teams bei der Emissionsarbeit nach wie vor auf sie zurückgreifen. Was jedoch als praktische Lösung beginnt, kann mit der Zeit schwer zu standardisieren und zu pflegen sein.
Tabellenkalkulationsbasierte Ansätze können ein praktischer Weg sein, um mit Emissionsberechnungen zu beginnen, da sie den Teams Flexibilität und Vertrautheit bieten. Doch wenn das Datenvolumen zunimmt und sich immer mehr Stakeholder auf die Ergebnisse verlassen, kann die praktische Handhabung dieser Ansätze schwieriger werden. Teams arbeiten oft mit uneinheitlichen Methoden in den einzelnen Dateien, einer manuellen Auswahl von Emissionsfaktoren und unzusammenhängenden Berechnungen, die sich nur schwer miteinander in Einklang bringen lassen. Die Zusammenführung der Ergebnisse für die Berichterstattung ist zeitaufwändig, und die eingeschränkte Nachvollziehbarkeit erschwert es, die Zahlen zu validieren oder ihre Herleitung zu erklären.
IBM Envizi Emissions Calculations in Excel hilft bei der Bewältigung dieser Herausforderungen, indem es manuelle Einstellungen durch vordefinierte, normkonforme Berechnungslogik und direkt in Excel integrierte Emissionsfaktoren ersetzt. Dies ermöglicht es Teams, einheitlicher zu arbeiten und gleichzeitig den manuellen Aufwand zu reduzieren – und bietet einen praktischen Weg zu einer strukturierteren Emissionsbilanzierung, wenn sich die Anforderungen weiterentwickeln.
Zwar ist Excel für Berechnungen in der Anfangsphase nach wie vor nützlich, doch ist es nicht darauf ausgelegt, das Maß an Kontrolle, Konsistenz und Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten, das mit zunehmender Bedeutung der Emissionsbilanzierung für das Unternehmen erforderlich wird. Mit zunehmender Reife von Emissionsprogrammen kann sich die Verwaltung tabellenkalkulationsbasierter Ansätze zunehmend erschweren. Teams sehen sich möglicherweise mit uneinheitlichen Methoden zwischen verschiedenen Dateien und Benutzern konfrontiert, sind auf die manuelle Auswahl und Wartung von Emissionsfaktoren angewiesen und stehen vor Herausforderungen bei der Konsolidierung von Ergebnissen für die Berichterstattung oder Analyse, wobei die Überprüfbarkeit und Nachvollziehbarkeit begrenzt sind.
Diese Herausforderungen können den manuellen Aufwand erhöhen und es erschweren, die Konsistenz zu wahren, Berichtspflichten nachzukommen und Emissionsdaten zuverlässig zu kommunizieren. Excel ist zwar nach wie vor nützlich, wurde jedoch nicht als langfristiges System zur Erfassung von Emissionsdaten konzipiert.
IBM Envizi Emissions Calculations in Excel unterstützt Teams dabei, den ersten Schritt hin zu einer strukturierteren Emissionsbilanzierung zu gehen, indem es standardkonforme Berechnungslogik direkt in die von ihnen bereits verwendeten Tabellenkalkulationen integriert. Die Lösung ermöglicht es Anwendern, Kohlenstoffemissionen anhand globaler und regionaler Emissionsfaktoren zu berechnen, die anerkannten Standards entsprechen, ohne dass sie Faktorbibliotheken oder Berechnungsmethoden manuell verwalten müssen.
Die Plattform beinhaltet:
Die Lösung ist über den Microsoft App Marketplace als Excel-Add-in erhältlich und bietet standardisierte Emissionsberechnungen, integrierte Emissionsfaktoren sowie vorgefertigte Vorlagen direkt in Excel. So unterstützt sie Teams dabei, einheitliche Methoden in den von ihnen bereits genutzten Tabellenkalkulationen anzuwenden. Sie bietet eine praktische Möglichkeit, von manuellen, uneinheitlichen Berechnungen zu einem konsistenteren und reproduzierbaren Ansatz überzugehen, ohne bestehende Workflows zu stören.
Mit der Zeit wachsen viele Unternehmen über tabellenkalkulationsbasierte Prozesse hinaus. Die zunehmende Komplexität und die steigenden Anforderungen an die Berichterstattung und Nachvollziehbarkeit erfordern einen strukturierteren Ansatz. Envizi unterstützt diesen Schritt über Excel hinaus.
Unternehmen können ihre Emissionsberechnungen mithilfe der Envizi Emissions API auf umfassendere Workflows und betriebliche Prozesse ausweiten oder Envizi Emissions Accounting einsetzen, um eine zuverlässige Unternehmensberichterstattung, Governance und Auditprozesse zu unterstützen und gleichzeitig die Emissionsdaten in einem soliden, zentralen System zu konsolidieren. Auf diese Weise können sie von fragmentierten, manuellen Berechnungen zu einer skalierbaren und überprüfbaren Emissionsbilanzierung übergehen.
IBM Envizi bietet Unternehmen in verschiedenen Reifegraden einen klaren Weg zur Weiterentwicklung:
Excel kann ein nützlicher Ausgangspunkt für Emissionsberechnungen sein, ist jedoch nicht dafür ausgelegt, als Stammdatensystem zu fungieren oder die Aggregation, Berichterstattung und Analyse zu unterstützen, die angesichts der zunehmenden Komplexität von Emissionsdaten erforderlich werden. Excel kann ein nützlicher Ausgangspunkt für Emissionsberechnungen sein, ist jedoch nicht dafür ausgelegt, den wachsenden Anforderungen an Berichterstattung, Konsistenz und Nachvollziehbarkeit gerecht zu werden. Da diese Anforderungen steigen, benötigen Unternehmen häufig einen strukturierteren und zentralisierten Ansatz.
IBM Envizi schließt diese Lücke, indem es bereits heute Struktur und Standardisierung in die Workflows mit Tabellenkalkulationen bringt und gleichzeitig den schrittweisen Übergang zu einer unternehmensweiten Emissionsbilanzierung ermöglicht.
Das Ergebnis: weniger Zeitaufwand für die Verwaltung von Tabellenkalkulationen und mehr Zeit für die Auswertung und Umsetzung von Emissionsdaten.
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