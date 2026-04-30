IBM Envizi Emissions Calculations in Excel: Der erste Schritt hin zu einer skalierbaren Emissionsbilanzierung

Tabellenkalkulationsbasierte Ansätze können ein praktischer Weg sein, um mit Emissionsberechnungen zu beginnen, da sie den Teams Flexibilität und Vertrautheit bieten. Doch wenn das Datenvolumen zunimmt und sich immer mehr Stakeholder auf die Ergebnisse verlassen, kann die praktische Handhabung dieser Ansätze schwieriger werden. Teams arbeiten oft mit uneinheitlichen Methoden in den einzelnen Dateien, einer manuellen Auswahl von Emissionsfaktoren und unzusammenhängenden Berechnungen, die sich nur schwer miteinander in Einklang bringen lassen. Die Zusammenführung der Ergebnisse für die Berichterstattung ist zeitaufwändig, und die eingeschränkte Nachvollziehbarkeit erschwert es, die Zahlen zu validieren oder ihre Herleitung zu erklären.

IBM Envizi Emissions Calculations in Excel hilft bei der Bewältigung dieser Herausforderungen, indem es manuelle Einstellungen durch vordefinierte, normkonforme Berechnungslogik und direkt in Excel integrierte Emissionsfaktoren ersetzt. Dies ermöglicht es Teams, einheitlicher zu arbeiten und gleichzeitig den manuellen Aufwand zu reduzieren – und bietet einen praktischen Weg zu einer strukturierteren Emissionsbilanzierung, wenn sich die Anforderungen weiterentwickeln.

Zwar ist Excel für Berechnungen in der Anfangsphase nach wie vor nützlich, doch ist es nicht darauf ausgelegt, das Maß an Kontrolle, Konsistenz und Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten, das mit zunehmender Bedeutung der Emissionsbilanzierung für das Unternehmen erforderlich wird. Mit zunehmender Reife von Emissionsprogrammen kann sich die Verwaltung tabellenkalkulationsbasierter Ansätze zunehmend erschweren. Teams sehen sich möglicherweise mit uneinheitlichen Methoden zwischen verschiedenen Dateien und Benutzern konfrontiert, sind auf die manuelle Auswahl und Wartung von Emissionsfaktoren angewiesen und stehen vor Herausforderungen bei der Konsolidierung von Ergebnissen für die Berichterstattung oder Analyse, wobei die Überprüfbarkeit und Nachvollziehbarkeit begrenzt sind.

Diese Herausforderungen können den manuellen Aufwand erhöhen und es erschweren, die Konsistenz zu wahren, Berichtspflichten nachzukommen und Emissionsdaten zuverlässig zu kommunizieren. Excel ist zwar nach wie vor nützlich, wurde jedoch nicht als langfristiges System zur Erfassung von Emissionsdaten konzipiert.