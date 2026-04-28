Wir stellen vor: IBM Envizi Emissions API – Integrieren Sie zuverlässige Emissionsberechnungen in die Systeme, die Sie bereits nutzen

Angesichts der steigenden Nachfrage nach skalierbaren Erkenntnissen über Emissionen in Echtzeit benötigen Unternehmen mehr als nur eigenständige Tools und setzen zunehmend auf flexible Bausteine, die sich in ihre Produkte und Systeme integrieren lassen.

Die Emissions-API wurde entwickelt, um diesem Bedarf gerecht zu werden. Sie bietet Zugriff auf Envizis fundiertes Fachwissen im Bereich Emissionen, verwaltete Faktordaten und Methoden, die mit dem GHG Protocol abgestimmt sind. Als Teil des umfassenderen Envizi-Portfolios erweitert sie diese Berechnungsfunktionen auf Anwendungen, Produkte und Workflows – neben Envizi Emissions Accounting für vollständig verwaltete Unternehmensabläufe, Nachprüfbarkeit und Berichterstattung sowie Envizi Emissions Calculations in Excel für einen praxisorientierten Self-Service-Ansatz. Zusammen sind diese Angebote darauf ausgelegt, Unternehmen Flexibilität bei der Anwendung von Emissionsberechnungen zu bieten, mit der Möglichkeit, sich an sich ändernde Anforderungen anzupassen und im Laufe der Zeit zu skalieren.