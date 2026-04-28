Wir stellen vor: IBM Envizi Emissions API – Integrieren Sie zuverlässige Emissionsberechnungen in die Systeme, die Sie bereits nutzen

IBM gibt die allgemeine Verfügbarkeit der IBM Envizi Emissions API bekannt, mit der Unternehmen, Entwickler und Softwareanbieter Emissionsberechnungen direkt in die von ihnen bereits genutzten Systeme, Produkte und Workflows integrieren können.
Angesichts der steigenden Nachfrage nach skalierbaren Erkenntnissen über Emissionen in Echtzeit benötigen Unternehmen mehr als nur eigenständige Tools und setzen zunehmend auf flexible Bausteine, die sich in ihre Produkte und Systeme integrieren lassen.
Die Emissions-API wurde entwickelt, um diesem Bedarf gerecht zu werden. Sie bietet Zugriff auf Envizis fundiertes Fachwissen im Bereich Emissionen, verwaltete Faktordaten und Methoden, die mit dem GHG Protocol abgestimmt sind. Als Teil des umfassenderen Envizi-Portfolios erweitert sie diese Berechnungsfunktionen auf Anwendungen, Produkte und Workflows – neben Envizi Emissions Accounting für vollständig verwaltete Unternehmensabläufe, Nachprüfbarkeit und Berichterstattung sowie Envizi Emissions Calculations in Excel für einen praxisorientierten Self-Service-Ansatz. Zusammen sind diese Angebote darauf ausgelegt, Unternehmen Flexibilität bei der Anwendung von Emissionsberechnungen zu bieten, mit der Möglichkeit, sich an sich ändernde Anforderungen anzupassen und im Laufe der Zeit zu skalieren.
Emissionsberechnungen klingen oft einfacher, als sie tatsächlich sind. In der Praxis hängen sie vom Zugang zu verlässlichen Emissionsfaktoren, der Fähigkeit, die richtige Methodik für die jeweilige Tätigkeit und Region anzuwenden, sowie von ausreichender Transparenz ab, um die Überprüfung, Berichterstattung und das Vertrauen der Stakeholder zu gewährleisten. Viele Unternehmen versuchen nach wie vor, dies mithilfe unzusammenhängender Datenquellen, manueller Berechnungen und uneinheitlicher Methoden zu bewältigen.
Wenn Sie sich bereits mit der Integration von Emissionslogik in Ihr Produkt befasst haben, sind Sie wahrscheinlich auf einige Herausforderungen gestoßen:
Eine interne Entwicklung erfordert die Verwaltung von Datensätzen und Versionsmanagement sowie die Gewährleistung der Konsistenz über Anwendungsfälle und Regionen hinweg.
Die Envizi Emissions API fasst diese Komplexität in einer Reihe von REST-Endpunkten zusammen. Die API ist so aufgebaut, dass sie folgende Fragen beantwortet:
In diesem Beispiel wird die API verwendet, um die Emissionen zu berechnen, die mit dem Verbrauch von 1 kWh Strom aus dem Netz in New York verbunden sind. Die Anfrage übermittelt die Aktivitätsdaten (Stromverbrauch), den Standort und den Zeitraum an die API, die daraufhin die berechneten Emissionen zusammen mit Angaben zu den verwendeten Emissionsfaktoren zurückgibt.
So können Sie sich auf Ihre Anwendungslogik konzentrieren, während Envizi die Faktorauswahl und -aktualisierung, die methodische Abstimmung sowie die Konsistenz der Berechnungen übernimmt.
Die API ist darauf ausgelegt, sich in bestehende Systeme und Workflows zu integrieren, anstatt diese zu ersetzen. Sie unterstützt Anwendungsfälle der Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Kategorien durch die Anwendung standardisierter Methoden und verwalteter Emissionsfaktordaten und trägt so dazu bei, dass die Berechnungen system- und anwendungsfallübergreifend konsistent bleiben. Dadurch können Teams Emissionslogik einbinden, ohne ihre Infrastruktur zusätzlich zu verkomplizieren.
Aktivitätsdaten, die für Emissionsberechnungen benötigt werden, sind häufig über ERP-, Beschaffungs- und Logistiksysteme verteilt, sodass die Berechnung der Scope-3-Emissionen von einer effektiven Datenintegration und -verarbeitung abhängt. Die API integriert Emissionsberechnungen in Ihr Stammdatensystem, um zuverlässige und nachvollziehbare Ergebnisse für verschiedene Kategorien wie eingekaufte Waren, Transport und Produktlebenszyklusphasen zu gewährleisten.
Ein Beispiel hierfür ist IBM Maximo HSE, wo die Emissionsberechnungsfunktionen von Envizi zur Unterstützung des Managements von diffusen und stationären Emissionen im Zusammenhang mit Störungsmeldungen eingesetzt werden.
Durch die Verwendung der API vermeiden Sie:
Die Envizi Emissions API ist besonders nützlich, wenn Sie:
Da Emissionsberechnungen zunehmend in immer mehr Systeme, Produkte und Workflows integriert werden, benötigen Unternehmen eine Möglichkeit, diese zu skalieren, ohne dabei unnötige Komplexität zu verursachen. Die IBM Envizi Emissions API wurde entwickelt, um Teams dabei zu unterstützen, nachvollziehbare Berechnungen in die von ihnen bereits genutzten Umgebungen zu integrieren und ihnen gleichzeitig den Aufwand für die eigenständige Erstellung und Pflege von Emissionslogik zu ersparen.
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