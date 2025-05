Einführung von IBM Enterprise Application Runtimes

Die Modernisierung hat sich als schwierig erwiesen, da Unternehmen vor widersprüchlichen Herausforderungen stehen: hohe Kosten für den Umstieg auf neuere Java-Versionen und -Laufzeiten sowie Migrationen, die die Betriebsstabilität und Geschäftskontinuität gefährden. Ihre Entwicklungsteams möchten möglicherweise moderne Anwendungen mit neueren Java-Workloads ausführen, aber Ihre Administratoren müssen sich auf die Aufrechterhaltung der Stabilität und Sicherheit der vorhandenen Infrastruktur konzentrieren.

IBM Enterprise Application Runtimes (EAR) nimmt IBM Modernized Runtime Extension for Java (MoRE) in das Portfolio auf und ermöglicht es Unternehmen,mehr aus ihrem bestehenden Betriebsmodell zu machen, indem sie ihre bestehenden Investitionen in die IBM WebSphere Network Deployment (WAS ND)-Verwaltungskonsole nutzt und Java 8- und Java 17-Workloads unter einem einzigen Betriebsmodell verwaltet. Mit IBM MoRE können IBM WAS ND-Kunden mehr Anwendungen modernisieren und den Weg für neuere Technologien ebnen, ohne die hohen Betriebskosten zu tragen, die mit der Umstellung auf alternative Abläufe verbunden sind.

Konzentrieren Sie sich auf mehr Innovation, mehr Effizienz und mehr Zusammenarbeit und beschleunigen Sie gleichzeitig die Entwicklung neuer Anwendungen zur Unterstützung aktueller und zukünftiger Geschäfts- und Marktanforderungen.