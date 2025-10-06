Ingenieurteams durchlaufen eine weitreichende digitale Transformation im komplexen Engineering und Product Lifecycle Management, und generative KI kann dabei helfen. In technischen Bereichen, in denen Genauigkeit und Compliance unerlässlich sind und die Ergebnisse korrekt sein müssen, kann die Anwendung von generativer KI jedoch nicht naiv erfolgen.
Schon eine einzige unnormale Anforderung kann zu kostspieligen Nacharbeiten, Verzögerungen im Zeitplan und qualitativ minderwertigen Ergebnissen führen, die Rentabilität des Produkts und manchmal auch die Rentabilität des Unternehmens gefährden können. Dies ist besonders wichtig für sicherheitskritische, regulierte Branchen wie die Automobil-, Luft- und Raumfahrt- oder Medizintechnik, in denen Fehler den Produkterfolg und den Geschäftserfolg beeinträchtigen können. KI-Anwendungen, die nicht auf Unternehmensklasse abgestimmt sind oder kritische Sicherheitsvorkehrungen verpassen, können das Versprechen von Geschwindigkeit und Automatisierung, das sie bieten sollen, untergraben.
Wenn Sie es richtig machen, können Sie zu mehr Geschwindigkeit, Klarheit und mehr Vertrauen für Ihre Entwicklungsteams und Stakeholder führen.
Ein vielversprechendes Muster für KI im Engineering ist die Anwendung von KI-Automatisierungen auf Aufgabenebene, die von speziell für die Ausführung dieser Aufgaben entwickelten Agenten unterstützt werden. Dies ermöglicht neue Arten von Automatisierungen und reduziert gleichzeitig einen Teil des Fehlerrisikos, das bei allgemeinen Abfragen an große Sprachmodelle (LLMs) entsteht.
Wir haben diesen Ansatz im kommenden Produkt IBM Engineering KI Hub v1.0 gewählt. Es handelt sich um ein Add-on zu IBM Engineering Lifecycle Management, das Agenten bereitstellt, die für Benutzer als neue „intelligente“ Funktionen in ihren bestehenden Tools erscheinen.
Die erste Version, die ab dem 14. Oktober 2025 verfügbar sein wird, enthält Agenten, die für die folgenden Anwendungsfälle entwickelt wurden:
Ingenieure können auf diese KI-gestützten Ergebnisse über eine integrierte Benutzererfahrung zugreifen, wenn sie die Anforderungsmanagement-Anwendung DOORS Next und die Verfolgungs- und Planungsanwendung Workflow Management verwenden.
Agenten sind vielversprechend, aber sie sind kein Allheilmittel. Unsere Gestaltungsprinzipien umfassen es, den Menschen im Fahrersitz zu belassen (denken Sie daran: KI empfiehlt, Mensch entscheidet), realistische Erwartungen an die Benutzer zu stellen und durch Verifizierung und Validierung Beweise zu erbringen, dass die Aufgabenebene-Automatisierungen ein ausreichendes Maß an Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Nützlichkeit aufweisen.
Da Produkte und Systeme zunehmend „softwaredefiniert“ werden und die Komplexität zunimmt, war der Bedarf an intelligenteren, automatisierten Tools noch nie so groß. IBM Engineering AI Hub wurde entwickelt, um einen Schritt in diese Richtung zu machen.
Erfahren Sie mehr über den IBM Engineering AI Hub
Sprechen Sie noch heute mit einem Experten und erfahren Sie, wie Sie sich auf die Verfügbarkeit in diesem Monat vorbereiten können