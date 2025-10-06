Künstliche Intelligenz IT-Automatisierung

IBM ELM bereitet die Einführung von KI-Agenten vor, die den Entwicklungsteams zu mehr Geschwindigkeit, Klarheit und Sicherheit verhelfen sollen.

Ingenieurteams durchlaufen eine weitreichende digitale Transformation im komplexen Engineering und Product Lifecycle Management, und generative KI kann dabei helfen. In technischen Bereichen, in denen Genauigkeit und Compliance unerlässlich sind und die Ergebnisse korrekt sein müssen, kann die Anwendung von generativer KI jedoch nicht naiv erfolgen.

Schon eine einzige unnormale Anforderung kann zu kostspieligen Nacharbeiten, Verzögerungen im Zeitplan und qualitativ minderwertigen Ergebnissen führen, die Rentabilität des Produkts und manchmal auch die Rentabilität des Unternehmens gefährden können. Dies ist besonders wichtig für sicherheitskritische, regulierte Branchen wie die Automobil-, Luft- und Raumfahrt- oder Medizintechnik, in denen Fehler den Produkterfolg und den Geschäftserfolg beeinträchtigen können. KI-Anwendungen, die nicht auf Unternehmensklasse abgestimmt sind oder kritische Sicherheitsvorkehrungen verpassen, können das Versprechen von Geschwindigkeit und Automatisierung, das sie bieten sollen, untergraben.   

Wenn Sie es richtig machen, können Sie zu mehr Geschwindigkeit, Klarheit und mehr Vertrauen für Ihre Entwicklungsteams und Stakeholder führen.

Der IBM ELM-Ansatz: KI-Agenten auf Aufgabenebene

Ein vielversprechendes Muster für KI im Engineering ist die Anwendung von KI-Automatisierungen auf Aufgabenebene, die von speziell für die Ausführung dieser Aufgaben entwickelten Agenten unterstützt werden. Dies ermöglicht neue Arten von Automatisierungen und reduziert gleichzeitig einen Teil des Fehlerrisikos, das bei allgemeinen Abfragen an große Sprachmodelle (LLMs) entsteht.

Wir haben diesen Ansatz im kommenden Produkt IBM Engineering KI Hub v1.0 gewählt. Es handelt sich um ein Add-on zu IBM Engineering Lifecycle Management, das Agenten bereitstellt, die für Benutzer als neue „intelligente“ Funktionen in ihren bestehenden Tools erscheinen.

Die erste Version, die ab dem 14. Oktober 2025 verfügbar sein wird, enthält Agenten, die für die folgenden Anwendungsfälle entwickelt wurden:

  • Analyse der Anforderungsqualität: Verfassen Sie effizient hochwertige Anforderungen. Verwenden Sie von Agenten generierte Qualitätsbewertungen, um versteckte Risiken in Ihren Anforderungsspezifikationen zu beheben.
  • Stellen Sie Ihre Anforderungen: Arbeiten Sie mit Ihren Anforderungen und verwenden Sie natürliche Sprache, um Antworten auf Ihre Fragen, Zusammenfassungen, Übersetzungen und mehr zu erhalten.
  • Übersicht über die Arbeitsaufgabe: Wechseln Sie schnell den Kontext und informieren Sie sich über langlaufende, komplexe Aufgaben, Defekte und andere Arbeitsaufgaben.

Ingenieure können auf diese KI-gestützten Ergebnisse über eine integrierte Benutzererfahrung zugreifen, wenn sie die Anforderungsmanagement-Anwendung DOORS Next und die Verfolgungs- und Planungsanwendung Workflow Management verwenden.

Menschen auf dem Fahrersitz halten

Agenten sind vielversprechend, aber sie sind kein Allheilmittel. Unsere Gestaltungsprinzipien umfassen es, den Menschen im Fahrersitz zu belassen (denken Sie daran: KI empfiehlt, Mensch entscheidet), realistische Erwartungen an die Benutzer zu stellen und durch Verifizierung und Validierung Beweise zu erbringen, dass die Aufgabenebene-Automatisierungen ein ausreichendes Maß an Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Nützlichkeit aufweisen.

Für die „softwaredefinierte“ Ära

Da Produkte und Systeme zunehmend „softwaredefiniert“ werden und die Komplexität zunimmt, war der Bedarf an intelligenteren, automatisierten Tools noch nie so groß. IBM Engineering AI Hub wurde entwickelt, um einen Schritt in diese Richtung zu machen.

