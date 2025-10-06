Ingenieurteams durchlaufen eine weitreichende digitale Transformation im komplexen Engineering und Product Lifecycle Management, und generative KI kann dabei helfen. In technischen Bereichen, in denen Genauigkeit und Compliance unerlässlich sind und die Ergebnisse korrekt sein müssen, kann die Anwendung von generativer KI jedoch nicht naiv erfolgen.

Schon eine einzige unnormale Anforderung kann zu kostspieligen Nacharbeiten, Verzögerungen im Zeitplan und qualitativ minderwertigen Ergebnissen führen, die Rentabilität des Produkts und manchmal auch die Rentabilität des Unternehmens gefährden können. Dies ist besonders wichtig für sicherheitskritische, regulierte Branchen wie die Automobil-, Luft- und Raumfahrt- oder Medizintechnik, in denen Fehler den Produkterfolg und den Geschäftserfolg beeinträchtigen können. KI-Anwendungen, die nicht auf Unternehmensklasse abgestimmt sind oder kritische Sicherheitsvorkehrungen verpassen, können das Versprechen von Geschwindigkeit und Automatisierung, das sie bieten sollen, untergraben.

Wenn Sie es richtig machen, können Sie zu mehr Geschwindigkeit, Klarheit und mehr Vertrauen für Ihre Entwicklungsteams und Stakeholder führen.