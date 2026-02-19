Einführung eines neuen KI-Agenten in IBM Engineering AI Hub 1.2: Höhere Qualität der Arbeitsaufgaben, schnellere Ausführung

IBM Engineering AI Hub 1.2 bereitet die Einführung eines neuen Agenten zum Verfassen von Arbeitselementen vor, der entwickelt wurde, um direkt in der IBM Engineering Workflow Management-Oberfläche qualitativ hochwertige, gut strukturierte Entwürfe für Epics, Funktionen und Nutzer-Stories zu erstellen.

Er trägt dazu bei, den manuellen Aufwand zu reduzieren und die grundlegende Qualität der Erstellung von Arbeitselementen zu verbessern, sodass Ingenieure weniger Zeit mit der Klärung der Absichten verbringen und mehr Zeit dafür haben, die gewünschten Ergebnisse und den Mehrwert für den Kunden zu erzielen.

Mit der geplanten allgemeinen Verfügbarkeit am 26. März 2026 bekräftigt der bevorstehende Start IBMs Engagement, moderne, einfach zu bedienende Lösungen bereitzustellen, die Unternehmen helfen, den Wert ihrer Engineering-Daten zu maximieren und die Produktivität über den gesamten Entwicklungszyklus hinweg zu steigern.