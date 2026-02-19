Einführung eines neuen KI-Agenten in IBM Engineering AI Hub 1.2: Höhere Qualität der Arbeitsaufgaben, schnellere Ausführung

IBM Engineering Lifecycle Management (ELM) wird in Kürze seine Automatisierungsfunktionen erweitern, um Qualität und Konsistenz im Engineering Workflow Management zu fördern.
IBM Engineering AI Hub 1.2 bereitet die Einführung eines neuen Agenten zum Verfassen von Arbeitselementen vor, der entwickelt wurde, um direkt in der IBM Engineering Workflow Management-Oberfläche qualitativ hochwertige, gut strukturierte Entwürfe für Epics, Funktionen und Nutzer-Stories zu erstellen.
Er trägt dazu bei, den manuellen Aufwand zu reduzieren und die grundlegende Qualität der Erstellung von Arbeitselementen zu verbessern, sodass Ingenieure weniger Zeit mit der Klärung der Absichten verbringen und mehr Zeit dafür haben, die gewünschten Ergebnisse und den Mehrwert für den Kunden zu erzielen.
Mit der geplanten allgemeinen Verfügbarkeit am 26. März 2026 bekräftigt der bevorstehende Start IBMs Engagement, moderne, einfach zu bedienende Lösungen bereitzustellen, die Unternehmen helfen, den Wert ihrer Engineering-Daten zu maximieren und die Produktivität über den gesamten Entwicklungszyklus hinweg zu steigern.
Der neue Agent zum Verfassen von Arbeitselementen minimiert den manuellen und sich wiederholenden Aufwand beim Verfassen von Epics, Funktionen und Nutzer-Stories, indem er den Prozess der Erstellung strukturierter, qualitativ hochwertiger Ausgangspunkte unterstützt. Dies reduziert den Zeitaufwand für sich wiederholende Authoring-Aufgaben und stellt sicher, dass jedes Arbeitselement mit einer klaren, einheitlichen Grundlage beginnt.
Durch die Anwendung einer einheitlichen Struktur und Sprache verbessert der Agent die Klarheit zwischen den Teams, hilft den Stakeholdern aus Produktentwicklung, Engineering und Qualitätssicherung, von Anfang an auf dem gleichen Stand zu bleiben, und reduziert Missverständnisse, die Teams häufig ausbremsen.
Wenn gut ausgearbeitete Entwürfe frühzeitig zur Verfügung stehen, können Teams mit größerer Zuversicht und Effizienz in die Planungszyklen einsteigen. Der Agent zum Verfassen von Arbeitselementen stellt Arbeitselemente bereit, die bereits den wesentlichen Kontext und die Absicht erfassen. Dies führt zu schnelleren Wartungssitzungen, genaueren Schätzungen und einer reibungsloseren Sprint- und Release-Planung. Da Arbeitselemente mit vollständigeren Details beginnen, wird der durch unklare oder fehlende Informationen verursachte Nachbearbeitungsaufwand deutlich reduziert, wodurch Teams Verzögerungen vermeiden, Wartezeiten verkürzen und schneller einen Mehrwert für den Kunden liefern können.
Dieser neue Agent steht im Mittelpunkt der kommenden Version 1.2 des IBM Engineering AI Hub und erweitert die wachsende Suite von KI-Agenten. Er wurde entwickelt, um Teams dabei zu helfen, schnell hochwertige Funktionen, Nutzer-Stories und Aufgaben direkt im Engineering Workflow Management von ELM zu erstellen. Er wurde entwickelt, um die Agilität zu verbessern, die Planung zu beschleunigen und die Abstimmung, Konsistenz und Klarheit über Teams, Projekte, Programme und Produktlinien hinweg zu erhöhen.
Die durch diese neue KI-Automatisierung unterstützte technische Innovation wird somit dort eingebettet, wo die Planung stattfindet. Dies ermöglicht schnellere Iterationen und reduziert den vermeidbaren Prozessaufwand.
Neben dem Agenten zum Verfassen von Arbeitselementen bietet V1.2 weitere Verbesserungen: einen neuen webbasierten Client für Administratoren, mit dem Engineering AI Hub und die von ihm verwalteten Agenten konfiguriert werden können; und eine Verbesserung der Quality Analysis von Anforderungen, die es Praktikern ermöglicht, Punktzahlen, die nicht ihrem Fachwissen entsprechen, zu verwerfen.
IBM Engineering AI Hub unterstützt Teams bei der Verwaltung komplexer Programme mit Fokus auf Unternehmensebene, indem es die Automatisierung zeitaufwändiger oder sich wiederholender Engineering-Arbeiten über den gesamten Lebenszyklus hinweg ermöglicht – und Experten so ein schnelleres Arbeiten ermöglicht, ohne die Strenge für die missions- und sicherheitskritische Lieferung zu beeinträchtigen.
Über den Agenten zum Erstellen von Arbeitselementen hinaus umfasst der IBM Engineering AI Hub Agenten für die Quality Analysis von Anforderungen (zur Verbesserung der Klarheit und Präzision), einen technischen Assistenten (für dialogorientierte Abfragen, Themensuche oder Übersetzung), die Erkennung von MBSE-Anwendungsfällen (die Verbindung von Anforderungen in natürlicher Sprache mit Systemmodellen) und die Synopse von Arbeitselementen (Zusammenfassung komplexer Arbeiten oder Fehler).
Gemeinsam stärken diese Agenten die digitale Kontinuität und Rückverfolgbarkeit – von den Anforderungen bis hin zur Planung und Ausführung –, sodass Unternehmen die Lieferung skalieren können, ohne Abstriche bei Qualität, Ausrichtung oder Sichtbarkeit zu machen.
Melden Sie sich für das Launch-Webinar am 26. März 2026 an