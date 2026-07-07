IBM COBOL Elevate für z/OS: Eine neue Ära der COBOL-Anwendungsoptimierung und Modernisierung

COBOL-Anwendungen bilden nach wie vor die Grundlage für viele der weltweit wichtigsten Geschäftssysteme. Im Zuge der fortschreitenden Modernisierung ihrer IT-Umgebungen sehen sich Unternehmen einem zunehmenden Druck ausgesetzt, die Anwendungsleistung zu verbessern, die Software auf dem aktuellen Stand zu halten und die Abhängigkeit von Spezialkenntnissen zu verringern – und dies bei gleichzeitiger Gewährleistung eines unterbrechungsfreien Geschäftsbetriebs.

IBM COBOL Elevate für z/OS trägt zur Bewältigung dieser Herausforderungen bei, indem es Automatisierung, Analytik und KI-gestützte Funktionen in einer einzigen Lösung vereint. Die Lösung wurde für Unternehmen entwickelt, die COBOL-Anwendungen auf IBM Z betreiben. Sie trägt zur Vereinfachung von Modernisierungsmaßnahmen bei und zielt darauf ab, die Anwendungsqualität, die Produktivität der Entwickler sowie die betriebliche Effizienz zu verbessern.

IBM z17 ist die branchenweit führende Plattform für geschäftskritische COBOL-Anwendungen, die spezialisierte Hardware mit einem COBOL-Compiler der nächsten Generation vereint und so unübertroffene Leistung, Ausfallsicherheit und Effizienz bietet. Entdecken Sie IBM COBOL Elevate mit dem neuen z17-Einzelgehäuse und der Rack-Montage, um den Wert Ihrer bestehenden Investitionen zu maximieren und neue COBOL-Funktionen zu nutzen, die den Modernisierungsprozess beschleunigen.

Lesen Sie das Ankündigungsschreiben zum z17 Single-Frame- und Rack-Mount-Modell.

