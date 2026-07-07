IBM COBOL Elevate für z/OS: Eine neue Ära der COBOL-Anwendungsoptimierung und Modernisierung

IBM kündigt IBM COBOL Elevate for z/OS an, eine umfassende Lösung, die Unternehmen dabei unterstützen soll, geschäftskritische COBOL-Anwendungen durch automatisierte Leistungsoptimierung, beschleunigte Compiler-Upgrades und umsetzbare Erkenntnisse zur Leistungsfähigkeit zu modernisieren.
COBOL-Anwendungen bilden nach wie vor die Grundlage für viele der weltweit wichtigsten Geschäftssysteme. Im Zuge der fortschreitenden Modernisierung ihrer IT-Umgebungen sehen sich Unternehmen einem zunehmenden Druck ausgesetzt, die Anwendungsleistung zu verbessern, die Software auf dem aktuellen Stand zu halten und die Abhängigkeit von Spezialkenntnissen zu verringern – und dies bei gleichzeitiger Gewährleistung eines unterbrechungsfreien Geschäftsbetriebs.
IBM COBOL Elevate für z/OS trägt zur Bewältigung dieser Herausforderungen bei, indem es Automatisierung, Analytik und KI-gestützte Funktionen in einer einzigen Lösung vereint. Die Lösung wurde für Unternehmen entwickelt, die COBOL-Anwendungen auf IBM Z betreiben. Sie trägt zur Vereinfachung von Modernisierungsmaßnahmen bei und zielt darauf ab, die Anwendungsqualität, die Produktivität der Entwickler sowie die betriebliche Effizienz zu verbessern.
IBM z17 ist die branchenweit führende Plattform für geschäftskritische COBOL-Anwendungen, die spezialisierte Hardware mit einem COBOL-Compiler der nächsten Generation vereint und so unübertroffene Leistung, Ausfallsicherheit und Effizienz bietet. Entdecken Sie IBM COBOL Elevate mit dem neuen z17-Einzelgehäuse und der Rack-Montage, um den Wert Ihrer bestehenden Investitionen zu maximieren und neue COBOL-Funktionen zu nutzen, die den Modernisierungsprozess beschleunigen.
Lesen Sie das Ankündigungsschreiben zum z17 Single-Frame- und Rack-Mount-Modell.
IBM COBOL Elevate für z/OS wurde entwickelt, um drei sich ergänzende Funktionen zu vereinen, die Unternehmen dabei unterstützen, die Leistung von COBOL-Anwendungen zu optimieren, zu aktualisieren und zu rationalisieren.
IBM COBOL Elevate für z/OS führt eine vorläufige Leistungsanalyse durch, um festzustellen, welche COBOL-Programme optimiert werden müssen. Die Lösung wurde entwickelt, um durch eine einfache, einmalige Einrichtung COBOL-Programme zu identifizieren, die einer Optimierung bedürfen, und Sie beim Optimierungsprozess zu unterstützen. Die identifizierten COBOL-Anwendungen werden ohne Änderungen am Quellcode, ohne Neukompilierung und ohne umfangreiche Leistungsanalysen optimiert.
IBM COBOL Elevate wurde entwickelt, um den Testaufwand vor der Bereitstellung optimierter COBOL-Module zu reduzieren und es Unternehmen so zu ermöglichen, zusätzlichen Nutzen aus bestehenden COBOL-Anwendungen zu ziehen.
Die Funktion „Simplify Compiler Upgrades“ unterstützt Unternehmen bei der schnellen Aktualisierung auf unterstützte Versionen des Enterprise COBOL-Compilers.
Mithilfe automatisierter Bestandsanalysen, Bereitschaftsbewertungen, KI-gestützter Korrekturmaßnahmen und geführter Workflows können Teams Anwendungsabhängigkeiten besser nachvollziehen, Upgrade-Anforderungen ermitteln und Projektrisiken vorhersagen. Dies hilft Unternehmen dabei, auf dem neuesten Stand zu bleiben und gleichzeitig die Vorteile der neuesten Innovationen von Enterprise COBOL und IBM Z zu nutzen.
Mit Leistungserkenntnissen können Unternehmen potenzielle Leistungsprobleme direkt im COBOL-Quellcode identifizieren und priorisieren. Durch die Kombination von statischer und dynamischer Analyse mit tatsächlichen Ausführungsdaten liefert IBM COBOL Elevate umsetzbare Empfehlungen, die Entwicklern helfen, sich auf die identifizierten Probleme mit den größten Auswirkungen zu konzentrieren. Durch die direkte Verknüpfung der Analyse mit dem Quellcode können Unternehmen schnell von der Identifizierung zur Behebung übergehen.
Unternehmen suchen nach praktischen Möglichkeiten, bestehende Anwendungen zu modernisieren und dabei die Zuverlässigkeit und Ausfallsicherheit zu gewährleisten, auf die ihr Geschäft angewiesen ist.
IBM COBOL Elevate für z/OS wurde entwickelt, um wichtige Herausforderungen bei der Modernisierung von COBOL-Anwendungen zu bewältigen, und zwar durch:
Zusammen helfen diese Funktionen Unternehmen dabei, die Modernisierung schneller voranzutreiben und gleichzeitig die in ihren COBOL-Anwendungen verankerte Geschäftslogik und Betriebsstabilität weiterhin zu nutzen.
IBM COBOL Elevate für z/OS 1.1 soll ab dem 18. September 2026 verfügbar sein. Für weitere Informationen zu IBM COBOL Elevate für z/OS wenden Sie sich bitte an Ihren IBM-Ansprechpartner oder einen IBM Business Partner.