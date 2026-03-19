Einführung von IBM Cloud Key Protect Dedicated: Entwickelt für hochsichere Cloud-Workloads

Mit wachsendem Druck auf Datensouveränität, Prüfbarkeit und regionale Compliance müssen Sicherheitsverantwortliche absolute Sicherheit haben, dass ihre Verschlüsselungsschlüssel allein ihnen gehören und nicht dem Cloud-Anbieter oder einer externen Partei zur Verfügung stehen.

IBM Cloud Key Protect Dedicated bietet genau das: ein Single-Tenant-Modell, bei dem jeder seinen eigenen Schlüssel behält, eine auf Isolation basierende Bereitstellung des cloudnativen Schlüsselverwaltungsdienstes von IBM mit dedizierten HSM-Domänen und einem strengen, vom Kunden kontrollierten Vertrauensmodell.

Key Protect Dedicated bietet hohe technische Sicherheit durch die kryptografische Trennung von Schlüsseln von Cloud-Betreibern mithilfe dedizierter HSMs und kundenkontrolliertem Zugriff. Dieses Konzept gewährleistet eine Trennung der Aufgaben und garantiert, dass nur der Kunde auf seine Verschlüsselung zugreifen oder sie bedienen kann.