1. Juli 2025
Unternehmen jeder Größe stehen unter zunehmendem Druck, große Datenmengen schnell, sicher und zuverlässig zu verschieben. Ganz gleich, ob die Unterstützung verteilter Teams, die Zusammenarbeit per Fernzugriff oder die Automatisierung zeitkritischer Dateiübertragungen – die Notwendigkeit einer effizienten Datenbewegung war noch nie so kritisch.
Aber nicht jedes Unternehmen ist darauf vorbereitet, vom ersten Tag an mit einer umfassenden Unternehmensbereitstellung zu beginnen. Viele Abteilungen in großen Unternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU) suchen nach einer einfacheren und kostengünstigeren Möglichkeit, loszulegen. Ganz gleich, ob es sich um ein Medienteam handelt, das hochauflösende Assets gemeinsam nutzt, um eine Forschungseinheit, die Datensätze verschiebt, oder um ein KMU, das versucht, grundlegende Workflows zu rationalisieren, diese Teams benötigen eine Lösung, die sie dort abholt, wo sie sind – ohne Kompromisse bei Geschwindigkeit oder Sicherheit einzugehen.
Aspera Lite ist eine abonnementbasierte, lokale Dateiübertragungslösung, die speziell für gezielte Implementierungen auf Einstiegsebene entwickelt wurde. Es bietet die Power der patentierten FASP-Technologie von IBM Aspera – schnelle, sichere und vorhersehbare Dateiübertragungen gewährleistend – für kleinere Teams, Abteilungen oder Unternehmen, die gerade am Anfang ihrer Reise hin zu fortschrittlicheren Daten-Workflows stehen.
Mit Aspera Lite können Sie Folgendes tun:
Ganz gleich, ob Sie eine Abteilung eines großen Unternehmens oder ein KMU mit schlanken IT-Ressourcen sind, Aspera Lite bietet Ihnen eine schnelle, sichere und skalierbare Möglichkeit zur Modernisierung der Dateiübertragungen – ganz nach Ihren Bedingungen.
Viele Organisationen benötigen schnelle, sichere Dateiübertragungen, benötigen aber möglicherweise nicht den vollen Umfang einer größeren Bereitstellung oder sind dafür bereit. IBM Aspera Lite begegnet diesem Problem mit einem skalierbaren Angebot, das Folgendes unterstützt:
IBM Aspera Lite enthält eine kuratierte Sammlung von Komponenten, die sorgfältig ausgewählt wurden, um eine schnelle, sichere Dateiübertragung und -freigabe zu unterstützen:
Je nach Leistungsanforderungen kann man zwischen drei Bandbreitenoptionen wählen:100 Mbit/s, 500 Mbit/s oder 1 Gbit/s . Alle Stufen beinhalten ein unbegrenztes Datenübertragungsvolumen und werden über befristete Jahresabonnements lizenziert.
IBM Aspera Lite erschließt neue Segmente und Anwendungsfälle durch die Hochgeschwindigkeits-Dateiübertragungstechnologie von Aspera. Es bietet einen strategischen Einstieg, der im Laufe der Zeit in umfassendere Bereitstellungen und kollaborative Partner-Ökosysteme skaliert werden kann.
Aspera Lite erfüllt die Bedürfnisse von Unternehmen mit kleineren Arbeitslasten und knapperen Budgets und ergänzt damit das breitere IBM Aspera-Portfolio.
Bereit, Ihre Dateiübertragungen zu vereinfachen? IBM Aspera Lite ist jetzt als globale, abonnementbasierte Lösung für die schnelle und sichere Datenverschiebung verfügbar. Bestelldetails, Dokumentation und Support-Ressourcen finden Sie in der IBM-Dokumentation.
Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem IBM Ansprechpartner oder auf der IBM Aspera Produktseite.