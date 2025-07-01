Wir stellen vor: IBM Aspera Lite: Schnelle Dateiübertragung für gezielte, skalierbare Anwendungsfälle

1. Juli 2025

 

Rashmi Kaushik

Unternehmen jeder Größe stehen unter zunehmendem Druck, große Datenmengen schnell, sicher und zuverlässig zu verschieben. Ganz gleich, ob die Unterstützung verteilter Teams, die Zusammenarbeit per Fernzugriff oder die Automatisierung zeitkritischer Dateiübertragungen – die Notwendigkeit einer effizienten Datenbewegung war noch nie so kritisch.

Aber nicht jedes Unternehmen ist darauf vorbereitet, vom ersten Tag an mit einer umfassenden Unternehmensbereitstellung zu beginnen. Viele Abteilungen in großen Unternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU) suchen nach einer einfacheren und kostengünstigeren Möglichkeit, loszulegen. Ganz gleich, ob es sich um ein Medienteam handelt, das hochauflösende Assets gemeinsam nutzt, um eine Forschungseinheit, die Datensätze verschiebt, oder um ein KMU, das versucht, grundlegende Workflows zu rationalisieren, diese Teams benötigen eine Lösung, die sie dort abholt, wo sie sind – ohne Kompromisse bei Geschwindigkeit oder Sicherheit einzugehen.

Hier kommt IBM Aspera Lite ins Spiel.

Aspera Lite ist eine abonnementbasierte, lokale Dateiübertragungslösung, die speziell für gezielte Implementierungen auf Einstiegsebene entwickelt wurde. Es bietet die Power der patentierten FASP-Technologie von IBM Aspera – schnelle, sichere und vorhersehbare Dateiübertragungen gewährleistend – für kleinere Teams, Abteilungen oder Unternehmen, die gerade am Anfang ihrer Reise hin zu fortschrittlicheren Daten-Workflows stehen.

Mit Aspera Lite können Sie Folgendes tun:

  • Schnelles Teilen und Empfangen großer Dateien ohne Größen- oder Entfernungsbeschränkungen
  • Automatisieren von Routineübertragungen, um den manuellen Aufwand zu reduzieren
  • Ermöglicht die schnelle Zusammenarbeit zwischen verteilten Benutzern
  • Fangen Sie klein an und skalieren Sie, wenn sich Ihre Anforderungen an die Datenübertragung weiterentwickeln

Ganz gleich, ob Sie eine Abteilung eines großen Unternehmens oder ein KMU mit schlanken IT-Ressourcen sind, Aspera Lite bietet Ihnen eine schnelle, sichere und skalierbare Möglichkeit zur Modernisierung der Dateiübertragungen – ganz nach Ihren Bedingungen.

Entwickelt für Teams mit wachsendem Datenbedarf

Viele Organisationen benötigen schnelle, sichere Dateiübertragungen, benötigen aber möglicherweise nicht den vollen Umfang einer größeren Bereitstellung oder sind dafür bereit. IBM Aspera Lite begegnet diesem Problem mit einem skalierbaren Angebot, das Folgendes unterstützt:

  • Grundlegende Zusammenarbeit und Datenfreigabe aus lokalen Rechenzentren
  • Einfache Automatisierung der Datenübertragung zwischen lokalen Standorten und mit Partnern
  • Einfache Bereitstellung und Verwaltung durch schlanke IT-Teams
  • Hochgeschwindigkeitsleistung, die herkömmliche MFT-Tools übertrifft

Vereinfachte Verpackung

IBM Aspera Lite enthält eine kuratierte Sammlung von Komponenten, die sorgfältig ausgewählt wurden, um eine schnelle, sichere Dateiübertragung und -freigabe zu unterstützen:

  • IBM Aspera High-Speed Transfer Endgerät: die Kern-Engine, die sichere, schnelle Übertragungen zwischen Endgeräten mit der FASP-Technologie von Aspera ermöglicht
  • IBM Aspera Faspex: erleichtert den sicheren, paketbasierten Dateiaustausch mit intuitiver Webschnittstelle und E-Mail-ähnlichen Workflows
  • IBM Aspera Shares: ermöglicht Benutzern das Durchsuchen, Zugreifen und Teilen von Dateien auf Speicher über eine einfache Weboberfläche
  • IBM Aspera Console: bietet zentralisierte Überwachung, Automatisierung und Kontrolle über alle Übertragungen hinweg
  • IBM Aspera Proxy: ermöglicht sichere Dateiübertragungen durch Firewalls, indem interne IP-Adressen maskiert und die Zugriffskontrolle durchgesetzt wird
  • IBM Aspera HTTP Gateway: unterstützt browserbasierte HTTPS-Übertragungen für Benutzer in eingeschränkten Umgebungen oder ohne installierte Software

Je nach Leistungsanforderungen kann man zwischen drei Bandbreitenoptionen wählen:100 Mbit/s, 500 Mbit/s oder 1 Gbit/s . Alle Stufen beinhalten ein unbegrenztes Datenübertragungsvolumen und werden über befristete Jahresabonnements lizenziert.

3 wichtige Auswirkungen auf das Geschäft

  1. Beschleunigte Zusammenarbeit: ermöglicht es Teams und Partnern, große Dateien schnell und zuverlässig auszutauschen und so die Projektzeiten zu verkürzen
  2. Geringerer Betriebsaufwand: vereinfacht die Verwaltung und Automatisierung und erleichtert die Nutzung und das bereitstellen selbst bei begrenzten technischen Ressourcen
  3. Kostenvorhersagbarkeit und Flexibilität: bietet feste Preisgestaltung mit unbegrenztem Datentransfer, wodurch variable Nutzungsgebühren entfallen und die Verwaltung von Budgets erleichtert wird.

Erweiterung der Reichweite von IBM Aspera

IBM Aspera Lite erschließt neue Segmente und Anwendungsfälle durch die Hochgeschwindigkeits-Dateiübertragungstechnologie von Aspera. Es bietet einen strategischen Einstieg, der im Laufe der Zeit in umfassendere Bereitstellungen und kollaborative Partner-Ökosysteme skaliert werden kann.

Aspera Lite erfüllt die Bedürfnisse von Unternehmen mit kleineren Arbeitslasten und knapperen Budgets und ergänzt damit das breitere IBM Aspera-Portfolio.

Erste Schritte mit IBM Aspera Lite

Bereit, Ihre Dateiübertragungen zu vereinfachen? IBM Aspera Lite ist jetzt als globale, abonnementbasierte Lösung für die schnelle und sichere Datenverschiebung verfügbar. Bestelldetails, Dokumentation und Support-Ressourcen finden Sie in der IBM-Dokumentation.

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem IBM Ansprechpartner oder auf der IBM Aspera Produktseite.

