Unternehmen jeder Größe stehen unter zunehmendem Druck, große Datenmengen schnell, sicher und zuverlässig zu verschieben. Ganz gleich, ob die Unterstützung verteilter Teams, die Zusammenarbeit per Fernzugriff oder die Automatisierung zeitkritischer Dateiübertragungen – die Notwendigkeit einer effizienten Datenbewegung war noch nie so kritisch.

Aber nicht jedes Unternehmen ist darauf vorbereitet, vom ersten Tag an mit einer umfassenden Unternehmensbereitstellung zu beginnen. Viele Abteilungen in großen Unternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU) suchen nach einer einfacheren und kostengünstigeren Möglichkeit, loszulegen. Ganz gleich, ob es sich um ein Medienteam handelt, das hochauflösende Assets gemeinsam nutzt, um eine Forschungseinheit, die Datensätze verschiebt, oder um ein KMU, das versucht, grundlegende Workflows zu rationalisieren, diese Teams benötigen eine Lösung, die sie dort abholt, wo sie sind – ohne Kompromisse bei Geschwindigkeit oder Sicherheit einzugehen.