Einführung von High Availability in der IBM Cloud für VCF als Service: Verbesserung der Ausfallsicherheit und Verfügbarkeit für geschäftskritische Workloads

Wenn Sie eine zuverlässige Lösung suchen, um Ihre geschäftskritischen VMware-Workloads in der Cloud zu hosten, ist IBM Cloud for VCF as a Service möglicherweise die perfekte Wahl, da sie erstklassige Ausfallsicherheit und Verfügbarkeit bietet.

Um es Unternehmen erste Schritte mit IBM Cloud for VCF as a Service noch einfacher zu machen, bieten wir einige spannende Aktionen an:

Erste Schritte : Verwenden Sie den Promo-Code VCFAAS1000 und erhalten Sie 1.000 USD an Cloud-Guthaben, wenn Sie Ihre Journey mit IBM Cloud for VCF as a Service beginnen.

: Verwenden Sie den Promo-Code und erhalten Sie 1.000 USD an Cloud-Guthaben, wenn Sie Ihre Journey mit IBM Cloud for VCF as a Service beginnen. Neukunden-Specials : Bis zu 50 % Rabatt , wenn Sie sich für einen 1- oder 3-Jahres-Vertrag entscheiden.

: Bis zu , wenn Sie sich für einen 1- oder 3-Jahres-Vertrag entscheiden. Niedrige Einstiegspreise: On-Demand-Bereitstellungen beginnen bei weniger als 200 USD pro Monat, wodurch eine einfache Skalierung für Unternehmen jeder Größe erschwinglich wird.

Wenden Sie sich noch heute an unser Team, um weitere Informationen zu erhalten oder mit IBM Cloud for VMware Cloud Foundation as a Service durchzustarten.