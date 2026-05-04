Hybride und Multi-Cloud-Umgebungen schaffen Datensilos. HCP Terraform powered by Infragraph bietet eine Single-Source-of-Truth (SSOT) zur Optimierung und Sicherung von Infrastruktur.
Die Migration in die Cloud sollte die Bereitstellung und Verwaltung der Infrastruktur erleichtern. Für viele Unternehmen ist die Realität komplizierter. Es traten neue Schwachstellen auf, die die Geschwindigkeit, Sicherheit und Skalierbarkeit der Cloud beeinträchtigen.
Betrachten wir den aktuellen „Normalzustand“ von Unternehmen: Infrastrukturdaten werden in einem Silo gespeichert. Daher gibt es selten ein einheitliches Bild davon, was in hybriden und Multi-Cloud-Umgebungen passiert. Stattdessen bauen die Plattformteams es selbst zusammen oder kaufen am Ende verschiedene Tools, um zu helfen, was zu noch mehr Zersiedelung führt. Sie haben Schwierigkeiten, den Überblick darüber zu behalten, wem die verschiedenen Ressourcen gehören und wer für sie verantwortlich ist. Sicherheits-Patches und Risikominderung werden schwieriger, die Komplexität steigt und die Kosten eskalieren.
Hier kommt HCP Terraform powered by Infragraph ins Spiel. Infragraph ist ein zentraler, ereignisgesteuerter Wissensgraph, der für eine einheitliche Sichtbarkeit sorgt und den Fokus dort hält, wo er hingehört: Unternehmen zu sichern und Infrastruktur zu optimieren. Statische Erkenntnisse werden durch dynamische Aktualisierungen ersetzt, die auf Daten aus dem gesamten Unternehmen basieren. Dies wird in Zukunft die Grundlage schaffen, die Unternehmen benötigen, um mithilfe von KI wichtige Arbeitsabläufe zu automatisieren.
Wir von IBM Think freuen uns, bekannt zu geben, dass HCP Terraform powered by Infragraph qualifizierten HCP Terraform-Kunden in einer öffentlichen Vorschauversion zur Verfügung stehen wird. In diesem Blogbeitrag erläutern wir, warum Infragraph eine unverzichtbare Ressource für Plattformteams ist, die sich den stetig wachsenden Herausforderungen der Verwaltung komplexer Infrastrukturen im Zeitalter der KI stellen müssen. Wir erläutern ebenfalls, wie Kunden von HCP Terraform diese Funktion jetzt nutzen können.
Für Plattformteams war die Wahrheit schon lange schwer zu fassen. Laut einer Forschungsstudie von HashiCorp nutzen die meisten Unternehmen im Durchschnitt fünf oder mehr Dienste, um ihre Cloud-Landschaft zu verwalten.
Um eine genaue Momentaufnahme zu erhalten, müssen Daten aus allen verschiedenen Ökosystemen, Workflows und Anwendungen konsolidiert werden, oft durch manuelle und umständliche Prozesse. Wenn die Daten zur Analyse bereit sind, sind sie bereits veraltet. Diese statische Ansicht verlangsamt die Reaktionszeiten und führt zu unerwarteten Ausgaben. Das Problem wird nicht besser, besonders da Infrastrukturänderungen häufiger stattfinden, Ausnutzen schneller entstehen und die Kosten schneller außer Kontrolle geraten.
Wenn beispielsweise Hacker dank KI mit bemerkenswerter Geschwindigkeit und Präzision auf Schwachstellen zugreifen können, müssen alle Sicherheitslücken in Echtzeit entdeckt und gepatcht werden. Oder um die Kosten im Rahmen zu halten, müssen die Plattformteams unerwartete Nutzungsspitzen untersuchen, bevor diese die Rechnung in die Höhe treiben. Doch statt proaktiver Warnungen hinterlassen Altlast-Ansätze für hybrides und Multi-Cloud-Management oft sogenannte „schmutzige Daten“ – veraltete Informationen von Servern, VMs und Cloud-Systemen.
Mit Infragraph werden Assets regelmäßig über direkte Verbindungen in jedes Ökosystem aktualisiert, wobei auch Terraform Search für tiefere oder individuelle Datenströme verfügbar ist. Sobald die Daten in AWS, Azure, GCP oder lokalen Systemen eintreffen, kann Infragraph aktualisiert werden und liefert den Plattformteams endlich die einheitliche Infrastrukturwahrheit, nach der sie gesucht haben.
Cloud-Patching, Drift-Management, Compliance, Reporting-Auditing – in vielen Unternehmen sind diese Kernprozesse immer noch ad-hoc, manuell und übermäßig teuer. Zeit, die eigentlich für die proaktive Erkennung von Problemen aufgewendet werden sollte, wird stattdessen mit dem Navigieren durch Silos verbracht.
Selbst mit stärkeren Sicherheits- und Datenfunktionen wird das Unternehmen bei verteilten Daten weiterhin im Hintergrund agieren, wenn es darum geht, Probleme zu erkennen, zu beheben und zu vermeiden. Wie Menschen haben auch KI-Agenten Schwierigkeiten, Silos in hybriden oder Multi-Cloud-Umgebungen zu navigieren, ohne die zugrunde liegende Datenfragmentierung zu berücksichtigen.
Infragraph bietet einen klareren Überblick über Ressourcenzuteilung und Eigentum, um die Infrastrukturausgaben zu optimieren. CloudOps-, Plattform- und Sicherheitsteams können durch Abfragen in natürlicher Sprache Erkenntnisse gewinnen. Und da immer mehr Unternehmen KI einführen wollen, wird Infragraph als einheitliche Wissensbasis für vertrauenswürdige, automatisierte Workflows dienen.
Wie auf der IBM Think 2026 angekündigt, können Sie, wenn Sie bereits HCP Terraform-Kunde sind, ab dem 8. Mai 2026 auf die öffentliche Vorschau von Terraform powered by Infragraph zugreifen.
Machen Sie die ersten Schritte mit Infragraph, indem Sie sich bei Ihrer HCP-Organisation anmelden und dann auf die Infragraph-Kachel klicken, um Verbindungen zu konfigurieren, Abfragen einzurichten und Benutzer hinzuzufügen.
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