Die Migration in die Cloud sollte die Bereitstellung und Verwaltung der Infrastruktur erleichtern. Für viele Unternehmen ist die Realität komplizierter. Es traten neue Schwachstellen auf, die die Geschwindigkeit, Sicherheit und Skalierbarkeit der Cloud beeinträchtigen.

Betrachten wir den aktuellen „Normalzustand“ von Unternehmen: Infrastrukturdaten werden in einem Silo gespeichert. Daher gibt es selten ein einheitliches Bild davon, was in hybriden und Multi-Cloud-Umgebungen passiert. Stattdessen bauen die Plattformteams es selbst zusammen oder kaufen am Ende verschiedene Tools, um zu helfen, was zu noch mehr Zersiedelung führt. Sie haben Schwierigkeiten, den Überblick darüber zu behalten, wem die verschiedenen Ressourcen gehören und wer für sie verantwortlich ist. Sicherheits-Patches und Risikominderung werden schwieriger, die Komplexität steigt und die Kosten eskalieren.

Hier kommt HCP Terraform powered by Infragraph ins Spiel. Infragraph ist ein zentraler, ereignisgesteuerter Wissensgraph, der für eine einheitliche Sichtbarkeit sorgt und den Fokus dort hält, wo er hingehört: Unternehmen zu sichern und Infrastruktur zu optimieren. Statische Erkenntnisse werden durch dynamische Aktualisierungen ersetzt, die auf Daten aus dem gesamten Unternehmen basieren. Dies wird in Zukunft die Grundlage schaffen, die Unternehmen benötigen, um mithilfe von KI wichtige Arbeitsabläufe zu automatisieren.

Wir von IBM Think freuen uns, bekannt zu geben, dass HCP Terraform powered by Infragraph qualifizierten HCP Terraform-Kunden in einer öffentlichen Vorschauversion zur Verfügung stehen wird. In diesem Blogbeitrag erläutern wir, warum Infragraph eine unverzichtbare Ressource für Plattformteams ist, die sich den stetig wachsenden Herausforderungen der Verwaltung komplexer Infrastrukturen im Zeitalter der KI stellen müssen. Wir erläutern ebenfalls, wie Kunden von HCP Terraform diese Funktion jetzt nutzen können.