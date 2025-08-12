KI-Agenten sind darauf ausgelegt, Benutzerziele zu interpretieren und autonom zu entscheiden, welche Tools wie eingesetzt werden sollen. Diese Autonomie ist mächtig und ermöglicht es den Agenten, sich auf der Grundlage von Kontext, Daten und sogar probabilistischem Denken anzupassen. Aber wenn viel auf dem Spiel steht – wie z. B. bei der Umwandlung vertraulicher Daten, der Datenverarbeitung von Dokumenten oder der Koordinierung über mehrere Systeme hinweg – können wir die Ergebnisse nicht dem Zufall überlassen. Aus diesem Grund verwendet watsonx Orchestrate Flows, um das Verhalten der Mitarbeiter zu steuern und sicherzustellen, dass die Maßnahmen sowohl intelligent als auch zuverlässig sind.

Flows bringen Determinismus in die agentische Ausführung. Sie legen genau fest, welche Tools in welcher Reihenfolge und unter welchen Bedingungen zu verwenden sind. Wenn ein Agent einen Flow aufruft, improvisiert er nicht, sondern folgt einem absichtlich gestalteten, klar definierten, wiederverwendbaren Pfad. Das bedeutet weniger Überraschungen, mehr Konsistenz und mehr Vertrauen in jedes Ergebnis.

Wenn ein Agent einen Ablauf aufruft:

Die Toolchain ist vordefiniert .

. Die Ausführungslogik ist festgelegt (z. B. Bedingungen, erneute Versuche, Verzweigungen).

(z. B. Bedingungen, erneute Versuche, Verzweigungen). Die Datenverarbeitung ist explizit, einschließlich der Art und Weise, wie Eingaben zugeordnet, transformiert und zwischen den Schritten weitergegeben werden.

Dies macht Flows ideal für: