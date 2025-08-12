12. August 2025
Wir freuen uns, eine leistungsstarke neue Funktion in watsonx Orchestrate ankündigen zu können: Flows – eine strukturierte, zuverlässige Methode, um KI-Agenten präzise und kontrollierbar durch komplexe, mehrstufige Prozesse zu führen.
Da Unternehmen agentische KI einsetzen, um immer anspruchsvollere Aufgaben zu automatisieren, steigt der Bedarf an Vorhersagbarkeit, Genauigkeit und Wiederholbarkeit. Genau dafür sind Datenströme konzipiert.
KI-Agenten sind darauf ausgelegt, Benutzerziele zu interpretieren und autonom zu entscheiden, welche Tools wie eingesetzt werden sollen. Diese Autonomie ist mächtig und ermöglicht es den Agenten, sich auf der Grundlage von Kontext, Daten und sogar probabilistischem Denken anzupassen. Aber wenn viel auf dem Spiel steht – wie z. B. bei der Umwandlung vertraulicher Daten, der Datenverarbeitung von Dokumenten oder der Koordinierung über mehrere Systeme hinweg – können wir die Ergebnisse nicht dem Zufall überlassen. Aus diesem Grund verwendet watsonx Orchestrate Flows, um das Verhalten der Mitarbeiter zu steuern und sicherzustellen, dass die Maßnahmen sowohl intelligent als auch zuverlässig sind.
Flows bringen Determinismus in die agentische Ausführung. Sie legen genau fest, welche Tools in welcher Reihenfolge und unter welchen Bedingungen zu verwenden sind. Wenn ein Agent einen Flow aufruft, improvisiert er nicht, sondern folgt einem absichtlich gestalteten, klar definierten, wiederverwendbaren Pfad. Das bedeutet weniger Überraschungen, mehr Konsistenz und mehr Vertrauen in jedes Ergebnis.
Wenn ein Agent einen Ablauf aufruft:
Dies macht Flows ideal für:
Für viele Geschäftsprozesse ist mehr als eine Person erforderlich. Abläufe machen es einfach, Erfahrungen in eine Single-Agent-Schnittstelle zu integrieren – sie können für Genehmigungen pausieren, Stakeholder benachrichtigen oder Aufgaben zur richtigen Zeit an die richtige Person weiterleiten.
Und während Agenten mit natürlicher Sprache geführt werden können, bieten Abläufe eine zuverlässigere Alternative, wenn Genauigkeit unerlässlich ist. Sie kombinieren Werkzeuge zu einer einzigen, strukturierten Einheit, die sicherstellt, dass der Prozess jedes Mal korrekt abläuft. Heute ermöglicht watsonx Orchestrate es Einzelpersonen, Aufgaben mühelos zu automatisieren. Später in diesem Jahr gehen wir noch einen Schritt weiter und führen die Zusammenarbeit mit mehreren Benutzern ein, um neue Ebenen der Teamproduktivität und gemeinsamen Automatisierung freizusetzen.
Datenabläufe sind besonders in Branchen wertvoll, in denen Präzision und Compliance nicht verhandelbar sind.
Im Finanzdienstleistungsbereich beispielsweise können Abläufe den gesamten Prozess der Aufnahme eines neuen Kunden automatisieren – Verifizierung der Identität, Dokumentation, Bewertung und Auslösung von Compliance-Prüfungen – und dabei sicherstellen, dass jeder Schritt den gesetzlichen Richtlinien entspricht.
Im Gesundheitswesen können Abläufe die Patientenaufnahme unterstützen, indem sie Daten aus Formularen extrahieren, Versicherungsdetails validieren und Informationen an die entsprechenden Systeme oder Mitarbeiter weiterleiten. Dadurch werden manuelle Fehler reduziert und die Bearbeitungszeit verkürzt.
Im Einzelhandel und E-Commerce können Abläufe Bestandsaktualisierungen rationalisieren, Produktdaten plattformübergreifend synchronisieren und Warnungen auslösen, wenn Bestände unter Schwellenwerte fallen – und so betriebliche Effizienz und bessere Customer Experience gewährleisten.
Dies sind nur einige Beispiele dafür, wie Flows Unternehmen helfen, von einer reaktiven Automatisierung zu einer proaktiven Orchestrierung überzugehen.
Diese Einführung ist ein großer Fortschritt in der Art und Weise, wie Agenten und Flows in watsonx Orchestrate zusammenarbeiten, indem sie die Flexibilität von Agenten mit der Zuverlässigkeit von Flows verbindet, um eine intelligente, skalierbare Automatisierung zu ermöglichen.
Wenn Sie mehr über die Agentenabläufe auf watsonx Orchestrate erfahren möchten, besuchen Sie die Webseite von watsonx Orchestrate oder starten Sie Ihre 30-tägige kostenlose Testversion.