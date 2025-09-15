Unternehmen investieren massiv in Daten- und KI-Initiativen, aber der Weg zur Wertschöpfung wird oft durch eine wiederkehrende Herausforderung gebremst – oder sogar behindert: die Datenqualität.

Mit dem Aufkommen von Cloud-Plattformen, hybriden Datenbeständen und immer komplexeren regulatorischen Rahmenbedingungen verwalten Unternehmen mehr Daten aus mehr Quellen als je zuvor. Unternehmensführer wollen Erkenntnisse, denen sie vertrauen können, aber allzu oft sind die Daten, die Analyse- und KI-Initiativen unterstützen, unvollständig, inkonsistent oder unzuverlässig.

Branchenanalysten schätzen, dass schlechte Datenqualität Unternehmen jedes Jahr Millionen kostet, nicht nur durch Zeitverschwendung, sondern auch durch fehlerhafte Entscheidungsfindung, Compliance-Risiken und geringeres Kundenvertrauen. Das Problem ist nicht mehr nur technischer, sondern strategischer Natur. Qualitativ hochwertige Daten sind zur Grundlage für Wettbewerbsvorteile geworden.