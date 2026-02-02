Künstliche Intelligenz IT-Automatisierung

IBM Expert Labs führt KI-Serviceangebote für die Maximo Application Suite ein

IBM Expert Labs freut sich, eine Reihe von KI-Serviceangeboten für die IBM Maximo Application Suite anzukündigen, die einen einheitlichen Ansatz zur Unterstützung von Unternehmen bieten, die ihre KI-Reise innerhalb der Suite beginnen.

Veröffentlicht 2. Februar 2026
Digitale Illustration des Maximo-Workflows mit einem Laptop im Vordergrund und Linien zu anderen Symbolen
By Simon Melia , Jaydev Hari

IBM Expert Labs wird Teams dabei helfen, sich auf klare Geschäftsergebnisse zu konzentrieren, indem es prioritäre Wartungsherausforderungen identifiziert und die Maximo Application Suite so vorbereitet, dass sie diese bewältigen kann.

Die KI-Journey und die Serviceangebote von Experte Labs Maximo

Unser strukturierter Ansatz, von der Entdeckung bis zur Bereitstellung, gewährleistet eine schnelle Time-to-Value und eine skalierbare Transformation:

Expert Labs Maximo AI Journey
Expert Labs bietet wichtige Serviceleistungen an, die als Einstiegspunkte mit schnellem Mehrwert konzipiert sind und auf Ihre jeweilige Phase in der Maximo KI-Reise zugeschnitten sind. Diese Angebote helfen bei der Definition einer strategischen Roadmap, der Einrichtung von Maximo KI und der Bereitstellung vordefinierter Anwendungsfälle.

  • Maximo KI Discovery Workshop: Ein gemeinsamer Workshop zur Bewertung Ihrer geschäftlichen und technischen Anforderungen und zur Definition einer strategischen Architektur und Roadmap, um die Ergebnisse mit Maximo KI zu beschleunigen
  • Maximo KI einrichten und aktivieren: Richten Sie Maximo KI ein, um neue Anwendungsfälle bereitzustellen und so Produktivität und Wachstum zu fördern.
  • Anwendungsfälle konfigurieren und erstellen: Setzen Sie die im Workshop definierten Anwendungsfälle ein oder implementieren Sie schnell unsere vordefinierten Anwendungsfälle – unter Nutzung der sofort einsatzbereiten KI-Funktionen von Maximo –, um schnell Lösungen bereitzustellen und den Stakeholdern die Möglichkeit zu geben, diese unternehmensweit zu skalieren.

Bewältigen Sie Wartungsherausforderungen bei anlagenintensiven Vorgängen

Wartungsteams bewegen sich oft in fragmentierten Prozessen, die manuelle Schritte erfordern, um die Arbeit zu überprüfen, Ressourcen zuzuweisen und Fehlerinformationen zu erfassen. Ineffizienzen verlängern die Vorlaufzeit für Aufsichtspersonen und Ingenieure und schränken die Möglichkeit ein, Prioritäten für Wartung zu setzen.

Diese Serviceangebote sind konzipiert, um KI für Maximo-Funktionen schnell bereitzustellen, wo es am wichtigsten ist, um die Zuverlässigkeit der Assets und Berichterstattung zu verbessern, verschwendete Anstrengung durch Automatisierung zu reduzieren und Prozesse zu optimieren. Diese Funktionen senken die Kosten, sparen Zeit und stellen sicher, dass Wartungsteams sich auf wichtigere Aufgaben konzentrieren können. Die Nutzung des Maximo AI Discovery Workshops hilft Unternehmen dabei, ihre Geschäftsanforderungen zu klären, ihre aktuellen Fähigkeiten zu bewerten und eine Vision für Wartungsarbeiten zu definieren. Der Workshop zeigt operative Herausforderungen auf und identifiziert KI-Anwendungsfälle, die diese lösen können.

Das Ergebnis sind eine Zielarchitektur und ein Roadmap, die aufzeigen, wie KI Entscheidungen verbessern, die Zuverlässigkeit stärken und messbare Erfolge ermöglichen kann.

3 Anwendungsfälle der neuen KI-Funktionalität

Sobald der Maximo AI Service eingerichtet ist, können Unternehmen gezielte KI-Funktionen bereitstellen, die bestimmte Wartungsrollen unterstützen. Einige der Anwendungsfälle von IBM helfen Teams, schnell Lösungen bereitzustellen und einen Mehrwert zu erzielen.

Bereitgestellte Anwendungsfälle von Expert Labs:

  • Bereitstellen KI-gestützter Arbeitsauftragsbewertung mit Maximo Assistant: Verbessern Sie die Qualität der Arbeitsauftragsprüfung durch optimierte Informationsbeschaffung, Validierung der Arbeitsauftragsdetails und Anleitung zu erforderlichen Folgemaßnahmen.
  • Bereitstellen der Erkennung und Lösung doppelter Arbeitsaufträge mit Maximo AI Service: Reduzieren Sie den Aufwand und die Ressourcenzuweisung, indem Sie mehrere Arbeitsaufträge, die für dasselbe Asset erstellt wurden, identifizieren und auflösen.
  • Bereitstellen empfohlener fehlender Fehlercodes mit Maximo AI Service: Verbessert die langfristige Zuverlässigkeit durch die Analyse abgeschlossener Arbeitsaufträge und die Empfehlung präziser Fehlercodes, die die Berichterstattung und künftige Wartung verbessern.

Jetzt starten

Erste Schritte mit IBMs Maximo Application Suite AI Discovery Workshop, um zu erkunden, wie KI und IBM Maximo Ihren Ansatz im Asset-Management in den Bereichen Wartung, Zuverlässigkeit, Betrieb und Nachhaltigkeit voranbringen können.

Melden Sie sich für den Workshop an

Simon Melia

Business Unit Executive, WW Expert Labs, ALM, B2Bi & ELM

Jaydev Hari

Product Manager