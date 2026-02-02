IBM Expert Labs führt KI-Serviceangebote für die Maximo Application Suite ein

IBM Expert Labs freut sich, eine Reihe von KI-Serviceangeboten für die IBM Maximo Application Suite anzukündigen, die einen einheitlichen Ansatz zur Unterstützung von Unternehmen bieten, die ihre KI-Reise innerhalb der Suite beginnen.
IBM Expert Labs wird Teams dabei helfen, sich auf klare Geschäftsergebnisse zu konzentrieren, indem es prioritäre Wartungsherausforderungen identifiziert und die Maximo Application Suite so vorbereitet, dass sie diese bewältigen kann.
Unser strukturierter Ansatz, von der Entdeckung bis zur Bereitstellung, gewährleistet eine schnelle Time-to-Value und eine skalierbare Transformation:
Wartungsteams bewegen sich oft in fragmentierten Prozessen, die manuelle Schritte erfordern, um die Arbeit zu überprüfen, Ressourcen zuzuweisen und Fehlerinformationen zu erfassen. Ineffizienzen verlängern die Vorlaufzeit für Aufsichtspersonen und Ingenieure und schränken die Möglichkeit ein, Prioritäten für Wartung zu setzen.
Diese Serviceangebote sind konzipiert, um KI für Maximo-Funktionen schnell bereitzustellen, wo es am wichtigsten ist, um die Zuverlässigkeit der Assets und Berichterstattung zu verbessern, verschwendete Anstrengung durch Automatisierung zu reduzieren und Prozesse zu optimieren. Diese Funktionen senken die Kosten, sparen Zeit und stellen sicher, dass Wartungsteams sich auf wichtigere Aufgaben konzentrieren können. Die Nutzung des Maximo AI Discovery Workshops hilft Unternehmen dabei, ihre Geschäftsanforderungen zu klären, ihre aktuellen Fähigkeiten zu bewerten und eine Vision für Wartungsarbeiten zu definieren. Der Workshop zeigt operative Herausforderungen auf und identifiziert KI-Anwendungsfälle, die diese lösen können.
Das Ergebnis sind eine Zielarchitektur und ein Roadmap, die aufzeigen, wie KI Entscheidungen verbessern, die Zuverlässigkeit stärken und messbare Erfolge ermöglichen kann.
Sobald der Maximo AI Service eingerichtet ist, können Unternehmen gezielte KI-Funktionen bereitstellen, die bestimmte Wartungsrollen unterstützen. Einige der Anwendungsfälle von IBM helfen Teams, schnell Lösungen bereitzustellen und einen Mehrwert zu erzielen.
Bereitgestellte Anwendungsfälle von Expert Labs:
Erste Schritte mit IBMs Maximo Application Suite AI Discovery Workshop, um zu erkunden, wie KI und IBM Maximo Ihren Ansatz im Asset-Management in den Bereichen Wartung, Zuverlässigkeit, Betrieb und Nachhaltigkeit voranbringen können.