IBM Expert Labs führt KI-Serviceangebote für die Maximo Application Suite ein

Wartungsteams bewegen sich oft in fragmentierten Prozessen, die manuelle Schritte erfordern, um die Arbeit zu überprüfen, Ressourcen zuzuweisen und Fehlerinformationen zu erfassen. Ineffizienzen verlängern die Vorlaufzeit für Aufsichtspersonen und Ingenieure und schränken die Möglichkeit ein, Prioritäten für Wartung zu setzen.

Diese Serviceangebote sind konzipiert, um KI für Maximo-Funktionen schnell bereitzustellen, wo es am wichtigsten ist, um die Zuverlässigkeit der Assets und Berichterstattung zu verbessern, verschwendete Anstrengung durch Automatisierung zu reduzieren und Prozesse zu optimieren. Diese Funktionen senken die Kosten, sparen Zeit und stellen sicher, dass Wartungsteams sich auf wichtigere Aufgaben konzentrieren können. Die Nutzung des Maximo AI Discovery Workshops hilft Unternehmen dabei, ihre Geschäftsanforderungen zu klären, ihre aktuellen Fähigkeiten zu bewerten und eine Vision für Wartungsarbeiten zu definieren. Der Workshop zeigt operative Herausforderungen auf und identifiziert KI-Anwendungsfälle, die diese lösen können.

Das Ergebnis sind eine Zielarchitektur und ein Roadmap, die aufzeigen, wie KI Entscheidungen verbessern, die Zuverlässigkeit stärken und messbare Erfolge ermöglichen kann.