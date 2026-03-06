Einführung der agentischen KI für das Auftragsmanagement mit IBM Sterling OMS

Durch die Integration von KI in bestehende Order Management-Systeme (OMS) können Unternehmen die Entscheidungsfindung verbessern, die Workflows optimieren und die Gesamtproduktivität steigern – ohne eine komplette Systemüberarbeitung.
Die bevorstehende Einführung von agentischen KI-Funktionen im IBM Sterling Order Management System (OMS) wird führende agentische KI auf die IBM Sterling OMS-Plattform bringen, Intelligenz nahtlos über den gesamten Auftragslebenszyklus einbetten, während die robuste Grundlage des bestehenden Systems genutzt wird.
Mit dem neuen IBM Sterling OMS Agentic Toolkit Add-On können Anwender die Erfüllung Genauigkeit verbessern, Abläufe optimieren und die Customer Experience in komplexen Omnichannel-Umgebungen verbessern. Das Toolkit umfasst Agenten für Bestellinformationen, Coupon-Durchsetzung, Bestellstornierungen, Bestandssegmentierung und Vertragsrisikobewertung, die jeweils gezielte Informationen liefern, um Fehler zu reduzieren, Entscheidungen zu optimieren und den Umsatz zu schützen.
Hinweis: Die allgemeine Verfügbarkeit der neuen agentischen KI-Funktionen im IBM Sterling Order Management System (OMS) ist für den 6. März 2026 geplant, wodurch fortschrittige KI-gestützte Entscheidungsfindung und Automatisierung direkt in die OMS-Plattform integriert werden.
Ein wichtiger KI-gestützter Wert, den IBM Sterling OMS bietet, ist die Fähigkeit zur prädiktiven Kontrolle während des gesamten Auftragslebenszyklus. KI-gestützte Vorhersagefunktionen ermöglichen es Ihrem Team, potenzielle Engpässe zu antizipieren und zu beheben, bevor sie auftreten, und so die Geschwindigkeit und Genauigkeit der Auftragsabwicklung zu verbessern.
Ob es um die Vorhersage potenzieller Verzögerungen in der Lieferkette, die Identifizierung von Fehlbeständen oder das Prognostizieren von Spitzen bei der Kundennachfrage geht – KI-Funktionen ermöglichen es Benutzern, fundierte, datengestützte Entscheidungen schneller und sicherer zu treffen. Vorausschauende Analyse steigert nicht nur die betriebliche Effizienz, sondern ermöglicht auch einen proaktiven Kundenservice, der Unternehmen hilft, die Kundenerwartungen zu erfüllen und gleichzeitig das Risiko kostspieliger Fehler zu reduzieren.
Automatisierung ist ein weiterer Grundpfeiler der agentischen KI-Integration. Mit dieser Version erhalten IBM Sterling OMS-Benutzer die Möglichkeit, routinemäßige, sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren, die traditionell wertvolle personelle Ressourcen in Anspruch nahmen.
Durch die Automatisierung dieser Prozesse können Unternehmen Mitarbeiter freisetzen, um sich auf wertvollere Aufgaben zu konzentrieren, Innovationen voranzutreiben und das Kundenerlebnis zu verbessern. Dies führt sowohl zu Zeitersparnissen als auch zu Kostensenkungen, da die KI zeitaufwändige Aufgaben übernimmt, sodass Ihr Team ohne den Bedarf an zusätzlichen Ressourcen skalieren kann.
Stellen Sie sich eine Bestellung vor, die anhand von Lagerbestand, Entfernung und Versandkosten an ein bestimmtes Lager weitergeleitet werden muss. Durch den Einsatz von KI-gestützten Funktionen wird dieser Routenführungsprozess automatisiert, wodurch sichergestellt wird, dass die Bestellung schnell und effizient abgewickelt wird, während gleichzeitig menschliche Fehler reduziert und die Versandkosten optimiert werden.
Ein häufig geäußerter Kritikpunkt an KI ist die mangelnde Transparenz, insbesondere bei kritischen Entscheidungsprozessen. Mit agentenischer KI begegnet IBM Sterling OMS dieser Herausforderung durch nachvollziehbare Entscheidungsfindung. Diese Funktion stellt sicher, dass jede von der KI getroffene Entscheidung von den Nutzern nachvollzogen, erklärt und verstanden werden kann.
Wenn zum Beispiel eine Bestellung verzögert oder umgeleitet wird, liefert das KI-System eine Erklärung, wie und warum diese Entscheidung getroffen wurde. Ganz gleich, ob es sich um Einschränkungen in der Lieferkette, die Verfügbarkeit von Beständen oder die Versandlogistik handelt, die Benutzer haben Zugang zu klaren, verständlichen Gründen für jede Entscheidung. Diese Transparenz fördert nicht nur das Vertrauen, sondern ermöglicht auch die kontinuierliche Optimierung des KI-Systems auf der Grundlage von Feedback und veränderten Geschäftsbedingungen.
Im Gegensatz zu anderen Systemen, die eine vollständige Überarbeitung erfordern, integriert sich Agentic AI nahtlos in die bestehende IBM Sterling OMS-Basis. Sie müssen Ihr Order Management System nicht ersetzen oder neu aufbauen, sondern Sie erweitern es um KI-Funktionen, die sofortigen Nutzen bringen.
Warum jetzt? Während die digitale Transformation Branchen weiter verändert, hat sich KI in vielen Geschäftsbereichen, einschließlich Order Management, zu einem wichtigen Treiber von Innovation entwickelt. Unternehmen, die KI einsetzen, sehen bereits die Vorteile in Bereichen wie der Optimierung der Lieferkette, der Bedarfsplanung und der Auftragsabwicklung.
Agentic AI für IBM Sterling OMS wurde entwickelt, um den sich wandelnden Bedürfnissen von Unternehmen gerecht zu werden, die immer einen Schritt voraus sein wollen. Es geht nicht nur darum, die Abläufe schneller oder effizienter zu gestalten – es geht darum, Unternehmen zu befähigen, bessere und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die langfristigen Erfolg fördern können. Und da die Lösung direkt in die bestehende IBM Sterling OMS-Infrastruktur integriert ist, können Unternehmen diese Vorteile nutzen, ohne dass ein systemweiter Ersatz gestört wird.
Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Agentic AI Ihre IBM Sterling-Plattform verbessern, Ihre Order-Management-Prozesse verbessern und Ihre Leistung steigern kann, setzen Sie sich noch heute mit uns in Verbindung.
Wir sind hier, um Ihnen dabei zu helfen, das volle Potenzial von KI in Ihrem Unternehmen auszuschöpfen und Sie durch den Prozess der nahtlosen Integration von Agentic AI in Ihre bestehende OMS-Umgebung zu begleiten.