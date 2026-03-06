Einführung der agentischen KI für das Auftragsmanagement mit IBM Sterling OMS

Die bevorstehende Einführung von agentischen KI-Funktionen im IBM Sterling Order Management System (OMS) wird führende agentische KI auf die IBM Sterling OMS-Plattform bringen, Intelligenz nahtlos über den gesamten Auftragslebenszyklus einbetten, während die robuste Grundlage des bestehenden Systems genutzt wird.

Mit dem neuen IBM Sterling OMS Agentic Toolkit Add-On können Anwender die Erfüllung Genauigkeit verbessern, Abläufe optimieren und die Customer Experience in komplexen Omnichannel-Umgebungen verbessern. Das Toolkit umfasst Agenten für Bestellinformationen, Coupon-Durchsetzung, Bestellstornierungen, Bestandssegmentierung und Vertragsrisikobewertung, die jeweils gezielte Informationen liefern, um Fehler zu reduzieren, Entscheidungen zu optimieren und den Umsatz zu schützen.

Hinweis: Die allgemeine Verfügbarkeit der neuen agentischen KI-Funktionen im IBM Sterling Order Management System (OMS) ist für den 6. März 2026 geplant, wodurch fortschrittige KI-gestützte Entscheidungsfindung und Automatisierung direkt in die OMS-Plattform integriert werden.