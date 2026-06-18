IBM führt virtuelle Assistenten in watsonx Orchestrate ein, um die Leistung von Contact-Centern zu verbessern

Agent Assist ergänzt die wachsende Palette an Agentenfunktionen in Watsonx Orchestrate, mit denen Unternehmen durchgängige Arbeitsabläufe automatisieren können, während gleichzeitig der Mensch die Kontrolle über jede wichtige Entscheidung behält.
IBM hat die allgemeine Verfügbarkeit von virtuellem Assistent in IBM Watson Orchestrate bekannt gegeben, eine neue Funktion, die Kundenservice-Mitarbeitern KI-gestützte Unterstützung in Echtzeit während der Interaktion mit Kunden bietet. Die Funktion ist darauf ausgelegt, die Bearbeitungszeiten von Anrufen zu verkürzen, die Lösungsquoten beim Erstkontakt zu erhöhen und Contact Centern dabei zu helfen, das Fachwissen ihrer gesamten Agentenbelegschaft zu erweitern.
Der virtuelle Assistent ist ohne zusätzliche Käufe in watsonx Orchestrate integriert. Es arbeitet nahtlos mit Genesys Cloud zusammen, einer der weltweit führenden Kundenbetreuung-Plattformen, und bietet Funktionen wie Absichtserkennung, automatisierte Prozessauslöser und Empfehlungen für die jeweils beste nächste Aktion direkt im Agenten-Arbeitsbereich, den die Teams bereits nutzen. Die Funktion ist in Sprach- und Chatkanälen verfügbar.
Die Ankündigung spiegelt die übergeordnete Strategie von IBM wider, KI nicht als Ersatz für menschliche Arbeitskräfte einzusetzen, sondern als Multiplikator, der die Routinearbeiten im Kundenservice übernimmt, damit sich die Mitarbeiter auf Urteilsvermögen, Einfühlungsvermögen und Problemlösung konzentrieren können. Virtueller Assistent ergänzt die wachsende Anzahl von Funktionen in watsonx Orchestrate, mit denen Unternehmen durchgängige Workflows automatisieren können, während die Mitarbeiter die Kontrolle über alle wichtigen Entscheidungen behalten.
Virtueller Assistent ist eine KI-Ebene in Echtzeit, die aktiviert wird, sobald eine Kundeninteraktion mit einem Mitarbeiter beginnt. Während sich ein Gespräch entwickelt, ob über Chat oder Sprache, hört der Agent zu, erkennt eine Absicht und zeigt sofort die richtigen Informationen und empfohlenen Maßnahmen im bestehenden Arbeitsbereich des Agenten an.
Kein Hin- und Herwechseln zwischen Tabs, kein Suchen nach Richtliniendokumenten mitten im Gespräch und kein Verlassen auf das Gedächtnis. Die Agenten konzentrieren sich weiterhin auf den Kunden und die KI kümmert sich um den Rest. „Den Verantwortlichen in Contact Centern wird seit Jahren KI versprochen, aber was sie bekommen haben, sind Chatbots, die strikt vorgegebenen Skripten folgen“, sagte Kourosh Karimkhany, Produktmanager bei IBM watsonx Orchestrate. „Der virtuelle Assistent ist anders – er verfolgt komplexe, verschlungene Gespräche und startet automatisierte Workflows, während der Kundendienstmitarbeiter weiterhin mit dem Kunden im Gespräch bleibt.“
„Ich erkenne diesen Vorwurf nicht an.“
Streitige Transaktionen gehören zu den häufigsten und zeitkritischsten Gründen, warum Bankkunden anrufen. Sobald der virtuelle Assistent eine Betrugs- oder Anfechtungsabsicht erkennt, ruft er automatisch den aktuellen Transaktionsverlauf des Kunden ab, füllt das Formular zur Einleitung des Konflikts aus und präsentiert dem Agenten einen empfohlenen Lösungsweg, und das alles, bevor der Agent auch nur eine einzige Folge beantragen muss Frage.
„Ich muss Geld schicken.“
Geldtransfers verursachen ein erhebliches Anrufaufkommen und bergen bei manueller Abwicklung ein reales Risiko. Der virtuelle Assistent erkennt eine Absicht im Zusammenhang mit einem Transfer frühzeitig im Gespräch, überprüft automatisch den Kontostatus und die Transfergrenzen und führt den Agenten in Echtzeit durch alle Compliance- oder Authentifizierungsprüfpunkte.
„Ich brauche mehr Zeit, um die Zahlung für diesen Monat zu leisten.“
Zahlungsschwierigkeiten sind sensible Gespräche, die sowohl Empathie als auch Schnelligkeit erfordern. Wenn der virtuelle Assistent im Gespräch Schwierigkeiten erkennt, zeigt er sofort die Zahlungshistorie des Kunden, berechtigte Unterstützungsprogramme und vorab genehmigte Optionen für die Hardware an. So erhält der Agent alles, was er braucht, um eine sinnvolle Lösung anzubieten, ohne den Kunden in die Warteschleife zu legen.
Das zentrale Versprechen des virtuellen Assistenten ist, dass jeder Agent so agiert wie der beste Agent im Contact Center. Routinesuchen, Formularvorbesetzung, Compliance-Überprüfungen und Prozessauslöser erfolgen alle automatisch, im Hintergrund und werden als klare Empfehlungen angezeigt, die die Agenten überprüfen und bestätigen.
Virtueller Assistent integriert sich nativ in Cloud, liefert KI-gestützte Unterstützung direkt im Agenten-Arbeitsbereich, den die Teams bereits nutzen. Die Funktion bietet sowohl im Chat als auch in der Sprachkommunikation konsistenten Echtzeit-Support, ohne dass neue Schnittstellen erlernt oder Infrastruktur ersetzt werden muss.
Für weitere Informationen über Orchestrate und virtuellen Assistenten wenden Sie sich an einen IBM-Vertreter oder nutzen Sie die folgenden Links.