IBM führt virtuelle Assistenten in watsonx Orchestrate ein, um die Leistung von Contact-Centern zu verbessern

IBM hat die allgemeine Verfügbarkeit von virtuellem Assistent in IBM Watson Orchestrate bekannt gegeben, eine neue Funktion, die Kundenservice-Mitarbeitern KI-gestützte Unterstützung in Echtzeit während der Interaktion mit Kunden bietet. Die Funktion ist darauf ausgelegt, die Bearbeitungszeiten von Anrufen zu verkürzen, die Lösungsquoten beim Erstkontakt zu erhöhen und Contact Centern dabei zu helfen, das Fachwissen ihrer gesamten Agentenbelegschaft zu erweitern.

Der virtuelle Assistent ist ohne zusätzliche Käufe in watsonx Orchestrate integriert. Es arbeitet nahtlos mit Genesys Cloud zusammen, einer der weltweit führenden Kundenbetreuung-Plattformen, und bietet Funktionen wie Absichtserkennung, automatisierte Prozessauslöser und Empfehlungen für die jeweils beste nächste Aktion direkt im Agenten-Arbeitsbereich, den die Teams bereits nutzen. Die Funktion ist in Sprach- und Chatkanälen verfügbar.

Die Ankündigung spiegelt die übergeordnete Strategie von IBM wider, KI nicht als Ersatz für menschliche Arbeitskräfte einzusetzen, sondern als Multiplikator, der die Routinearbeiten im Kundenservice übernimmt, damit sich die Mitarbeiter auf Urteilsvermögen, Einfühlungsvermögen und Problemlösung konzentrieren können. Virtueller Assistent ergänzt die wachsende Anzahl von Funktionen in watsonx Orchestrate, mit denen Unternehmen durchgängige Workflows automatisieren können, während die Mitarbeiter die Kontrolle über alle wichtigen Entscheidungen behalten.