Auswahl des geeigneten Siliziums für den richtigen Workload: Warum die Wahl der Architektur in der nächsten Ära der Cloud-Leistung wichtig ist

Moderne Workloads – insbesondere solche, die KI-Inferenz, Analysen und Datenverarbeitung umfassen – stellen ganz andere Anforderungen an die Infrastruktur als herkömmliche Unternehmensanwendungen.

Diese Workloads profitieren von:

Hohe Leistung pro Kern

Vorhersagbare Latenz innerhalb von NUMA-Domänen

Hohe Speicherbandbreite und Cache-Lokalität

Effiziente Verarbeitung vektorisierter und durchsatzintensiver Operationen

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, hat IBM Cloud Intel Xeon 6-Prozessoren mit Performance-Kernen (P-Kernen) auf IBM Cloud Virtual Server for VPC eingeführt.

Mit dieser neuen Architektur kann IBM Cloud bis zu doppelt so viele vCPUs innerhalb einer einzigen NUMA-Domäne bereitstellen, wodurch Workloads effizient skaliert werden können, während die Speicherlokalität erhalten bleibt – ein wichtiger Faktor für latenzempfindliche und datenintensive Anwendungen.

Darüber hinaus bieten Intel Xeon 6-Instanzen bis zu 5 MB Cache pro Kern, was einen schnellen Zugriff auf häufig verwendete Daten und eine verbesserte Gesamteffizienz der Workloads für Analysen, KI-Inferenz und speicherintensive Workloads ermöglicht.

„Da sich Cloud-Workloads ständig weiterentwickeln, muss die Leistung mit größerer Präzision eingesetzt werden“, erklärte Srini Krishna, Intel Fellow, Data Center Products, Intel Corporation. „Intel Xeon 6 bietet leistungsoptimierte Kerne, die für moderne Workloads wie KI-Inferenz, Analysen und Datenverarbeitung mit hohem Durchsatz entwickelt wurden. Durch die enge Zusammenarbeit mit IBM Cloud können wir unseren Kunden diese architektonischen Fortschritte auf bewusste, workload-orientierte Weise zur Verfügung stellen.“