Instana unterstützt jetzt die Überwachung von PHP-Anwendungen auf AWS Fargate

28. Juli 2025
Da Unternehmen ihre cloudnative Transformation beschleunigen, werden Plattformen wie AWS Fargate immer wichtiger, um skalierbare, containerisierte Workloads ohne den operativen Aufwand der Verwaltung von Servern bereitzustellen. Gleichzeitig bleibt PHP ein Eckpfeiler der modernen Webentwicklung und unterstützt alles von Content-Plattformen bis hin zu kritischen APIs.
Aus diesem Grund freuen wir uns, ankündigen zu können, dass Instana jetzt vollständige Unterstützung für die Überwachung von PHP-Anwendungen bietet, die auf AWS Fargate laufen und damit PHP-Workload in dynamischen, serverlosen Umgebungen mit Observability in Echtzeit ausstatten.
Instana bietet einen umfassenden Überblick über den Zustand und die Leistung Ihrer Fargate-Workloads, einschließlich wichtiger Infrastrukturmetriken wie CPU- und Speichernutzung auf ECS-Aufgabenebene.
Nutzen Sie das integrierte Dashboard, um sich einen Überblick über Ihre Fargate-Umgebung zu verschaffen und sicherzustellen, dass die zugrunde liegende Infrastruktur, die Ihre Anwendungen unterstützt, effizient und effektiv arbeitet.
Durch die Korrelation von Infrastruktur- und Anwendungsdaten trägt Instana dazu bei, dass Sie bei wachsenden Workloads sowohl Stabilität als auch Skalierbarkeit gewährleisten.
Die APM-Funktionen von Instana ermöglichen es Ihnen, verteilte Traces Ihrer PHP-Anwendung zu verfolgen und bieten tiefgreifende Erkenntnisse dazu, wie Ihre Dienste Anfragen in Ihrer Microservices-Architektur verarbeiten.
Für noch mehr Sichtbarkeit können Sie mehrere Instana AWS Fargate-Kollektoren für verschiedene Laufzeiten bereitstellen und eine umfassende Sicht auf Ihr Anwendungs-Ökosystem bieten, selbst wenn es mit gemischten Sprachen und Frameworks erstellt wird.
Wenn Sie bereits Instana verwenden, können Sie die PHP-Unterstützung auf Fargate schnell und unkompliziert aktivieren:
Erforschen Sie die Einrichtungsanleitung für PHP auf Fargate
Die zusätzliche PHP-Unterstützung auf AWS Fargate ist ein weiterer Schritt vorwärts in der Mission von Instana, Observability ohne Grenzen zu bieten und Teams in die Lage zu versetzen, jede Workload an jedem Ort zu überwachen.
Ganz gleich, ob Sie Altlast PHP-Anwendungen in die Cloud migrieren oder cloudnative Dienste von Grund auf aufbauen, Instana sorgt dafür, dass Sie die tiefe Erkenntnis, die Leistung und die Echtzeitanalyse haben, die Sie für die Entwicklung und den Betrieb mit Zuversicht benötigen.
Probieren Sie es noch heute aus und machen Sie die Erfahrung der PHP-Überwachung der nächsten Stufe auf Fargate.
Besuchen Sie die Instana-Seite