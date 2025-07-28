Instana unterstützt jetzt die Überwachung von PHP-Anwendungen auf AWS Fargate

Da Unternehmen ihre cloudnative Transformation beschleunigen, werden Plattformen wie AWS Fargate immer wichtiger, um skalierbare, containerisierte Workloads ohne den operativen Aufwand der Verwaltung von Servern bereitzustellen. Gleichzeitig bleibt PHP ein Eckpfeiler der modernen Webentwicklung und unterstützt alles von Content-Plattformen bis hin zu kritischen APIs.

Aus diesem Grund freuen wir uns, ankündigen zu können, dass Instana jetzt vollständige Unterstützung für die Überwachung von PHP-Anwendungen bietet, die auf AWS Fargate laufen und damit PHP-Workload in dynamischen, serverlosen Umgebungen mit Observability in Echtzeit ausstatten.