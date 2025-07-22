22. Juli 2025
IBM z/OS ist die Grundlage für Unternehmen, die unübertroffene Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Sicherheit benötigen. Im Jahr 2025 baut IBM auf dieser starken Grundlage mit z/OS 3.2 auf, der nächsten Version des Flaggschiff-Mainframe-Betriebssystems von IBM, das den Wert des neuen IBM z17 freischalten soll. Diese neueste Version von z/OS ist darauf ausgelegt, Kunden die Integration ihrer Anwendungen und Daten in Hybrid Cloud zu ermöglichen, während sie die Stärken des Mainframes nutzt, um die heutigen KI-gestützten Workloads zu unterstützen.
Angesichts des explosionsartigen Wachstums von Daten und Transaktionen war die Dringlichkeit der KI-Modernisierung und -Integration bei gleichzeitiger Priorisierung von Leistung, Sicherheit und Compliance noch nie so groß. z/OS 3.2 stellt sich dieser Herausforderung durch die Einführung der Unterstützung für die neuen KI-Beschleunigungstechnologien in IBM z17, die Unternehmen dabei unterstützen, sowohl traditionelle als auch generative KI-Modelle direkt auf sensiblen Daten auszuführen, wodurch die mit Datenbewegungen verbundenen Risiken minimiert und gleichzeitig die Zeit bis zur Gewinnung von Erkenntnissen verkürzt wird.
Mit fortschrittlicher Verschlüsselung und ausgefeilter Bedrohungserkennung können Unternehmen wachsende Datenmengen verarbeiten und dabei ein Höchstmaß an Sicherheit und betrieblicher Effizienz aufrechterhalten. Durch die Nutzung von KI-Funktionen innerhalb des Betriebssystems ist z/OS 3.2 darauf ausgelegt, den IT-Betrieb zu automatisieren und zu vereinfachen.
z/OS wurde für Unternehmen entwickelt, die KI nutzen möchten, um die Entscheidungsfindung zu verbessern, neue Wachstumschancen zu erschließen und einen größeren Nutzen aus vorhandenen Daten und Anwendungen zu ziehen. z/OS 3.2 hilft Kunden dabei, den Wert ihrer Daten im System of Record durch moderne APIs freizuschalten, die darauf ausgelegt sind, z/OS-Daten in Hybrid Cloud- und KI-Umgebungen zugänglich zu machen, ohne auf Extract-Transform-Load (ETL) zurückgreifen zu müssen, was kostspielig und fehleranfällig sein kann.
DFSMSdfp Cloud Datenzugriff (CDA) und DFSMS Object Access Method (OAM) integrieren über branchenübliche REST-APIs Kerngeschäftsdaten mit Hybrid Cloud, indem sie den Zugriff und die Verwaltung von unstrukturierten Daten auf z/OS modernisieren und verteilten Umgebungen den Zugriff auf bestehende z/OS-Daten ermöglichen.
Verbesserungen der EzNoSQL-APIs ermöglichen es Anwendungen, nun Python auf z/OS zu nutzen, sodass Kunden skalierbare, zugängliche NoSQL-Datenbanken direkt auf z/OS aufbauen können, um Datenanalysen und prädiktive Modellierung für Unternehmensanwendungen zu ermöglichen.
Hinter diesen integrierten KI-Funktionen steht ein robuster Technologie-Stack, der Open-Source-Frameworks, zDNN-Bibliotheken und KI-Tools umfasst, alle optimiert für den Telum II-Prozessor von IBM z17, Integrated Accelerator for AI und Spyre Accelerator1. Diese Komponenten arbeiten zusammen und sind so konzipiert, dass sie ein schnelles Inferencing und eine Modellausführung in Echtzeit direkt auf der Plattform ermöglichen, die Latenzzeit minimieren und die Notwendigkeit beseitigen, sensible Daten zu verschieben.
KI kann jetzt in geschäftskritische Workloads eingebettet werden und unterstützt fortschrittliche Anwendungsfälle wie Betrugserkennung, Lieferketten-Optimierung und automatisierte Entscheidungsfindung mit hoher Leistung und Sicherheit.
z/OS 3.2 bietet eine hochgradig sichere und skalierbare Plattform für geschäftskritische Anwendungen, um sensible Daten und Systeme vor Cyberbedrohungen und anderen Störungen zu schützen. Das Engagement von IBM für Cyber-Resilienz spiegelt sich in den robusten Sicherheitsfunktionen der Plattform wider, darunter spezielle quantensichere kryptografische Algorithmen, umfassende Verschlüsselung, fortschrittliche Authentifizierungsverfahren und Integritätsprüfungen. Mit IBM Threat Detection for z/OS (TDz) und der neuen Quarantänefunktionalität durch RACF-Benutzerkennungs-Eindämmung sind Kunden zusätzlich vor potenziellen Cyberbedrohungen geschützt.
z/OS 3.2 konzentriert sich weiterhin auf den Schutz von Kundendaten vor neuen Quantenbedrohungen und Datenschutzverletzungen, indem quantensichere Algorithmen des National Institute of Standards and Technology (NIST) implementiert werden. Die erweiterten Sicherheitsfunktionen in z/OS 3.2 helfen Unternehmen, das Risiko noch nicht dagewesener Cyberbedrohungen und Data Breaches zu bewältigen. Diese Verbesserungen sollen Kunden und Unternehmen dabei helfen, die Integrität und Vertraulichkeit ihrer Daten zu schützen und gesetzliche Vorschriften und Compliance-Vorgaben zu erfüllen.
Darüber hinaus rationalisiert z/OS 3.2 Verwaltungsaufgaben, um eine intuitivere und benutzerfreundlichere Erfahrung für IT-Teams zu bieten. Die fortschrittlichen Automatisierungsfunktionen und APIs der Plattform sollen Unternehmen dabei helfen, ihren IT-Betrieb zu vereinfachen, Kosten zu senken und die Produktivität zu steigern. z/OS 3.2 nutzt KI-gestützte Tools und Funktionen wie den KI-gestützten Workload Manager (WLM), um Arbeitslastspitzen vorherzusagen und sich proaktiv an die Nachfrage anzupassen2. Diese KI-gestützten, datengestützten Vorhersagen helfen Unternehmen, weiterhin ohne Unterbrechung auf kritische Anwendungen und Services zuzugreifen.
Um den Betrieb weiter zu vereinfachen, führt z/OS 3.2 ein z/OSMF Storage Management Plugin ein, das die erweiterte Funktionalität von REST-APIs für die Speicherverwaltung nutzt, um Anzeigen von Storage Management Subsystem (SMS)-Strukturen sowie nicht-aktive Control Data Sets (CDSs) zu ermöglichen. Diese vereinfachte, moderne Oberfläche ermöglicht Speicheradministratoren einen schnellen Einstieg in die Durchführung von Mainframe-Speicher-Verwaltungsaufgaben. Durch die Modernisierung der Benutzererfahrung und die leichtere Zugänglichkeit von Kernaufgaben stattet IBM die nächste Generation von Mainframe-Talent mit den Tools und Fähigkeiten aus, die sie benötigen, um erfolgreich zu sein. Diese Verbesserung baut auf IBMs fortgeführten Bemühungen auf, die z/OS-Verwaltung zu vereinfachen und die Plattform für alle Benutzer intuitiver und effizienter zu gestalten.
z/OS 3.2 stellt einen bedeutenden Meilenstein im Mainframe-Computing dar. Ihre innovativen KI-Funktionen, die verbesserte Sicherheit und die optimierten Verwaltungsfunktionen machen sie zu einer unverzichtbaren Plattform für Unternehmen, die ihr Geschäftswachstum vorantreiben, die betriebliche Effizienz verbessern und der Konkurrenz voraus sein möchten. Durch Investitionen in z/OS 3.2 können Unternehmen das Potenzial ihrer Mainframe-Assets freischalten und sich für langfristigen Erfolg in einer zunehmend komplexen und sich schnell verändernden Geschäftswelt positionieren.
z/OS 3.2 wird voraussichtlich am 30. September 2025 allgemein verfügbar sein. Mehr über z/OS erfahren und loslegen. Treten Sie der IBM z/OS Community bei, um über die neuesten Funktionen, Diskussionen und Veranstaltungen rund um z/OS auf dem Laufenden zu bleiben.
Wir laden Sie ein, in unserem Ankündigungsschreiben und dem bevorstehenden Webinar am 29. Juli 2025 um 13:00 Uhr ET mehr über diese spannende neue Version zu erfahren. Dort erhalten Sie einen detaillierten technischen Überblick über die neuen Funktionen und Fähigkeiten, die z/OS 3.2 zu bieten hat. Hier registrieren.
Erleben Sie z/OS 3.2 persönlich und hören Sie von Experten auf unserer bevorstehenden Konferenz in Orlando, Florida, vom 6. bis 9. Oktober 2025.
Quellen:
1 Die Unterstützung für IBM Spyre AI Accelerator wird voraussichtlich im 4. Quartal 2025 verfügbar sein.
2 Diese Funktion wird voraussichtlich im 4. Quartal 2025 verfügbar sein.
Aussagen über die zukünftige Ausrichtung und die zukünftigen Vorhaben von IBM können ohne Vorankündigung geändert oder zurückgezogen werden und stellen lediglich Ziele und Absichten dar.