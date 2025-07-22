IBM z/OS ist die Grundlage für Unternehmen, die unübertroffene Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Sicherheit benötigen. Im Jahr 2025 baut IBM auf dieser starken Grundlage mit z/OS 3.2 auf, der nächsten Version des Flaggschiff-Mainframe-Betriebssystems von IBM, das den Wert des neuen IBM z17 freischalten soll. Diese neueste Version von z/OS ist darauf ausgelegt, Kunden die Integration ihrer Anwendungen und Daten in Hybrid Cloud zu ermöglichen, während sie die Stärken des Mainframes nutzt, um die heutigen KI-gestützten Workloads zu unterstützen.

Angesichts des explosionsartigen Wachstums von Daten und Transaktionen war die Dringlichkeit der KI-Modernisierung und -Integration bei gleichzeitiger Priorisierung von Leistung, Sicherheit und Compliance noch nie so groß. z/OS 3.2 stellt sich dieser Herausforderung durch die Einführung der Unterstützung für die neuen KI-Beschleunigungstechnologien in IBM z17, die Unternehmen dabei unterstützen, sowohl traditionelle als auch generative KI-Modelle direkt auf sensiblen Daten auszuführen, wodurch die mit Datenbewegungen verbundenen Risiken minimiert und gleichzeitig die Zeit bis zur Gewinnung von Erkenntnissen verkürzt wird.

Mit fortschrittlicher Verschlüsselung und ausgefeilter Bedrohungserkennung können Unternehmen wachsende Datenmengen verarbeiten und dabei ein Höchstmaß an Sicherheit und betrieblicher Effizienz aufrechterhalten. Durch die Nutzung von KI-Funktionen innerhalb des Betriebssystems ist z/OS 3.2 darauf ausgelegt, den IT-Betrieb zu automatisieren und zu vereinfachen.