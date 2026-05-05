IBM Z Database Assistant ermöglicht intelligente Abläufe für das KI-Zeitalter

Unternehmen bewegen sich schnell von KI-Experimenten zur skalierten Einführung. Mit dem Fortschritt der Unternehmen entsteht jedoch eine Herausforderung – nicht in der Ambition, sondern in der operativen Einsatzbereitschaft. In allen Branchen stehen Datenbankadministratoren vor einer gemeinsamen Herausforderung: dem enormen Zeitaufwand für die Überwachung, Fehlerbehebung und Verwaltung immer komplexerer Umgebungen

Datenbankadministratoren sind mit der Bewältigung der wachsenden Systemkomplexität belastet, sodass nur wenig Zeit für wertvollere Aufgaben bleibt. Kritische Signale – Leistungsengpässe, Sperrenkonflikte, Ressourcenbeschränkungen – sind oft in verschiedenen Tools vergraben und erfordern fundiertes Fachwissen und manuellen Aufwand zur Interpretation. Da die Einführung von KI immer schneller voranschreitet, ist dieses Modell nicht skalierbar.

IBM Z Database Assistant ändert diese Dynamik, indem er Intelligenz direkt in Db2 und IMS-Datenbankverwaltung auf dem Mainframe integriert. Es bewertet kontinuierlich den Zustand der Datenbank, deckt die wichtigsten Aspekte auf, erklärt Probleme im Kontext und leitet Teams zu den richtigen Maßnahmen. Hier geht es nicht darum, eine weitere Überwachungsebene einzuführen: Es geht darum, den Bedarf an manueller Interpretation zu reduzieren und Teams in die Lage zu versetzen, schneller und sicherer zu handeln.

Das Ergebnis ist eine Verlagerung von reaktivem Management hin zu proaktiveren, optimierten Abläufen – wobei Datenbankadministratoren weniger Zeit mit der manuellen Fehlersuche bei Datenbankproblemen, der Reaktion auf Warnmeldungen wie Leistungsbeeinträchtigungen und Anwendungsausfällen sowie der Bearbeitung sich wiederholender Aufgaben wie Bereitstellung, De-Provisionierung, Index-Neuaufbau oder Protokollsicherungen verbringen. Stattdessen können sie sich stärker auf strategische Prioritäten konzentrieren, wie die Verbesserung der Datenqualität, die Stärkung der Sicherheit und das Design von Workflows. Die intelligente, automatisierte Datenbankverwaltung beseitigt betriebliche Reibungsverluste und ermöglicht es IBM Z-Daten, die Einführung von KI in großem Maßstab voranzutreiben.