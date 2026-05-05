IBM Z Database Assistant ermöglicht intelligente Abläufe für das KI-Zeitalter

Mit zunehmender Skalierung des KI-Einsatzes in Unternehmen wird die operative Effizienz von Datenbanken immer wichtiger, um den vollen Wert vertrauenswürdiger Z-Daten auszuschöpfen.
Heute stellen wir IBM Z Database Assistant vor – einen neuen Schritt, um Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Datenbankvorgänge zu modernisieren und so den Anforderungen des KI-Zeitalters anzupassen.
IBM Z betreibt bereits die wichtigsten Transaktionen der Welt. Es ist vertrauenswürdig, sicher und generiert kontinuierlich hochwertige Daten. Doch das Freischalten dieser Daten für Echtzeitanalyse und KI erfordert mehr als nur Zugriff. Es erfordert Systeme, die intelligent, konsistent und in großem Maßstab arbeiten können.
Unternehmen bewegen sich schnell von KI-Experimenten zur skalierten Einführung. Mit dem Fortschritt der Unternehmen entsteht jedoch eine Herausforderung – nicht in der Ambition, sondern in der operativen Einsatzbereitschaft. In allen Branchen stehen Datenbankadministratoren vor einer gemeinsamen Herausforderung: dem enormen Zeitaufwand für die Überwachung, Fehlerbehebung und Verwaltung immer komplexerer Umgebungen
Datenbankadministratoren sind mit der Bewältigung der wachsenden Systemkomplexität belastet, sodass nur wenig Zeit für wertvollere Aufgaben bleibt. Kritische Signale – Leistungsengpässe, Sperrenkonflikte, Ressourcenbeschränkungen – sind oft in verschiedenen Tools vergraben und erfordern fundiertes Fachwissen und manuellen Aufwand zur Interpretation. Da die Einführung von KI immer schneller voranschreitet, ist dieses Modell nicht skalierbar.
IBM Z Database Assistant ändert diese Dynamik, indem er Intelligenz direkt in Db2 und IMS-Datenbankverwaltung auf dem Mainframe integriert. Es bewertet kontinuierlich den Zustand der Datenbank, deckt die wichtigsten Aspekte auf, erklärt Probleme im Kontext und leitet Teams zu den richtigen Maßnahmen. Hier geht es nicht darum, eine weitere Überwachungsebene einzuführen: Es geht darum, den Bedarf an manueller Interpretation zu reduzieren und Teams in die Lage zu versetzen, schneller und sicherer zu handeln.
Das Ergebnis ist eine Verlagerung von reaktivem Management hin zu proaktiveren, optimierten Abläufen – wobei Datenbankadministratoren weniger Zeit mit der manuellen Fehlersuche bei Datenbankproblemen, der Reaktion auf Warnmeldungen wie Leistungsbeeinträchtigungen und Anwendungsausfällen sowie der Bearbeitung sich wiederholender Aufgaben wie Bereitstellung, De-Provisionierung, Index-Neuaufbau oder Protokollsicherungen verbringen. Stattdessen können sie sich stärker auf strategische Prioritäten konzentrieren, wie die Verbesserung der Datenqualität, die Stärkung der Sicherheit und das Design von Workflows. Die intelligente, automatisierte Datenbankverwaltung beseitigt betriebliche Reibungsverluste und ermöglicht es IBM Z-Daten, die Einführung von KI in großem Maßstab voranzutreiben.
Die Chance für Unternehmen liegt auf der Hand: den vollen Wert vertrauenswürdiger IBM Z-Daten zu erschließen, um Analysen und KI in großem Maßstab voranzutreiben. Doch obwohl Unternehmen die Bedeutung der Modernisierung erkannt haben, müssen viele die operativen Workflows, die zur Umsetzung dieser Vision erforderlich sind, erst noch entwickeln.
IBM Z Database Assistant hilft, diese Lücke zu schließen, indem es sich auf das konzentriert, was für Datenbankverwaltungsteams am wichtigsten ist. DBAs können so über die manuelle Überwachung hinausgehen und zu intelligenteren, geführten Abläufen in Schlüsselbereichen übergehen. IBM Z Database Assistant basiert auf einer Reihe von DBA-zentrierten KI-Agenten und kombiniert intelligente Agenten mit intuitiven, kontextgesteuerten Benutzeroberfläche-Dashboards, um die folgenden Funktionen bereitzustellen:
Durch die Vereinfachung der Bewertung, des Verständnisses und der Verwaltung von Datenbankumgebungen stellt IBM Z Database Assistant sicher, dass vertrauenswürdige Daten kontinuierlich verfügbar bleiben und bereit sind, Unternehmensanwendungen, KI und Analysen zu unterstützen. Ebenso wichtig ist, dass es dazu beiträgt, der wachsenden Herausforderung des Fachkräftemangels zu begegnen, indem es operatives Wissen direkt in die Workflows einbettet – wodurch Teams in die Lage versetzt werden, schnellere und fundiertere Entscheidungen zu treffen, ohne sich ausschließlich auf knappe Expertise verlassen zu müssen.
Mit Blick auf die Zukunft werden sich die Unternehmensabläufe fortfahren in Richtung intelligenterer, anpassungsfähigerer und zunehmend autonomer Modelle entwickeln.
IBM Z Database Assistant ist ein wichtiger Schritt in dieser Entwicklung. Es schafft eine operative Schicht, auf der Erkenntnisse nicht nur aufgeblüht, sondern kontextualisiert und umgesetzt werden – und so die Grundlage für Systeme, die sich zunehmend selbst optimieren und sich direkter in KI-gestützte Workflow integrieren können.
Als Teil des umfassenderen IBM Z-Portfolios für Daten- und Anwendungsmanagement spielt es eine entscheidende Rolle dabei, Unternehmen den Übergang von stabilen Aufzeichnungssystemen zu intelligenten Aktionssystemen zu ermöglichen.
Denn in der KI-Ära wird Erfolg nicht allein durch den Zugriff auf Daten bestimmt, sondern davon, wie effektiv Unternehmen sie nutzen können.
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