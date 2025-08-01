IBM gewinnt den SSON-Award als Serviceanbieter des Jahres 2025

Die Zusammenarbeit von IBM mit Amway, einem globalen Direktvertriebsunternehmen zur Optimierung seiner Kreditorenbuchhaltung, ist ein herausragendes Beispiel für unsere Shared Services. Durch die Nutzung von KI-gestützten Workflows und Automatisierung, standardisierte IBM Prozesse wurden die Datenverwaltung verbessert und manuelle Fehler minimiert – was zu mehr Effizienz und höherer Kundenzufriedenheit führte.

Gemeinsam machten wir uns daran, die Kreditorenbuchhaltung des Kunden zu transformieren. Durch das Bereitstellen von KI-gestützten intelligenten Workflows und BPO-Dienstleistungen von IBM haben wir bei Folgendem geholfen:

Standardisieren und Automatisieren von Prozessen in 58 Ländern

Verbesserung der Datenverwaltung und Analyse mit der generativen KI von watsonx

Verbesserung der Geschäftskontinuität und Compliance

Reduzierung manueller Fehler und Eingriffe

Erzielen einer über 50 % berührungslosen Rechnungsbearbeitung

Die Ergebnisse? Eine Produktivitätsverbesserung von 38 %, eine Verkürzung der Rechnungsdurchlaufzeit um 10 Tage, eine Steigerung der Kundenzufriedenheit von 91 % auf 96 % und eine Verringerung der Eskalationen um 90 %.

„Die Partnerschaft mit IBM hat es Amway ermöglicht, einen wirklich globalen Workflow in großem Maßstab zu implementieren, der durch künstliche Intelligenz unterstützt wird“, so Michael van der Ploeg, Vice-President GBS und Corporate Controller bei Amway.