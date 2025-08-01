IBM gewinnt den SSON-Award als Serviceanbieter des Jahres 2025

1. August 2025
IBM wurde bei den SSON Impact Awards in Estoril, Portugal, als „Service Provider of the Year 2025“ ausgezeichnet – eine Anerkennung für unsere Führungsrolle bei der Förderung von Shared Services und Outsourcing-Exzellenz.
Die Zusammenarbeit von IBM mit Amway, einem globalen Direktvertriebsunternehmen zur Optimierung seiner Kreditorenbuchhaltung, ist ein herausragendes Beispiel für unsere Shared Services. Durch die Nutzung von KI-gestützten Workflows und Automatisierung, standardisierte IBM Prozesse wurden die Datenverwaltung verbessert und manuelle Fehler minimiert – was zu mehr Effizienz und höherer Kundenzufriedenheit führte.
Gemeinsam machten wir uns daran, die Kreditorenbuchhaltung des Kunden zu transformieren. Durch das Bereitstellen von KI-gestützten intelligenten Workflows und BPO-Dienstleistungen von IBM haben wir bei Folgendem geholfen:
Die Ergebnisse? Eine Produktivitätsverbesserung von 38 %, eine Verkürzung der Rechnungsdurchlaufzeit um 10 Tage, eine Steigerung der Kundenzufriedenheit von 91 % auf 96 % und eine Verringerung der Eskalationen um 90 %.
„Die Partnerschaft mit IBM hat es Amway ermöglicht, einen wirklich globalen Workflow in großem Maßstab zu implementieren, der durch künstliche Intelligenz unterstützt wird“, so Michael van der Ploeg, Vice-President GBS und Corporate Controller bei Amway.
Bei den SSON Impact Awards werden Unternehmen ausgezeichnet, die in den Bereichen Innovation, operative Exzellenz und strategische Transformation führend sind. Der Gewinn dieser Auszeichnung stärkt die Position von IBM als vertrauenswürdiger Partner bei der Modernisierung von Betrieben durch KI, Automatisierung und tiefgreifende Branchenkenntnisse.
„Das gesamte Team von IBM Consulting, ich auch, ist stolz und dankbar für diese große Anerkennung“, sagte Joan Torres, Vice President/Senior Partner von IBM Consulting.
Wir bei IBM sind der Meinung, dass die Zukunft der Geschäftsabläufe KI-gestützt ist – wo Technologie das menschliche Fachwissen verbessert, anstatt es zu ersetzen. Unser Ansatz zur Transformation von Geschäftsprozessen basiert auf folgenden Grundlagen:
„Wir optimieren nicht nur Prozesse“, so Amit Dube von IBM Consulting, „wir gehen Partnerschaften ein und helfen Organisationen dabei, smartere und resilientere Abläufe aufzubauen, die sich an Veränderungen anpassen und mit Zuversicht skalieren können.“
Es geht nicht darum, die Prozesse von gestern zu automatisieren. Es geht darum, sie von Grund auf neu zu gestalten – mit generativer KI, prädiktiven Erkenntnissen und der Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine.
Diese Auszeichnung inspiriert uns, weiter innovativ zu sein. Wir unterstützen Kunden in allen Branchen dabei, KI und Automatisierung zu nutzen, um echte Geschäftsergebnisse zu erzielen.
„Diese Auszeichnung unterstreicht den differenzierten Wert, den wir durch die Einbetten von KI-Assets und agentenbasierten Workflows im großen Maßstab liefern“, so Sachin Varma, Global Managing Partner, Business Operations Delivery, IBM Consulting. „Für IBM ist dies keine Randerscheinung, sondern eine zentrale Rolle dafür, wie wir transformative Ergebnisse für unsere Kunden erzielen können.“
Diese Auszeichnung ist ein Beleg für die Beziehung zwischen Amway und IBM. Gemeinsam sind wir über das Outsourcing hinaus zum richtigen Sourcing übergegangen und haben intelligentere, resilientere Unternehmen aufgebaut, die einen auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnittenen Mehrwert bieten.
In der Zukunft konzentriert sich unsere Partnerschaft auf ein Wachstum, das durch KI-Systeme unterstützt wird – Systeme, die nicht nur unterstützen, sondern auch autonom agieren, lernen und sich anpassen, um einen kontinuierlichen Mehrwert zu schaffen. Wenn wir unsere Zusammenarbeit vertiefen, sind IBM und Amway bereit, die nächste Welle intelligenter Betriebsabläufe anzuführen und die Zukunft der Arbeit und der Customer Experience zu gestalten.