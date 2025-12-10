Künstliche Intelligenz IT-Automatisierung

IBM gewinnt 2025 SSON Service Provider of the Year: ein Meilenstein für KI-gestützte Service-Exzellenz

Veröffentlicht 10. Dezember 2025
By Paranee Reymondon

IBM wurde bei den renommierten SSON Impact Awards zum Service Provider des Jahres 2025 ernannt. Diese Auszeichnung unterstreicht die Führungsrolle des Unternehmens bei der Steigerung der Exzellenz im Bereich Shared Services und der Beschleunigung der KI-gestützten Transformation für globale Unternehmen.

Wirkung durch Zusammenarbeit erzielen

Diese Auszeichnung spiegelt nicht nur die Funktionen von IBM wider, sondern auch den Einfluss, den das Unternehmen durch seine strategischen Partnerschaften mit führenden Unternehmen wie Amway, Philip Morris International, Reckitt und Unilever erzielt. Diese Unternehmen modernisieren ihre Abläufe, um Skaleneffekte, intelligente Lösungen und bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen – und IBM spielt eine zentrale Rolle dabei, sie auf diesem Weg zu unterstützen.

Branchenübergreifend ermöglicht IBMs Kombination aus fortschrittlicher Technologie, intelligenter Automatisierung und tiefgehender Branchenexpertise den Kunden, Komplexität zu reduzieren, Transparenz zu verbessern und messbare Leistungsgewinne freizuschalten.

Was unsere Kunden über IBM sagen

Die Anerkennung wird durch die Stimmen der IBM-Kunden verstärkt, die der Zusammenarbeit eine spürbare Transformation zuschreiben:

  • Amway: „Unsere Zusammenarbeit mit IBM war maßgeblich an der Transformation der globalen Shared Services von Amway durch Automatisierung, Analyse und verbesserte Erfahrung beteiligt“, sagte Michael Van Der Ploeg, VP GBS & Corporate Controller. „Die flexible Partnerschaft und das Engagement des Unternehmens für kontinuierliche Verbesserung haben uns geholfen, Prozesse zu optimieren, Transparenz zu schaffen und die Leistung in allen Märkten zu steigern.“
  • Philip Morris International: „Der innovative Ansatz von IBM und die Partnerschaft mit Philip Morris International führen weiterhin zu außergewöhnlichen Ergebnissen“, sagte Salomo Lumban Gaol, Director, P2P & GBS Site Lead. „Wir schätzen die enge Zusammenarbeit, die unseren gemeinsamen Erfolg ermöglicht.“
  • Reckitt: „Die Expertise von IBM und die Partnerschaft mit Reckitt führen weiterhin zu Innovationen und messbaren Ergebnissen. Wir sind stolz darauf, mit einem so dedizierten Team zusammenzuarbeiten“, sagte Sheela Ramakrishna, Director, Reckitt GBS Finance.
  • Unilever: „GBS von Unilever ist ein ergebnisorientierter und KI-fähiger, unternehmensweiter Anbieter intelligenter Lösungen im Rahmen unserer Strategie ‚Desire at Scale‘“, sagte Vikram Krishnamurthy, Director, Unilever Supplier Operations, Asien. „IBM ist ein zuverlässiger Partner, der hervorragende Funktionen in KI, Automatisierung und datenbasierte Entscheidungsfindung einbringt und uns hilft, unsere Transformation weiter und schneller voranzutreiben.“

Aufbau eines KI-gestützten Unternehmens

Im Kern von IBMs Ansatz steht der Glaube, dass die Zukunft der Geschäftsabläufe grundsätzlich KI-gestützt ist – wo fortschrittliche Modelle, Automatisierung und Workflow Hand in Hand mit menschlicher Expertise arbeiten.

IBM hilft Unternehmen auf der ganzen Welt, intelligentere, widerstandsfähigere und anpassungsfähigere Betriebsmodelle aufzubauen, die die Wertschöpfung beschleunigen und die Grundlage für eine langfristige Wettbewerbsfähigkeit bilden.

Eine Anerkennung der Differenzierungsmerkmale von IBM

„Wir sind stolz darauf, diese Anerkennung zu erhalten“, sagte Juhi McClelland, Managing Partner, IBM Consulting Asia Pacific. „Als einziges globales Beratungsunternehmen, das in großem Maßstab innerhalb einer großen Technologieorganisation tätig ist, bieten wir unseren Kunden einen einzigartigen Vorteil. Diese Auszeichnung spiegelt die Fähigkeit von IBM Consulting wider, KI und agentenbasierte Arbeitsabläufe zu skalieren, um transformative und nachhaltige Ergebnisse zu erzielen.“

Jhi fügte hinzu: „Kunden erwarten heute von ihren Partnern fortschrittliche KI-gestützte Software, Automatisierungstools und bewährte Ressourcen – und wir stellen sicher, dass unsere Berater mit der Technologie und dem Fachwissen ausgestattet sind, die erforderlich sind, um schnellere und bessere Ergebnisse zu liefern.“

Autor

Paranee Reymondon

External Relations Leader

IBM Asia Pacific