IBM gewinnt 2025 SSON Service Provider of the Year: ein Meilenstein für KI-gestützte Service-Exzellenz

„Wir sind stolz darauf, diese Anerkennung zu erhalten“, sagte Juhi McClelland, Managing Partner, IBM Consulting Asia Pacific. „Als einziges globales Beratungsunternehmen, das in großem Maßstab innerhalb einer großen Technologieorganisation tätig ist, bieten wir unseren Kunden einen einzigartigen Vorteil. Diese Auszeichnung spiegelt die Fähigkeit von IBM Consulting wider, KI und agentenbasierte Arbeitsabläufe zu skalieren, um transformative und nachhaltige Ergebnisse zu erzielen.“
Jhi fügte hinzu: „Kunden erwarten heute von ihren Partnern fortschrittliche KI-gestützte Software, Automatisierungstools und bewährte Ressourcen – und wir stellen sicher, dass unsere Berater mit der Technologie und dem Fachwissen ausgestattet sind, die erforderlich sind, um schnellere und bessere Ergebnisse zu liefern.“
Entdecken Sie IBM Consulting noch heute