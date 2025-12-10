IBM gewinnt 2025 SSON Service Provider of the Year: ein Meilenstein für KI-gestützte Service-Exzellenz

Diese Auszeichnung spiegelt nicht nur die Funktionen von IBM wider, sondern auch den Einfluss, den das Unternehmen durch seine strategischen Partnerschaften mit führenden Unternehmen wie Amway, Philip Morris International, Reckitt und Unilever erzielt. Diese Unternehmen modernisieren ihre Abläufe, um Skaleneffekte, intelligente Lösungen und bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen – und IBM spielt eine zentrale Rolle dabei, sie auf diesem Weg zu unterstützen.

Branchenübergreifend ermöglicht IBMs Kombination aus fortschrittlicher Technologie, intelligenter Automatisierung und tiefgehender Branchenexpertise den Kunden, Komplexität zu reduzieren, Transparenz zu verbessern und messbare Leistungsgewinne freizuschalten.