IBM webMethods Hybrid Integration: Von der Konnektivität zur Steuerung im Zeitalter der KI

IBM erweitert IBM webMethods Hybrid Integration um neue Funktionen, die Unternehmen dabei unterstützen, KI-Interaktionen zu steuern, B2B-Geschäftskontexte zu erschließen, die Integrationsgrundlage zu modernisieren und vertrauenswürdige Digital Experiences in Hybrid-Umgebungen zu skalieren.
IBM führt im Rahmen von IBM webMethods Hybrid Integration neue Innovationen ein, die Unternehmen dabei unterstützen, über die bloße Vernetzung von Systemen hinauszugehen und das digitale Nervensystem des KI-Unternehmens zu orchestrieren und zu steuern.
Gemeinsam tragen diese Innovationen der betrieblichen Realität Rechnung, mit der Unternehmen konfrontiert sind, da KI, APIs, Ereignisse, B2B-Transaktionen und hybride Systeme immer stärker miteinander vernetzt sind. Unternehmen benötigen eine Möglichkeit, KI-Interaktionen zu steuern, Geschäftsteams einen klareren Überblick über Transaktionen mit Partnern zu verschaffen, Entwicklern dabei zu helfen, APIs und Ereignisse zu identifizieren und wiederzuverwenden, sowie die Integrationsgrundlagen zu modernisieren, ohne dabei neue Silos oder Lücken in der Steuerung zu schaffen.
Laut dem IBM Institute for Business Value glauben 68 % der Unternehmen, dass KI-Initiativen ohne stärkere Integrationsfunktionen scheitern werden. Diese Erkenntnis bestätigt, was wir täglich von Kunden hören: Der Erfolg von KI hängt von der Fähigkeit ab, Daten und Systeme mit Vertrauen, Geschwindigkeit und Kontrolle zu verbinden und zu steuern.
KI-Agenten werden immer mehr zu aktiven Teilnehmern in den Workflows von Unternehmen. Sie rufen APIs auf, greifen auf Daten zu, nutzen Tools und arbeiten in Echtzeit mit anderen Agenten zusammen. Die Bereitstellung separater Gateways für LLMs, MCP, Agent-zu-Agent-Kommunikation usw. ist jedoch vergleichbar mit dem Betrieb eines Flughafens mit einer separaten Sicherheitskontrolle für jede Fluggesellschaft, was unnötige Komplexität und operative blinde Flecken schafft.
IBM DataPower Interact Gateway vereinfacht diese Landschaft, indem es einen einzigen, vertrauenswürdigen Kontrollpunkt für KI-Interaktionen bereitstellt. Es fungiert als Vermittlungsschicht zwischen KI-Agenten, Modellen, Unternehmens-APIs, Tools und Datenquellen und ermöglicht es Unternehmen, einheitliche Richtlinien in den Bereichen Sicherheit, Governance, Observability und Zugriff in ihrem gesamten KI-Ökosystem anzuwenden.
Unternehmen können bestehende REST-APIs als MCP-Tools (Model Context Protocol) bereitstellen, ohne die Geschäftslogik neu schreiben zu müssen. So können bewährte Unternehmensfunktionen sofort von KI-Agenten genutzt werden, während bestehende Investitionen erhalten bleiben. Wenn neue KI-Interaktionsmuster und -standards entstehen, können Unternehmen dasselbe Governance-Modell erweitern, ohne ein weiteres spezialisiertes Gateway einzuführen.
Das Ergebnis ist eine sichere, richtliniengesteuerte Grundlage, die Unternehmen dabei unterstützt, die Einführung von KI zu beschleunigen, die Wiederverwendung zu maximieren und selbstbewusst Innovationen voranzutreiben, ohne dabei die Kontrolle aus den Augen zu verlieren.
Jede versandte Bestellung, jede bearbeitete Rechnung und jede eingegangene Bestätigung ist mehr als nur ein technischer Vorgang – sie steht für eine geschäftliche Verpflichtung. Doch wenn etwas schiefgeht, verbringen die Teams oft Stunden damit, Protokolle und Dokumente aus verschiedenen Systemen zusammenzutragen, um einfache Fragen zu beantworten: Was ist passiert? Warum ist das passiert? Was sind die nächsten Schritte?
Es ist so, als würde man versuchen, ein Paket zu verfolgen, indem man Informationen von verschiedenen Zustelldiensten, Lagern und Zollämtern zusammensetzt, anstatt einen einheitlichen Überblick über den gesamten Versandweg zu erhalten. Die Daten sind vorhanden, doch der Kontext fehlt. Das Problem ist nicht der Mangel an Daten, sondern der Mangel an geschäftlichem Kontext.
IBM webMethods B2B Workspace ändert diese Gleichung, indem es fragmentierte operative Daten in Erfahrungen umwandelt. Mithilfe kontextbezogener, rollenbasierter Ansichten und der Nachverfolgbarkeit von B2B-Dokumenten verknüpft das System automatisch Dokumente über Partner, Systeme und Geschäftsprozesse hinweg und liefert so einen einheitlichen Überblick über den gesamten Geschäftsablauf.
Damit vollzieht sich ein Wandel von der Erfassung von Transaktionen hin zum Verständnis der geschäftlichen Ergebnisse. Anstatt sich auf die IT zu verlassen, um Informationen zusammenzufügen, können Geschäfts- und Betriebsteams direkt erkennen, was gerade geschieht, Zusammenhänge verstehen und feststellen, wo Prozesse ins Stocken geraten.
Mit diesen umfassenden Informationen können Teams den Schritt von der reaktiven Fehlerbehebung hin zu proaktiver Entscheidungsfindung machen und kritische Fragen wie „Was ist passiert?“, „Warum ist es passiert?“ und „Was ist als Nächstes gefährdet?“ an einem einzigen Ort beantworten.
Das Ergebnis ist eine schnellere Entscheidungsfindung, eine geringere Abhängigkeit von der IT, eine frühzeitigere Risikoerkennung und die kontinuierliche Optimierung geschäftskritischer Prozesse wie „Order-to-Cash“ und „Procure-to-Pay“, wodurch B2B-Daten von einem Backoffice-Element zu einem strategischen Treiber der Unternehmensleistung werden.
Wenn eine Behörde eine Dienstleistung für Bürger modernisiert oder ein Gesundheitsdienstleister kritische Workflows in die Cloud verlagert, wird der Erfolg nicht allein an der Geschwindigkeit gemessen, sondern daran, dass dies ohne Beeinträchtigung der Sicherheit, der Compliance oder des öffentlichen Vertrauens geschieht.
Organisationen im öffentlichen Sektor und in anderen stark regulierten Branchen stehen täglich vor diesem Balanceakt. Sie müssen die veraltete Infrastruktur modernisieren und gleichzeitig strenge regulatorische und betriebliche Anforderungen einhalten.
Da IBM webMethods Hybrid Integration SaaS for Government die FedRAMP Moderate-Autorisierung erhalten hat, können Bundesbehörden die Einführung von Cloud-Lösungen beschleunigen und gleichzeitig die etablierten Sicherheitsstandards des öffentlichen Sektors einhalten. Von denselben technischen Prinzipien profitieren Kunden in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Energie und anderen regulierten Branchen, in denen Ausfallsicherheit, Governance und operative Disziplin grundlegende Anforderungen und keine optionalen Merkmale sind.
Das Ergebnis ist eine Integrationsplattform, die es Unternehmen ermöglicht, vertrauensvoll innovativ zu sein, da sie wissen, dass Vertrauen und Compliance in der Grundlage verankert sind.
Moderne digitale Unternehmen sind zunehmend auf APIs und Event Streams angewiesen. Doch zu oft müssen Entwickler durch separate Kataloge und unzusammenhängende Governance-Modelle navigieren, um das zu finden, was sie benötigen.
IBM webMethods Hybrid Integration vereint APIs und Ereignisse in einem einheitlichen Developer Portal und ermöglicht es Teams, sowohl synchrone als auch asynchrone Assets über eine einzige, regulierte Erfahrung zu ermitteln, zu nutzen und wiederzuverwenden.
Das Ergebnis ist mehr als nur Komfort. Damit beschleunigen sich die Entwicklung, die Wiederverwendbarkeit wird verbessert, die Governance gestärkt und Unternehmen werden dabei unterstützt, ereignisgesteuerte Architekturen mit größerer Konsistenz und Sicherheit aufzubauen.
Innovation erfordert eine moderne Plattform darunter.
IBM webMethods 12.1 führt den Support für Jakarta EE 10 und Java 21 in IBM Semeru Runtimes 21 ein, zusammen mit einer YAML-Konfiguration der Laufzeitumgebung und Container-Images, die die Bereitstellung und den Betrieb vereinfachen. Entwickler profitieren zudem von Funktionen wie dem nativen Apache Avro-Support mit Integration einer Schema-Registrierung und integrierten Unit-Tests, was schnellere Entwicklungszyklen und zuverlässigere Integrationen ermöglicht.
Diese Verbesserungen bieten Unternehmen eine sichere, gut zu wartende und zukunftsfähige Grundlage, die die Komplexität des Betriebs verringert und gleichzeitig die Produktivität der Entwickler steigert.
Die Enterprise-Integration tritt in eine neue Phase ein. Es geht nicht mehr nur darum, Anwendungen zu verbinden und Daten von einem System in ein anderes zu übertragen. Es geht darum, Unternehmen in die Lage zu versetzen, KI verantwortungsbewusst einzusetzen, schneller auf Veränderungen zu reagieren und mit größerer Transparenz und Zuversicht zu arbeiten.
Die Innovationen, die wir im Rahmen von IBM webMethods Hybrid Integration eingeführt haben, spiegeln den Wandel wider: weg von der Steuerung von KI-Interaktionen und der Vereinfachung der Entwicklererfahrung hin zur Bereitstellung eines umfassenderen geschäftlichen Kontexts für B2B-Abläufe und zur Unterstützung der Modernisierung in stark regulierten Umgebungen.
Gemeinsam spiegeln sie eine zentrale Überzeugung wider: Wettbewerbsvorteile entstehen nicht allein durch die Vernetzung weiterer Systeme, sondern dadurch, dass diese Verbindungen in vertrauenswürdige, intelligente Abläufe umgesetzt werden.
Diese Idee steht im Mittelpunkt von IBM webMethods Hybrid Integration. Indem wir Unternehmen dabei unterstützen, ihre Governance zu vereinheitlichen, Innovationen voranzutreiben und auf einer soliden Grundlage aufzubauen, ermöglichen wir unseren Kunden, die Chancen der KI zu nutzen und gleichzeitig die volle Kontrolle über ihr Geschäft zu behalten.
Erfahren Sie mehr über IBM webMethods Hybrid Integration
IBM DataPower Interact Gateway erkunden