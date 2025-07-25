IBM watsonx Orchestrate wurde in der Agentic AI Innovation Watch der Everest Group als Luminary ausgezeichnet

In der dynamischen Unternehmensumgebung von heute ist die Nachfrage nach resilienten, agilen und kostenoptimierten Abläufen von größter Bedeutung. Während die traditionelle Automatisierung spürbare Effizienzgewinne gebracht hat, definiert das Aufkommen der agentischen KI die Möglichkeiten neu. Mit ihrer inhärenten Autonomie, Anpassungsfähigkeit und Entscheidungsfähigkeit ist agentische KI in der Lage, die Geschäftsabläufe zu revolutionieren, indem sie Workflows rationalisiert, die Entscheidungsintelligenz verbessert und neue Pfade für Innovation freischaltet.

Watsonx Orchestrate steht an der Spitze dieser Revolution. Als Low-Code/No-Code-Orchestrierungstool ermöglicht es Geschäftsanwendern, KI-Assistenten und KI-Agenten zu erstellen, bereitzustellen und zu verwalten, die komplexe Workflows und Prozesse automatisieren. Diese Agenten sind auf die Bewältigung von mehrstufigen Aufgaben ausgelegt, lassen sich nahtlos in bestehende Unternehmenssysteme wie Workday, SAP und Salesforce integrieren und reagieren auf Anweisungen in natürlicher Sprache. Die Plattform bietet auch domänenspezifische Copiloten für entscheidende Bereiche wie Kundenservice, Codegenerierung und Personalwesen.

Mit der Ernennung zum Luminary gehört IBM zur Spitzengruppe der Innovatoren im Bereich der agentischen KI. Diese Anerkennung spiegelt die Stärke unserer watsonx Orchestrate Plattform wider, die es Geschäftsanwendern ermöglicht, KI-Agenten zu erstellen und bereitzustellen, die komplexe Workflows automatisieren – ohne dass dafür tiefgreifende technische Kenntnisse erforderlich sind.

Mit watsonx Orchestrate können Benutzer Folgendes tun:

Automatisieren Sie mehrstufige Aufgaben wie die Planung von Vorstellungsgesprächen und die Erstellung von Angebotsschreiben

Integrieren Sie es nahtlos mit Unternehmenssystemen wie Workday, SAP und Salesforce

Nutzen Sie bereichsspezifische Agenten für die Personalabteilung, den Kundenservice und den Vertrieb

Verwenden Sie natürliche Sprache, um Servicemitarbeitern Anweisungen zu geben und Workflows dynamisch anzupassen

Diese Anerkennung validiert unser Engagement für die Bereitstellung von KI der Unternehmensklasse, die zugänglich, skalierbar und wirkungsvoll ist.