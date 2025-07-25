IBM watsonx Orchestrate wurde in der Agentic AI Innovation Watch der Everest Group als Luminary ausgezeichnet

25. Juli 2025
IBM watsonx Orchestrate wurde im Innovation Watch: Agentic AI Products 2025 der Everest Group als Luminary ausgezeichnet – eine prestigeträchtige Auszeichnung, die unsere Führungsposition in der sich schnell entwickelnden Geschäftswelt der agentischen KI unterstreicht. Diese hochrangige Auszeichnung unterstreicht die Führungsposition von IBM in der sich schnell entwickelnden agentischen KI-Geschäftswelt und unser Engagement für die Bereitstellung modernster Lösungen, die CIOs und CTOs in die Lage versetzen, bedeutende Unternehmenstransformationen voranzutreiben.
Der Innovation Watch der Everest Group ist eine umfassende Bewertung von 24 führenden Technologieanbietern, die agentische KI-Produkte anbieten. Mit diesen Lösungen können Unternehmen intelligente Agenten entwickeln, die in der Lage sind, autonome Entscheidungsfindung und Workflow-Orchestrierung zu betreiben und sich dynamisch anzupassen. Dadurch wird die Arbeitsweise von Unternehmen in Bereichen wie Personalwesen, Kundensupport, Beschaffung und Vertrieb transformiert.
Der Bericht konzentriert sich auf Low-Code/No-Code-Plattformen und vorkonfigurierte anpassbare Agenten, die für Geschäftsanwender entwickelt wurden, mit Ausnahme von entwicklerzentrierten Frameworks. Anbieter werden anhand von 2 Schlüsseldimensionen bewertet:
Anhand dieser Kriterien stuft die Everest Group die Anbieter in vier Kategorien ein: Luminaries, Fast Followers, Influencers und Seekers.
In der dynamischen Unternehmensumgebung von heute ist die Nachfrage nach resilienten, agilen und kostenoptimierten Abläufen von größter Bedeutung. Während die traditionelle Automatisierung spürbare Effizienzgewinne gebracht hat, definiert das Aufkommen der agentischen KI die Möglichkeiten neu. Mit ihrer inhärenten Autonomie, Anpassungsfähigkeit und Entscheidungsfähigkeit ist agentische KI in der Lage, die Geschäftsabläufe zu revolutionieren, indem sie Workflows rationalisiert, die Entscheidungsintelligenz verbessert und neue Pfade für Innovation freischaltet.
Watsonx Orchestrate steht an der Spitze dieser Revolution. Als Low-Code/No-Code-Orchestrierungstool ermöglicht es Geschäftsanwendern, KI-Assistenten und KI-Agenten zu erstellen, bereitzustellen und zu verwalten, die komplexe Workflows und Prozesse automatisieren. Diese Agenten sind auf die Bewältigung von mehrstufigen Aufgaben ausgelegt, lassen sich nahtlos in bestehende Unternehmenssysteme wie Workday, SAP und Salesforce integrieren und reagieren auf Anweisungen in natürlicher Sprache. Die Plattform bietet auch domänenspezifische Copiloten für entscheidende Bereiche wie Kundenservice, Codegenerierung und Personalwesen.
Mit der Ernennung zum Luminary gehört IBM zur Spitzengruppe der Innovatoren im Bereich der agentischen KI. Diese Anerkennung spiegelt die Stärke unserer watsonx Orchestrate Plattform wider, die es Geschäftsanwendern ermöglicht, KI-Agenten zu erstellen und bereitzustellen, die komplexe Workflows automatisieren – ohne dass dafür tiefgreifende technische Kenntnisse erforderlich sind.
Mit watsonx Orchestrate können Benutzer Folgendes tun:
Diese Anerkennung validiert unser Engagement für die Bereitstellung von KI der Unternehmensklasse, die zugänglich, skalierbar und wirkungsvoll ist.
Agentische KI verändert die Zukunft der Arbeit. Da Unternehmen ihre Produktivität steigern, Kosten senken und die Entscheidungsfindung verbessern wollen, sind Plattformen wie IBM watsonx Orchestrate wegweisend - sie ermöglichen es Teams, mit weniger mehr zu erreichen und neue Effizienzniveaus freischalten. Die Anerkennung der Everest Group stärkt die Position von IBM als vertrauenswürdiger Partner für Organisationen, die eine KI-gestützte Transformation anstreben.
Bericht der Everest Group lesen