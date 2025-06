Stellen Sie sich ein dediziertes Team von Entwicklern vor, die unermüdlich daran arbeiten, ihre IT-Infrastruktur intakt zu halten. Sie stehen vor zahlreichen Herausforderungen, vom Mangel an qualifiziertem Personal bis hin zur Datenverwaltung und Skalierbarkeit. Der Mangel an hochmodernem IT- und Cloud-Betriebspersonal, Fähigkeiten und Automatisierung gehört zu den größten Herausforderungen und wird laut IDC von 38 % der befragten Unternehmen genannt. Das ist so, als hätte man eine Stadt, die nicht genügend Ingenieure hat, um die Straßen und Gebäude instand zu halten. Die Entwickler müssen große Datenmengen effizient verarbeiten und sicherstellen, dass ihre Systeme skaliert werden können, um den wachsenden Anforderungen gerecht zu werden. Die Integration neuer Technologien in bestehende Systeme und die kontinuierliche Optimierung des Betriebs zur Aufrechterhaltung der Leistung erschweren ihre Aufgabe noch weiter. Um diese Herausforderungen zu meistern, sind innovative Lösungen erforderlich, die Prozesse automatisieren und rationalisieren und eine nahtlose Integration und betriebliche Exzellenz ermöglichen.

Hier kommt KI ins Spiel. IBM watsonx Code Assistant unterstützt die Automatisierung des gesamten Softwareentwicklungszyklus und bietet Kompatibilität mit verschiedenen IT-Infrastrukturen für Sprachen wie Ansible. Ansible konzentriert sich auf das Konfigurationsmanagement und die Anwendungsbereitstellung. Es wird verwendet, um die Software und Einstellungen auf den Servern oder anderen Infrastrukturen zu konfigurieren, die Terraform bereitgestellt hat (z. B. das Installieren von Paketen, das Einrichten von Benutzern oder das Bereitstellen von Anwendungen). Watsonx Code Assistant nutzt Modelle, die auf hochwertigen, sorgfältig kuratierten Ansible-Datensätzen (nicht zufälligen öffentlichen Daten) trainiert wurden, um Entwicklern die Möglichkeit zu bieten, Playbooks und Rollengenerierung in natürlicher Sprache, detaillierte Erklärungen sowie ein anpassbares Modell zu nutzen, das personalisierte Empfehlungen für Compliance liefert und die Geschäftsanforderungen skaliert.