IBM watsonx Code Assistant for Z fügt KI-Codegenerierung und Assembler-Unterstützung hinzu

Die Modernisierung von Mainframe-Anwendungen ist nicht mehr eine Frage des Ob, sondern wie schnell und effektiv sie modernisiert werden kann. Da 89% der Unternehmen ihre Mainframe-Umgebungen modernisieren, ist die strategische Bedeutung dieser Systeme für das Erreichen von Geschäftszielen klarer denn je. An der Spitze dieser Transformation steht IBM watsonx Code Assistant for Z: eine speziell entwickelte KI- und Automatisierungslösung, die die Mainframe-Modernisierung mit geringerem Risiko, reduzierten Kosten und Support über den gesamten Lebenszyklus beschleunigt.

Wir freuen uns, heute die wichtigsten Verbesserungen von die watsonx Code Assistant for Z – der unseren Kunden ab dem 27. Juni 2025 zur Verfügung steht – als Teil von Version 2.6 ankündigen zu können. Diese Verbesserungen rationalisieren die Entwicklung, schließen Wissenslücken und steigern die Produktivität.