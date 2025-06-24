IBM watsonx Code Assistant for Z fügt KI-Codegenerierung und Assembler-Unterstützung hinzu

25. Juni 2025
Die Modernisierung von Mainframe-Anwendungen ist nicht mehr eine Frage des Ob, sondern wie schnell und effektiv sie modernisiert werden kann. Da 89% der Unternehmen ihre Mainframe-Umgebungen modernisieren, ist die strategische Bedeutung dieser Systeme für das Erreichen von Geschäftszielen klarer denn je. An der Spitze dieser Transformation steht IBM watsonx Code Assistant for Z: eine speziell entwickelte KI- und Automatisierungslösung, die die Mainframe-Modernisierung mit geringerem Risiko, reduzierten Kosten und Support über den gesamten Lebenszyklus beschleunigt.
Wir freuen uns, heute die wichtigsten Verbesserungen von die watsonx Code Assistant for Z – der unseren Kunden ab dem 27. Juni 2025 zur Verfügung steht – als Teil von Version 2.6 ankündigen zu können. Diese Verbesserungen rationalisieren die Entwicklung, schließen Wissenslücken und steigern die Produktivität.
Mit der neuen Funktion zur Codegenerierung in watsonx Code Assistant for Z können Sie jetzt neuen COBOL-Code präzise und schnell erstellen oder bestehenden COBOL-Code aktualisieren. Entwickler können über eine Chat-Schnittstelle innerhalb ihrer VS Code-IDE mit einfachen, natürlichen Prompts mit der KI interagieren und so schnell Code generieren, der auf ihre Spezifikationen und ihren Projektkontext abgestimmt ist.
watsonx Code Assistant for Z liefert außerdem Inline-Codevorschläge in Echtzeit, während Sie arbeiten und schneller und effizienter programmieren. Diese Vorschläge sind kontextbewusst, nutzen den umgebenden Code im Programm und die Codierungsstandards, um Empfehlungen zu geben, die genauer und relevanter sind.
Unterstützt durch ein fein abgestimmtes großes Sprachmodell, das auf COBOL sowie IBM Z Middleware trainiert wurde, ist der generierte Code für die bei Mainframe-Anwendungen erforderliche Qualität und Leistung optimiert.
Die Codegenerierungsfunktion hilft Kunden, Entwicklungszyklen zu verkürzen, den manuellen Aufwand zu reduzieren und konsistenten, qualitativ hochwertigen COBOL-Code zu liefern, damit sowohl Nachwuchsentwickler schneller arbeiten können, als auch erfahrene Entwickler effizienter.
IBM watsonx Code Assistant for Z Code Explanation hilft Kunden, Mainframe-Anwendungen schneller zu verstehen, indem es den Code in natürlicher Sprache erklärt. Es unterstützt derzeit COBOL, JCL, PL/I und REXX und ist in mehreren Sprachen verfügbar, darunter Englisch, Japanisch, Portugiesisch, Deutsch, Französisch und Spanisch. Im ersten Quartal 2025 haben wir einen KI-Chat und agentische KI-Funktionen zur Code-Erklärung eingeführt, die es Kunden ermöglichen, mit ihrem Code zu interagieren und durch kontextreiche, anwendungsrelevante Erkenntnisse mühelos ein ganzheitliches Verständnis zu gewinnen.
Mit Version 2.6 bauen wir die Unterstützung noch weiter aus:
Die Code-Erklärungsfunktion kann lokal und als Service bereitgestellt werden.
Stellen Sie sich folgendes Szenario vor: Angie, eine neu eingestellte Anwendungsarchitektin, wird gebeten, die Funktionalität ihrer Anwendung zu erweitern, indem sie eine neue Logik für eine Kundenaktion hinzufügt und einen Rabatt von 15 % für Kunden einer Kfz-Versicherung mit Elektrofahrzeugen einführt. Sie ist mit den bestehenden Business Rules nicht vertraut und muss die Logik hinter Rabattberechnungen schnell erkennen.
Mit watsonx Code Assistant for Z geht Angie einen smarteren Weg. Mithilfe von Business Rules Discovery und generativer KI wählt sie die relevante Anwendung aus, gibt einige Schlüsselwörter oder Prompts in den KI-Chat ein und filtert sofort Hunderte von Programmen und Variablen in einen gezielten, relevanten Bereich. Sie kann visualisieren, wie Variablen und Anwendungsartefakte miteinander verbunden sind, Business Rules überprüfen und innerhalb weniger Minuten die Logik identifizieren, die sie benötigt.
Mit Business Rule Discovery können Kunden Folgendes:
Die vereinfachte Benutzeroberfläche in Kombination mit KI-Chat und Suche macht die Anwendungsanalyse intuitiver, liefert sofortige, kontextbezogene Erkenntnisse und nutzt spezialisierte KI-Agenten für die Mainframe-Analyse.
Wir gehen davon aus, dass die erweiterten Funktionen zum Anwendungsverständnis Ende 2025 in watsonx Code Assistant for Z verfügbar sein werden.
Um mehr darüber zu erfahren, wie watsonx Code Assistant for Z Ihre Anwendungsmodernisierung beschleunigen kann, vereinbaren Sie mit unserem Team einen Termin für eine Demo.