IBM watsonx BI ist jetzt allgemein verfügbar auf IBM Cloud: Die Zukunft intelligenter Entscheidungen beginnt hier

Die Zukunft von Business Intelligence (BI) ist dialogorientiert, kontextbezogen und cloudnativ. Bis 2027 erwarten 90 % der Führungskräfte, dass KI-Agenten Teams über statische Berichte hinaus auf vorausschauende Analyse umstellen werden. Und über 75 % glauben, dass diese Agenten bald transaktionale Workflows vollständig automatisieren werden.

IBM watsonx BI wurde für diesen Moment und die Zukunft entwickelt. Es ermöglicht Benutzern, Fragen in natürlicher Sprache zu stellen, die Gewinnung von Erkenntnissen zu beschleunigen und eine datengesteuerte Kultur im gesamten Unternehmen zu fördern, während gleichzeitig Vertrauen und Skalierbarkeit gewährleistet sind. Dank Multi-LLM-Unterstützung und Plug-and-Play-Integrationsfunktionen lässt es sich nahtlos in bestehende Workflows, Data Lakehouses oder Reporting-Tools integrieren und sorgt so für Vertrauen, Geschwindigkeit und Skalierbarkeit in allen Bereichen Ihres Unternehmens.