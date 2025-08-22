IBM watsonx BI ist jetzt allgemein verfügbar auf IBM Cloud: Die Zukunft intelligenter Entscheidungen beginnt hier

22. August 2025
Neuerungen: IBM watsonx BI ist jetzt allgemein in der IBM Cloud verfügbar. Es kombiniert KI-gestützte Intelligenz mit einem verwalteten semantischen Modell, um konsistente, erklärbare, auf Ihrer Geschäftslogik basierende Erkenntnisse zu liefern.
Die Zukunft von Business Intelligence (BI) ist dialogorientiert, kontextbezogen und cloudnativ. Bis 2027 erwarten 90 % der Führungskräfte, dass KI-Agenten Teams über statische Berichte hinaus auf vorausschauende Analyse umstellen werden. Und über 75 % glauben, dass diese Agenten bald transaktionale Workflows vollständig automatisieren werden.
IBM watsonx BI wurde für diesen Moment und die Zukunft entwickelt. Es ermöglicht Benutzern, Fragen in natürlicher Sprache zu stellen, die Gewinnung von Erkenntnissen zu beschleunigen und eine datengesteuerte Kultur im gesamten Unternehmen zu fördern, während gleichzeitig Vertrauen und Skalierbarkeit gewährleistet sind. Dank Multi-LLM-Unterstützung und Plug-and-Play-Integrationsfunktionen lässt es sich nahtlos in bestehende Workflows, Data Lakehouses oder Reporting-Tools integrieren und sorgt so für Vertrauen, Geschwindigkeit und Skalierbarkeit in allen Bereichen Ihres Unternehmens.
Die Zukunft gehört den Unternehmen, die mit der Geschwindigkeit ihrer Daten denken und handeln können. Watsonx BI ist nicht nur ein weiteres Analysetool, sondern ein denkender Partner, der Ihr Unternehmen versteht, wichtige Erkenntnisse aufzeigt und das „Warum“ hinter jeder Antwort erklärt. In einer Welt, in der Wettbewerbsvorteile nicht mehr in Monaten, sondern in Augenblicken gemessen werden, sorgt watsonx BI dafür, dass Sie immer bereit sind, auf das Wesentliche zu reagieren.
Die Zeiten des Wartens auf Erkenntnisse sind vorbei: watsonx BI ist jetzt live in der IBM Cloud. Dies ist erst der Anfang. Weitere Innovationen werden folgen, während wir die Grenzen der agentischen Analysen erweitern. Werden Sie Mitglied unserer watsonx BI techxchange Community. Sagen Sie uns, was funktioniert, was Sie überrascht und was Sie in der nächsten Version sehen möchten. Gemeinsam werden wir das nächste Kapitel der intelligenten Entscheidungsfindung definieren.