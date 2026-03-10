Das operative Wissen über IBM Z-Umgebungen ist oft in proprietärer Dokumentation enthalten – in Handbüchern, Anleitungen zur Fehlerbehebung und Verfahrensanweisungen, die häufig in den jeweiligen Landessprachen verfasst sind. Da Unternehmen global agieren, können Sprachbarrieren die Effizienz des Zugangs zu und der Anwendung von Wissen einschränken.

Mit dieser Version können Kunden Dokumente in unterstützten Sprachen importieren,¹ sodass Benutzer Fragen stellen und Antworten in der gleichen Sprache wie die importierten Inhalte erhalten können – ohne Quellmaterialien konvertieren oder neu formatieren zu müssen.

Diese Funktion wurden entwickelt, um Unternehmen Folgendes zu ermöglichen:

Verwenden Sie sprachspezifische, proprietäre Inhalte ohne Duplikate

Bereitstellung lokalisierter Support-Erfahrungen für globale Teams

Darüber hinaus vereinfacht die neue Dokumentenaufnahmeschnittstelle das Hochladen, Verwalten und Pflegen von Dokumentationen. Indem Unternehmen ihren administrativen Aufwand reduzieren, können sich Teams darauf konzentrieren, sicherzustellen, dass das Wissen korrekt und aktuell bleibt.

Zusammengenommen dienen diese Verbesserungen dazu, Ihr firmeneigenes Wissen zugänglich zu machen, sodass Ihre Benutzer jederzeit zeitnah Antworten auf ihre Fragen erhalten können.