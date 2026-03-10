IBM watsonx Assistant for Z verbessert weiterhin die Interaktion von Unternehmen mit der IBM Z-Plattform.
Mit diesem Release bekräftigt IBM sein Engagement für die Bereitstellung sicherer, unternehmensgerechter KI-Funktionen direkt in IBM Z-Umgebungen – und unterstützt Unternehmen bei der Vereinfachung von komplexen Prozessen unter Einhaltung von Governance- und Kontrollvorgaben.
In diesem Release stellen wir 4 neue Funktionen vor, darunter:
Das operative Wissen über IBM Z-Umgebungen ist oft in proprietärer Dokumentation enthalten – in Handbüchern, Anleitungen zur Fehlerbehebung und Verfahrensanweisungen, die häufig in den jeweiligen Landessprachen verfasst sind. Da Unternehmen global agieren, können Sprachbarrieren die Effizienz des Zugangs zu und der Anwendung von Wissen einschränken.
Mit dieser Version können Kunden Dokumente in unterstützten Sprachen importieren,¹ sodass Benutzer Fragen stellen und Antworten in der gleichen Sprache wie die importierten Inhalte erhalten können – ohne Quellmaterialien konvertieren oder neu formatieren zu müssen.
Diese Funktion wurden entwickelt, um Unternehmen Folgendes zu ermöglichen:
Darüber hinaus vereinfacht die neue Dokumentenaufnahmeschnittstelle das Hochladen, Verwalten und Pflegen von Dokumentationen. Indem Unternehmen ihren administrativen Aufwand reduzieren, können sich Teams darauf konzentrieren, sicherzustellen, dass das Wissen korrekt und aktuell bleibt.
Zusammengenommen dienen diese Verbesserungen dazu, Ihr firmeneigenes Wissen zugänglich zu machen, sodass Ihre Benutzer jederzeit zeitnah Antworten auf ihre Fragen erhalten können.
Sicherheit bleibt für IBM Z-Kunden weiterhin grundlegend. Die Authentifizierungs- und Autorisierungsmechanismen variieren von Unternehmen zu Unternehmen, und die Kompatibilität mit der bestehenden Infrastruktur ist für die Akzeptanz von entscheidender Bedeutung.
Zusätzlich zu RACF unterstützt IBM watsonx Assistant for Z jetzt auch ACF2 und Top Secret durch die Verwendung von SAF (System Authorization Einrichtung), wodurch die Integration mit dem bereits in IBM Z-Umgebungen verwendeten Authentifizierungs- und Autorisierungs-Framework ermöglicht wird.
Diese erweiterte Integration ist Folgendes:
Durch die Unterstützung etablierter Sicherheitsframeworks ist IBM watsonx Assistant for Z darauf ausgelegt, Unternehmen die Einführung agententischer KI-Funktionen zu ermöglichen, ohne bewährte Kontrollmechanismen zu beeinträchtigen.
KI-Agenten schaffen Mehrwert, wenn sie strukturierte, deterministische Arbeitsabläufe präzise ausführen können. Bislang erforderte die Erstellung solcher Workflows Skripting-Kenntnisse und manuelle Konfiguration – was die Automatisierung für viele Teams unerreichbar machte.
In dieser Version enthält Agent Builder einen grafischen Flow Builder, der die Art und Weise revolutioniert, wie Teams KI-gestützte Workflows entwickeln und operationalisieren. Mithilfe einer intuitiven Benutzeroberfläche mit Drag-and-Drop-Funktion können Entwickler Automatisierungen visuell entwickeln, in Echtzeit testen und die Workflows vor der Bereitstellung optimieren.
Entwickler können:
Zur Unterstützung fortgeschrittener Anwendungsfälle sind drei zusätzliche Funktionen enthalten:
Durch die Senkung der Hürden bei der Workflow-Entwicklung unter Beibehaltung von Kontrolle und Deterministik sollen diese Verbesserungen Teams im gesamten Unternehmen in die Lage versetzen, Automatisierung effizient in IBM Z-Umgebungen zu entwickeln und zu skalieren.
Die Installations- und Konfigurationsschritte können zeitaufwändig und fehleranfällig sein. Um diesen Prozess zu optimieren, enthält IBM watsonx Assistant for Z nun die Automatisierung für wichtige Teile des Installationsprozesses.
Dadurch werden weniger manuelle Konfigurationsschritte erforderlich, die Bereitstellungszeit verkürzt, das Risiko von Einrichtungsfehlern verringert und ein besser vorhersehbarer Installationsprozess gewährleistet. Durch die Vereinfachung der Installation und die geringere Komplexität können Teams schnell einen Mehrwert erzielen.
Mit mehrsprachiger Wissensaufnahme, grafischer Workflow-Entwicklung, erweiterter Authentifizierungsunterstützung und optimierten Installationstools stärkt diese Version IBM watsonx Assistant for Z als sichere und skalierbare KI-Lösung für IBM Z Umgebungen.
Da Unternehmen ihre Kernsysteme kontinuierlich modernisieren, hilft IBM watsonx Assistant for Z dabei, den Betrieb zu vereinfachen, die Zugänglichkeit zu erweitern und die bewährten Sicherheitsstandards aufrechtzuerhalten, die den Mainframe ausmachen.
Die neuesten Verbesserungen an IBM watsonx Assistant for Z werden ab dem 13. März 2026 allgemein verfügbar sein. Diese Version führt neue Funktionen ein, die den Wissenszugriff vereinfachen, die Workflow-Entwicklung optimieren und die Sicherheitsintegration für IBM Z-Umgebungen erweitern.
Erfahren Sie, wie IBM watsonx Assistant for Z Ihre IBM Z-Umgebung vereinfachen und modernisieren kann.
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1. Die Sprachunterstützung ist vom LLM abhängig. Von Granite unterstützte Sprachen: Chinesisch, Tschechisch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Spanisch. Von Llama unterstützte Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Thailändisch