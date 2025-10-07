IBM watsonx Assistant for Z: Bringt Intelligenz und Automatisierung mit agentischer KI in das Mainframe-IT-Management

IBM stellt eine neue Version von watsonx Assistant for Z vor, die ein agentisches KI-Framework für IBM Z bietet.
Diese Version markiert den Beginn einer Reise, die Art und Weise, wie Bediener mit dem Mainframe interagieren, weiter vereinfachen und verändern wird, um neue Produktivitätsniveaus freizuschalten.
Seit seiner Einführung im Jahr 2024 ist watsonx Assistant for Z bestrebt, die Mainframe-Erfahrung mit integrierter dialogorientierter KI zu vereinfachen, die auf IBM Z-Expertise und Unternehmenswissen basiert. Kunden konnten ihre bestehende Automatisierung mit dem KI-Chat des Assistenten verknüpfen, der es autorisierten Benutzern ermöglicht, vertrauenswürdige Workflows auszulösen und Aufgaben zu rationalisieren.
Mit dieser neuen Version steigern wir die Produktivität durch die Einführung von agentischen KI-Funktionen. watsonx Assistant for Z geht über generative KI hinaus und bietet datengesteuerte Intelligenz sowie anpassbare Workflow-Automatisierung.
Traditionelle Automatisierung ist in der Regel auf vorgegebene Situationen oder manuelle Workflows beschränkt. Da KI-Agenten nun die Antworten steuern, geht watsonx Assistant for Z noch einen Schritt weiter: Es wurde entwickelt, um Nuancen in Gesprächen zu verstehen, mehrstufige Interaktionen zu durchdenken und Entscheidungen auf der Grundlage von Zielen statt festen Regeln zu treffen. Diese Umstellung transformiert sowohl die Benutzer- als auch die Entwicklererfahrung für die Automatisierung und Ausführung komplexer Workflows mit minimaler Überwachung und zusätzlicher manueller Kontrolle, wenn erforderlich. So bietet watsonx Assistant for Z diese neuen Funktionen:
Diese Einführung bietet eine skalierbare Architektur für die Erstellung und Verwaltung von KI-Agenten im gesamten Mainframe-Ökosystem. Es umfasst Multiagentenorchestrierung, die die Zusammenarbeit zwischen KI-Agenten und Assistenten ermöglicht, um komplexe Workflows zu automatisieren.
Mit dem neuen Agent Builder können Teams benutzerdefinierte Agenten für einfache bis komplexe Workflows erstellen. Es bietet eine no-code Funktion für die schnelle Erstellung von aufgabenspezifischen Agenten, eine Pro-Code-Option mit dem Agent Development Kit (ADK) für erweiterte Agentenfunktionen sowie Analysen für die Agentennutzung, Leistung und Zuverlässigkeit. Es bietet eine No-Code-Funktion für die schnelle Erstellung aufgabenspezifischer Agenten, eine Pro-Code-Option mit dem Agent Development Kit (ADK) für erweiterte Agentenfunktionen sowie Analysen zur Nutzung, Leistung und Zuverlässigkeit der Agenten.
IBM Watsonx Assistant for Z umfasst vorgefertigte KI-Agenten und -Dienste, die darauf ausgelegt sind, die Produktivität zu steigern und einen schnelleren Weg zur Wertschöpfung zu ermöglichen. Die über den gesamten IBM Z-Software-Stack hinweg integrierten Agenten bieten Kunden eine umfangreiche Sammlung von Agenten, die darauf ausgelegt sind, die Produktivität zu steigern und Abläufe zu vereinfachen. Dieses Framework wurde entwickelt, um die einfache Bereitstellung von vorgefertigten Agenten, IBM Z-Produktagenten und benutzerdefinierten Agenten von Drittanbietern zu ermöglichen. Diese Agenten umfassen Bereiche wie Systemüberwachung, Workload, Automatisierung und Support und ermöglichen es IT-Anwendern, Erkenntnisse zu gewinnen, auf kritische Ereignisse zu reagieren und Workflows zu optimieren. Unabhängig davon, ob es darum geht, Erkenntnisse aus OMEGAMON zu gewinnen, die Reaktion auf Vorfälle durch ServiceNow zu automatisieren oder Z-Upgrades zu beschleunigen, das agentische Framework trägt dazu bei, konsistente Informationen über den gesamten Mainframe hinweg zu erstellen. Um schnell loszulegen oder benutzerdefinierte Erweiterungen zu erstellen, können Sie unser GitHub-Repository nach Dokumentationen, Beispielen und Entwicklerressourcen durchsuchen.
Ausgewählte IBM Z Softwareprodukte werden nun von watsonx Assistant for Z unterstützt, um die Vorteile seines dialogorientierten KI-Chats und seines agentenbasierten Frameworks zu nutzen und umfangreiche neue Funktionen bereitzustellen, die die Produktivität steigern und die Benutzererfahrung auf dem Mainframe vereinfachen sollen.
Watsonx Assistant for Z wurde entwickelt, um IT-Betreiber dabei zu unterstützen, Benutzer von der Überwachung von Warnmeldungen bis zur Lösung von Problemen zu begleiten. In seiner Funktion als Vermittler kann es die Notwendigkeit beseitigen, zwischen den Schnittstellen mehrerer Tools zu wechseln, indem es Anfragen an die richtigen KI-Agenten weiterleitet, die dann die Ursachen, den historischen Kontext und empfohlene nächste Maßnahmen in einem einzigen Gesprächsablauf aufzeigen. Durch die Bereitstellung der KI-Chat- und Agenten-Laufzeitumgebung hinter Produkten wie IBM Concert for Z ermöglicht watsonx Assistant for Z kontextbezogene Antworten, die die Behebung von Vorfällen unterstützen.
Das Ergebnis: Operatoren können die kritischsten Warnmeldungen priorisieren, Probleme schnell erfassen und direkt im Assistant Korrekturmaßnahmen ergreifen. Dies soll dazu beitragen, die durchschnittliche Lösungszeit zu verkürzen, die Systemzuverlässigkeit zu verbessern und es den Teams zu ermöglichen, sich auf höherwertige Aufgaben zu konzentrieren.
Im vierten Quartal wird die Unterstützung von IBM Spyre Accelerator verfügbar sein, die es Kunden ermöglicht, watsonx Assistant for Z vollständig auf IBM Z mit agentischer KI auszuführen und dabei die Sicherheit und Servicequalität der Plattform zu gewährleisten. Agenten nutzen LLMs, um Anfragen korrekt weiterzuleiten, die Antworten zusammenzustellen und dem Benutzer aussagekräftige Antworten zu liefern. Mit Spyre Cards verlassen diese Anfragen, Entscheidungen und Aktionen niemals den Mainframe, sodass ein Höchstmaß an Sicherheit gewährleistet ist. Klicken Sie hier, um mehr über Spyre zu erfahren.1
Erfahren Sie die Zukunft des Mainframe-Betriebs, indem Sie mehr auf der Produktseite von watsonx Assistant for Z erfahren. Um mehr darüber zu erfahren, wie IBM Z die Mainframe-Erfahrung verändert, lesen Sie den IBM Blog. Weitere Informationen darüber, wie IBM die Arbeitsweise mit Agentic AI neu definiert, finden Sie in der Pressemitteilung von IBM.
Aussagen über die zukünftige Ausrichtung und die Absichten von IBM können ohne Vorankündigung geändert oder widerrufen werden und stellen lediglich Ziele und Absichten dar.