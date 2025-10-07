IBM watsonx Assistant for Z: Bringt Intelligenz und Automatisierung mit agentischer KI in das Mainframe-IT-Management

Ausgewählte IBM Z Softwareprodukte werden nun von watsonx Assistant for Z unterstützt, um die Vorteile seines dialogorientierten KI-Chats und seines agentenbasierten Frameworks zu nutzen und umfangreiche neue Funktionen bereitzustellen, die die Produktivität steigern und die Benutzererfahrung auf dem Mainframe vereinfachen sollen.

Watsonx Assistant for Z wurde entwickelt, um IT-Betreiber dabei zu unterstützen, Benutzer von der Überwachung von Warnmeldungen bis zur Lösung von Problemen zu begleiten. In seiner Funktion als Vermittler kann es die Notwendigkeit beseitigen, zwischen den Schnittstellen mehrerer Tools zu wechseln, indem es Anfragen an die richtigen KI-Agenten weiterleitet, die dann die Ursachen, den historischen Kontext und empfohlene nächste Maßnahmen in einem einzigen Gesprächsablauf aufzeigen. Durch die Bereitstellung der KI-Chat- und Agenten-Laufzeitumgebung hinter Produkten wie IBM Concert for Z ermöglicht watsonx Assistant for Z kontextbezogene Antworten, die die Behebung von Vorfällen unterstützen.

Das Ergebnis: Operatoren können die kritischsten Warnmeldungen priorisieren, Probleme schnell erfassen und direkt im Assistant Korrekturmaßnahmen ergreifen. Dies soll dazu beitragen, die durchschnittliche Lösungszeit zu verkürzen, die Systemzuverlässigkeit zu verbessern und es den Teams zu ermöglichen, sich auf höherwertige Aufgaben zu konzentrieren.