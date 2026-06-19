IBM watsonx.ai v2.4: Erweiterung der gesteuerten KI-Entwicklung für Unternehmen

Wenn Unternehmen auf ein KI-Betriebsmodell hinarbeiten, benötigen sie mehr als nur einzelne KI-Tools. Sie benötigen vertrauenswürdige Informationen aus Unternehmensdaten, kontrollierte Maßnahmen über Modelle und Anwendungen hinweg, operative Kontrolle in hybriden Umgebungen und Vertrauen, das in die Entwicklung, Bereitstellung und Skalierung von KI integriert ist. Watsonx.ai v2.4 unterstützt diese Grundlage, indem es Teams hilft, auf Modelle zuzugreifen, Daten vorzubereiten, die Nutzung zu regeln, Laufzeiten zu modernisieren und die KI-Entwicklung in Unternehmensumgebungen sicherer zu betreiben.

Eine der wichtigsten Neuerungen in watsonx.ai v2.4 ist die kontinuierliche Erweiterung des Model Gateway. Da Unternehmen mehr Foundation Models über mehr Anbieter und Hosting-Umgebungen nutzen, kann der Modellzugang fragmentiert werden. Entwickler wünschen sich vielleicht Flexibilität, während Administratoren konsistente Kontrollen für Zugriff, Richtlinien, Nutzung und Prüfung benötigen.

Model Gateway hilft bei der Bewältigung dieser Herausforderung, indem es Teams eine einheitliche Möglichkeit bietet, sich über eine gemeinsame, OpenAI-kompatible API-Schnittstelle mit Foundation Models zu verbinden und diese zu verwenden. Mit dieser Version erweitert Model Gateway seine Funktionen um folgende Neuerungen:

Eine Administrator-Benutzeroberfläche zur Konfiguration von Anbietern, Modellen, Geheimnissen, Richtlinien und Nutzungskontrollen

Integration mit Prompt Lab

Unterstützung für OpenAI-kompatible Inferenz-APIs

Zugang zu lokal gehosteten Modellen über eine einheitliche API

Unterstützung für Prompt-Vorlagen

Standardisierte, CADF-konforme Prüfprotokolle

Tenant-Administrator-APIs zur Verwaltung von Anbietern, Modellen und Nutzung

Erweiterte Unterstützung für Modellanbieter, einschließlich Mistral, Cohere und xAI

Benutzerkontobasierte Authentifizierung für sicheren Zugriff

Für die Kunden bedeutet dies mehr Modellauswahl, ohne die Unternehmenskontrolle aufzugeben. Entwickler können mit Modellen arbeiten, die zu ihrem Anwendungsfall passen, während Administratoren konsistentere Governance-, Zugriffs- und Audit-Richtlinien für Modellanbieter und Umgebungen anwenden können.