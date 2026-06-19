IBM watsonx.ai v2.4: Erweiterung der gesteuerten KI-Entwicklung für Unternehmen

Mit dieser Version wird der Zugriff auf verwaltete Modelle erweitert, der Betrieb gemeinsam genutzter Plattformen gestärkt, die Unterstützung für neue KI-Workloads hinzugefügt und den Kunden ein klarerer Weg zur Modernisierung betroffener Assets im Zuge des Verschiebens in die Produktion aufgezeigt.
IBM watsonx.ai v2.4 wurde entwickelt, um Kunden beim Aufbau und der Skalierung von KI zu unterstützen und bietet mehr Modellauswahl, eine stärkere Governance, modernisierte Laufzeiten und größere Flexibilität in hybriden Umgebungen. Mit dieser Version wird der Zugriff auf verwaltete Modelle erweitert, der Betrieb gemeinsam genutzter Plattformen gestärkt, die Unterstützung für neue KI-Workloads hinzugefügt und den Kunden ein klarerer Weg zur Modernisierung betroffener Assets im Zuge des Verschiebens in die Produktion aufgezeigt.
Wenn Unternehmen auf ein KI-Betriebsmodell hinarbeiten, benötigen sie mehr als nur einzelne KI-Tools. Sie benötigen vertrauenswürdige Informationen aus Unternehmensdaten, kontrollierte Maßnahmen über Modelle und Anwendungen hinweg, operative Kontrolle in hybriden Umgebungen und Vertrauen, das in die Entwicklung, Bereitstellung und Skalierung von KI integriert ist. Watsonx.ai v2.4 unterstützt diese Grundlage, indem es Teams hilft, auf Modelle zuzugreifen, Daten vorzubereiten, die Nutzung zu regeln, Laufzeiten zu modernisieren und die KI-Entwicklung in Unternehmensumgebungen sicherer zu betreiben.
Eine der wichtigsten Neuerungen in watsonx.ai v2.4 ist die kontinuierliche Erweiterung des Model Gateway. Da Unternehmen mehr Foundation Models über mehr Anbieter und Hosting-Umgebungen nutzen, kann der Modellzugang fragmentiert werden. Entwickler wünschen sich vielleicht Flexibilität, während Administratoren konsistente Kontrollen für Zugriff, Richtlinien, Nutzung und Prüfung benötigen.
Model Gateway hilft bei der Bewältigung dieser Herausforderung, indem es Teams eine einheitliche Möglichkeit bietet, sich über eine gemeinsame, OpenAI-kompatible API-Schnittstelle mit Foundation Models zu verbinden und diese zu verwenden. Mit dieser Version erweitert Model Gateway seine Funktionen um folgende Neuerungen:
Für die Kunden bedeutet dies mehr Modellauswahl, ohne die Unternehmenskontrolle aufzugeben. Entwickler können mit Modellen arbeiten, die zu ihrem Anwendungsfall passen, während Administratoren konsistentere Governance-, Zugriffs- und Audit-Richtlinien für Modellanbieter und Umgebungen anwenden können.
Watsonx.ai v2.4 spiegelt auch eine breitere Plattformausrichtung mit Red Hat AI Enterprise wider.
Das neue watsonx.ai-Bundle mit Red Hat AI Enterprise ist darauf ausgelegt, generative KI-Funktionen von Red Hat AI Enterprise mit traditionellen maschinellen Lern-Funktionen von watsonx.ai zu kombinieren. Zukünftig werden LLM-Anforderungen für Fähigkeiten wie Dokumentverständnis und unstrukturierte Generierung synthetischer Daten voraussichtlich durch die Red Hat AI Inference-Komponente von Red Hat AI Enterprise adressiert, die über Model Gateway verbunden ist.
Für Kunden entsteht dadurch eine klarere Enterprise-KI-Architektur:
Dieser Ansatz unterstützt eine offene, hybride KI-Infrastruktur und hilft Kunden dabei, unternehmensweite Kontrollen für Modellzugriff, -nutzung und -bereitstellung aufrechtzuerhalten.
Da sich der Einsatz von KI zunehmend auf verschiedene Geschäftsbereiche, Teams und Umgebungen ausweitet, müssen viele Unternehmen den Plattformzugriff skalieren, ohne für jede Gruppe isolierte Instanzen einzurichten.
Watsonx.ai v2.4 führt Multi-Tenancy-Unterstützung ein, um Unternehmen zu helfen, eine einzelne Plattforminstanz sicher über mehrere Tenants zu teilen, während die Daten, Konfigurationen und Workloads jedes Tenants isoliert bleiben. Dies kann dazu beitragen, die Kosteneffizienz, Skalierbarkeit und Ressourcennutzung zu verbessern und gleichzeitig die für verwaltete KI-Workloads erforderliche Trennung beizubehalten.
Die Multi-Tenancy-Unterstützung ist über watsonx.ai Komponente hinweg aktiviert, darunter Decision Optimization, Data Refinery, SPSS Modeler, Synthetic Data Generator, RStudio, AutoAI for maschinelles Lernen, Prompt Lab, Vector Index, Document Understanding, Deep Learning Training, ML Inferencing und DL Inferencing.
Watsonx.ai ist jetzt auf IBM Z und IBM LinuxONE mit IBM Spyre verfügbar und ermöglicht es Unternehmen, generative KI-Inferenz dort auszuführen, wo sich kritische Daten und Workloads bereits befinden.
Mit Unterstützung für Foundation Models wie Granite und Ministral sowie Funktionen wie Prompt Lab, guardrails, Document Understanding, AutoAI, Jupyter Notebook, Watson Machine Learning und Watson Studio können Kunden KI auf der Plattform bauen, bereitstellen und skalieren.
Dies kann dazu beitragen, den Datentransfer zu reduzieren, die Sicherheit und die Datenhoheit zu stärken sowie KI-Ergebnisse mit geringerer Latenz für geschäftskritische Anwendungsfälle zu ermöglichen.
Watsonx.ai v2.4 bietet außerdem neue und verbesserte Funktionen in den Bereichen Modellauswahl, Datenaufbereitung, Generierung synthetischer Daten, Optimierung, Chat-Erfahrung und Laufzeit-Support.
Neue Foundation Models erweitern die Unterstützung für neue KI-Workloads, darunter Anwendungsfälle für Sprache, Bild-Sprache und effiziente große Sprachmodelle. Diese Ergänzungen helfen Teams bei der Auswahl von Modellen, die auf Workload-spezifischen Anforderungen wie Leistung, Latenz, Kosten, Modalität und Bereitstellungsbeschränkungen basieren.
Verbesserungen des Synthetic Data Generators führen eine API für die programmatische Nutzung strukturierter synthetischer Datengenerierung ein, die es Nutzern ermöglicht, Skripte direkt einzureichen und die Generierung synthetischer Daten in bestehende Workflows zu integrieren. Die Version beinhaltet außerdem die LLM-Auswahl für die Generierung unstrukturierter synthetischer Daten.
Data Refinery bietet Unterstützung für Spark 3.5, Microsoft Azure Databricks, Vertica, Jobparametrisierung, die Möglichkeit, einen Job während des Starts abzubrechen, und die Unterstützung von Review Folders. Diese Updates helfen Dateningenieuren und Data Scientists, Daten in Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen effizienter aufzubereiten und zu verwalten.
Decision Optimization beinhaltet jetzt auch einen Szenariovergleich, mit dem Benutzer Unterschiede und Ähnlichkeiten zwischen zwei Szenarien vergleichen und visualisieren können. Auf diese Weise können Teams Lieferkettenpläne, Planungsalternativen, Strategien zur Ressourcenzuweisung und andere Optimierungsszenarien klarer bewerten.
Die Text Chat API bietet Unterstützung für die Verarbeitung von Argumentations-Tokens in der Eingabe-Nutzlast und hilft Anwendungen, genauere und kontextbezogene Gespräche über verschiedene Runden hinweg zu führen.
Watson Machine Learning-Bereitstellungen bieten außerdem Unterstützung für Spark 4.0 und tragen so zur Modernisierung des Bereitstellungs-Stacks für maschinelle Lern-Workloads in der Produktion bei. Dem Entwurf zufolge soll diese Funktion voraussichtlich Ende des zweiten Quartals verfügbar sein.
Watsonx.ai v2.4 enthält verschiedene Änderungen in den Bereichen Laufzeit, Paketverwaltung, veraltete Funktionen und entfernte Komponenten, die Kunden im Rahmen ihrer Upgrade-Planung prüfen sollten.
Ab dem 11. Juni 2026 können Kunden keine neuen Notebooks, benutzerdefinierten Umgebungen oder Bereitstellungen mehr mit Softwarespezifikationen erstellen, die auf IBM Runtime 24.1 basieren. Die Unterstützung für IBM Runtime 24.1 in watsonx.ai Runtime und watsonx.ai Studio wird am 9. Juli 2026 eingestellt. Kunden sollten betroffene Assets und Workflows auf IBM Runtime 25.1 migrieren, um Störungen zu vermeiden.
Mit dieser Version werden Anaconda-Pakete entfernt und durch virtuelle Python-Umgebungen und den Pip-Paketmanager ersetzt. Die Teams sollten die Abhängigkeiten überprüfen, Notebooks und Jobs gegebenenfalls aktualisieren und sicherstellen, dass die Paketinstallationsprozesse mit virtuellen Python-Umgebungen und pip funktionieren.
Kunden sollten zudem veraltete und nicht mehr unterstützte Funktionen, Modelle, Laufzeit und Funktionen überprüfen, um festzustellen, ob bestehende Workloads davon betroffen sind. Zu den Funktionen, die als veraltet gelten und künftig entfernt werden sollen, gehören IFM, Tuning Studio, ausgewählte Modelle für maschinelles Lernen, die mit älteren Versionen von scikit-learn erstellt wurden, Spark 3.5 und Spark 4 für Python 3.11 und R 4.3, die do_20.1-Laufzeit sowie die Funktion „Generic KVP“ in der Textextraktion. Mehrere Foundation Models sind ebenfalls veraltet, daruntermistral-medium-2505, ministral-8b-instruct, allam-1-13b-instruct, codestral-2501, granite-guardian-3-8b, granite-guardian-3-2b und granite-3-2-8b-instruct.
In dieser Version wurden unter anderem Spark 3.4 mit Python 3.11 und R 4.3, Runtime 24.1, Anaconda-Pakete, pixtral-12b und granite-vision-3-2-2b entfernt. Kunden, die weiterhin Anaconda-Pakete verwenden möchten, müssen eine separate und gültige Lizenzvereinbarung direkt mit Anaconda, Inc. abschließen.
Kunden, die die Installation von watsonx.ai v2.4 planen, sollten sich auf vier Punkte konzentrieren:
Mit watsonx.ai v2.4 unterstützt IBM Kunden dabei, die Entwicklung von KI-Systemen in Unternehmen näher an die Produktionsrealität heranzuführen: mehr Modellauswahl, mehr Flexibilität bei der Bereitstellung, stärkere Governance, gemeinsamer Plattformbetrieb und eine modernisierte Grundlage für Skalierbarkeit.
Für Unternehmen ist diese Kombination wichtig. KI-Entwicklung wird zu einer kontrollierten, hybriden Produktionsdisziplin. Watsonx.ai v2.4 hilft Teams dabei, schneller voranzukommen und gleichzeitig die Kontrolle, Sicherheit und Flexibilität zu gewährleisten, die für KI im Unternehmen erforderlich sind.