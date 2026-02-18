IBM Ventures investiert in SQK und QodeX Quantum, um die Quantum-Innovation zu beschleunigen

Wir bei IBM glauben, dass Quantum-Software der Schlüssel zur Erschließung des realen Nutzens von Quantum-Computern ist. Deshalb setzen wir uns dafür ein, Quantum-Software zu entwickeln und das Qiskit Open Source-Quantum-Software-Entwicklungskit zu pflegen, während wir mit Start-ups zusammenarbeiten und in diese investieren, die Pionierarbeit bei Anwendungen leisten, um Akzeptanz und Wirkung zu beschleunigen.

Wir sind stolz darauf, unsere neuesten Investitionen in SQK und QoDex Quantum bekannt zu geben, zwei Startups in der Frühphase des Duality Quantum Startup Accelerator-Programms, die für die zweite Phase der ersten Kohorte des Alchemist Chicago Accelerators ausgewählt wurden.

Diese Unternehmen repräsentieren die nächste Welle von Quantum-Software-Durchbrüchen, die sich durch ihre Fähigkeit auszeichnen, kritische Herausforderungen im Gesundheitswesen und beim maschinellen Lernen anzugehen. Ihre Arbeit ist ein Beispiel dafür, wie das Quantencomputing die Entwicklung von transformativen Lösungen für Branchen vorantreibt.