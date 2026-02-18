IBM Ventures investiert in SQK und QodeX Quantum, um die Quantum-Innovation zu beschleunigen

Wir bei IBM glauben, dass Quantum-Software der Schlüssel zur Erschließung des realen Nutzens von Quantum-Computern ist.
Wir bei IBM glauben, dass Quantum-Software der Schlüssel zur Erschließung des realen Nutzens von Quantum-Computern ist. Deshalb setzen wir uns dafür ein, Quantum-Software zu entwickeln und das Qiskit Open Source-Quantum-Software-Entwicklungskit zu pflegen, während wir mit Start-ups zusammenarbeiten und in diese investieren, die Pionierarbeit bei Anwendungen leisten, um Akzeptanz und Wirkung zu beschleunigen.
Wir sind stolz darauf, unsere neuesten Investitionen in SQK und QoDex Quantum bekannt zu geben, zwei Startups in der Frühphase des Duality Quantum Startup Accelerator-Programms, die für die zweite Phase der ersten Kohorte des Alchemist Chicago Accelerators ausgewählt wurden.
Diese Unternehmen repräsentieren die nächste Welle von Quantum-Software-Durchbrüchen, die sich durch ihre Fähigkeit auszeichnen, kritische Herausforderungen im Gesundheitswesen und beim maschinellen Lernen anzugehen. Ihre Arbeit ist ein Beispiel dafür, wie das Quantencomputing die Entwicklung von transformativen Lösungen für Branchen vorantreibt.
SQK, ein in Seattle ansässiges Start-up, das 2023 gegründet wurde, beeindruckte IBM mit seinem innovativen Ansatz zur Anwendung hybrider quantum-klassischer Algorithmen zur medizinischen Bildrekonstruktion – eine Funktion, die Diagnostik in der Onkologie, Herz-Kreislauf-Gesundheit und Neurowissenschaften transformieren würde. Indem SQK eine der dringlichsten Adresse im Gesundheitswesen angeht, nämlich die Genauigkeit und Effizienz in der Bildgebung zu verbessern, ist das Unternehmen in der Lage, einen bedeutenden Beitrag zu leisten. IBM wird SQK mit den Ressourcen, dem Mentoring und den strategischen Kontakten ausstatten, die für deren Wachstum unerlässlich sind.
QodeX Quantum, ein 2025 gegründetes Startup aus Chicago, zeichnete sich durch seine kühne Vision aus, Quantum-native KI-Modelle zu ermöglichen. Durch den Aufbau einer Plattform, die Quantencomputing nahtlos in maschinelle Lern-Workflows integriert, treibt QodeX die Entwicklung der Quantum-KI voran – ein Bereich, der das Potenzial hat, die Unternehmensanalyse und Entscheidungsfindung neu zu definieren. Ebenso will IBM QodeX zu nachhaltigem, langfristigem Wachstum verhelfen, indem es Zugang zu IBMs Quantum-Technologie, wertvollen Netzwerken und Kunden-Ökosystemen bietet.
Ein Teil von IBMs Quantum-Strategie ist es, das Wachstum des Ökosystems zu beschleunigen, um Algorithmen und Anwendungen zu erkunden, die das Potenzial von Quantum-Computern freischalten könnten.
Um diese Vision voranzutreiben, haben wir mit dem Polsky Center der University of Chicago für Quantum-Software-Start-ups zusammengearbeitet, die an einem zweiphasigen Programm im Alchemist Chicago Accelerator teilnehmen:
Indem wir technische Ressourcen, Geschäftsberatung und Kapital kombinieren, schaffen wir ein umfassendes Ökosystem, das Quantum-Startups dabei unterstützt, die Lücke zwischen bahnbrechender Wissenschaft und realer Wirkung zu überbrücken.
Illinois spielt in dieser Vision eine zentrale Rolle. Mit der geplanten Bereitstellung des IBM Quantum System Two im Illinois Quantum and Microelectronics Park und der Gründung des National Quantum Algorithm Center entwickelt sich die Region zu einem globalen Zentrum für Quantum-Innovation. Durch diese Investitionen vertieft IBM seine Zusammenarbeit in Illinois und stellt sicher, dass die Region ein Sprungbrett für Quantendurchbrüche bleibt.
Durch die Förderung von Quantum-Software-Innovatoren wie SQK und QodeX sowie durch langfristige regionale Forschungskooperationen und die Unterstützung des National Quantum Algorithm Center baut IBM ein robustes Ökosystem auf, das das Versprechen nützlichen Quantencomputings der Realität näher bringt.
Diese Investitionen sind erst der Anfang; wir setzen uns für eine Partnerschaft mit Gründern ein, die die Zukunft des Quantencomputings gestalten. Wenn Sie Quantum-Anwendungen entwickeln, die reale Herausforderungen lösen, laden wir Sie ein, mit uns in Kontakt zu treten und zu erkunden, wie wir gemeinsam das Wachstum beschleunigen können.