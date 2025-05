Die Zukunft des Application Resource Management mit IBM Turbonomic

Die Definition von Anwendungs-Workloads als Code verringert das Betriebsrisiko und erhöht die Bereitstellungsgeschwindigkeit. Allerdings bringt dies auch Herausforderungen mit sich, wie z. B. zu viel bereitgestellte Ressourcen, was zu höheren Kosten führen kann, oder zu wenig bereitgestellte Ressourcen, was Leistungsrisiken verursacht. IBM Turbonomic begegnet diesen Herausforderungen durch die Integration von Versionskontrollsystemen, angefangen mit GitHub. Diese Integration bringt den Code-Kontext in die Ressourcenaktionen der Anwendung, was die Automatisierung erleichtert und die native Ausführung oder die Integration in operative Pipelines sicherer macht.

Die Lösung: Optimierung über den Code-Kontext

Die Integration von IBM Turbonomic mit GitHub ermöglicht es Unternehmen, die von Terraform verwalteten Ressourcen mit ihren laufenden Instanzen in Beziehung zu setzen. Anwendungs- oder Plattform-Engineering-Teams können sich auf bestimmte GitHub-Repositories konzentrieren und die Beziehungen zwischen der von Terraform-Ressourcenblöcken definierten Anwendungsinfrastruktur, ihren laufenden Instanzen und den notwendigen Maßnahmen zur Gewährleistung der Leistung und zur sicheren Reduzierung von Verschwendung für diese Workloads verstehen.