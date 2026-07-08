IBM Turbonomic Parking Edition: Reduzieren Sie unnötige Cloud-Kosten durch das „Parking“ von Workloads

Die IBM Turbonomic Parking Edition unterstützt Teams dabei, Cloud-Workloads anzuhalten, wenn sie nicht benötigt werden, und sie wieder zu starten, sobald der Geschäftsbedarf wieder steigt.
IBM Turbonomic Parking Edition unterstützt Teams dabei, Cloud-Workloads automatisch anzuhalten, wenn sie nicht benötigt werden, und sie wieder zu starten, sobald sie benötigt werden. Die Lösung wurde entwickelt, um Unternehmen dabei zu helfen, vermeidbare Cloud-Kosten zu senken, indem inaktive Workloads für einen festgelegten Zeitraum angehalten und bei Bedarf wieder gestartet werden.
Die Optimierung der Cloud-Kosten beginnt oft mit einer bekannten Frage: Wohin fließt das Geld? Für viele Unternehmen stellt sich jedoch die schwierigere Frage, was zu tun ist, sobald sie die Antwort gefunden haben.
In Multicloud-Umgebungen können die Cloud-Kosten aus guten Gründen steigen: neue Anwendungen, mehr Nutzer, Datenwachstum, KI-Experimente und schnellere Entwicklungszyklen. Doch nicht jeder Anstieg ist mit einem geschäftlichen Nutzen verbunden. Ein Teil der Kosten entsteht durch Ressourcen, die einfach weiterlaufen, obwohl niemand sie benötigt.
Zudem verbirgt sich Cloud-Verschwendung oft direkt vor den Augen der Verantwortlichen. Eine Entwicklungsumgebung läuft nach einem Testzyklus am Freitag das gesamte Wochenende über weiter. Ein Wartungssystem bleibt auch nach Abschluss der Arbeiten online. Eine Datenbank außerhalb der Produktion belastet das Budget weiterhin, lange nachdem der Bedarf bereits gesunken ist. Einzeln betrachtet mögen diese Ressourcen geringfügig erscheinen. Über Teams, Cloud-Konten, Zeitzonen und Anwendungsabhängigkeiten hinweg können sie jedoch zu wiederkehrenden Betriebskosten werden.
Branchenstudien belegen weiterhin, dass unnötige Ausgaben für Cloud-Dienste ein anhaltendes Problem darstellen. Der „State of Cloud Waste 2026“-Bericht von SpendArk gibt an, dass Unternehmen schätzungsweise 27 % ihrer Cloud-Ausgaben verschwenden, wobei ungenutzte Rechenkapazitäten als größte Verschwendungskategorie identifiziert wurden. Die genaue Zahl variiert zwar je nach Unternehmen, doch das Muster ist bekannt: Entwicklungs- und Testumgebungen laufen über Nacht weiter, Systeme der Wartung bleiben nach Abschluss der Arbeiten online, und Ressourcen außerhalb der Produktion belasten das Budget noch lange, nachdem der Bedarf bereits gesunken ist.
Für CIOs und CTOs werfen die Kosten für ungenutzte Cloud-Ressourcen eine Frage der Unternehmensführung auf. Für FinOps-Teams erschwert dies die Rechenschaftspflicht im Hinblick auf das Budget. Für Cloud-Betriebsteams stellt dies eine Herausforderung bei der Umsetzung dar. Und für Anwendungsverantwortliche wirft dies Vertrauensbedenken auf: Sie müssen darauf vertrauen können, dass Maßnahmen zur Kostenkontrolle die Arbeit, auf die ihre Teams angewiesen sind, nicht beeinträchtigen.
Deshalb sind unnötige Cloud-Kosten nicht nur ein Problem der Transparenz. Es handelt sich vielmehr um ein Problem des Betriebsmodells.
Die IBM Turbonomic Parking Edition bietet Teams eine strukturierte Möglichkeit, Cloud-Workloads bedarfsgerecht mithilfe von Zeitplänen und Parkrichtlinien zu parken. Dies unterstützt Teams dabei, den Schritt von der Identifizierung ungenutzter Ausgaben hin zu gezielten Maßnahmen zu vollziehen. Das hilft Teams, von der Identifizierung ungenutzter Ausgaben zum Ergreifen kontrollierter Maßnahmen überzugehen.
Workloads, die für bestimmte Zeiträume inaktiv sind – beispielsweise nach Geschäftsschluss – sowie Workloads, an denen regelmäßig Wartungen durchgeführt werden, eignen sich ideal für das „Parking“. Anstatt sich auf Kalendererinnerungen, einmalig ausgeführte Skripte oder manuelle Abschaltungen über verschiedene Cloud-Konsolen hinweg zu verlassen, können Teams das „Parking“ als wiederholbaren Betriebsablauf nutzen.
Der Vorteil besteht nicht nur darin, dass eine Workload angehalten werden kann. Der Vorteil besteht darin, dass das „Parking“ konsistent, geregelt und an die tatsächliche Arbeitsweise der Teams angepasst werden kann.
Betrachten Sie ein typisches Unternehmensszenario. Ein Plattformteam unterstützt mehrere Anwendungsteams mithilfe cloudbasierter Entwicklungs-, Test- und Umgebungen für die Wartung. Diese Umgebungen sind während der Arbeitszeiten, in Release-Fenstern oder bei geplanten Validierungen wichtig. Es ist jedoch möglicherweise nicht erforderlich, dass sie über Nacht, an Wochenenden oder während geplanter Ausfallzeiten kontinuierlich laufen. Ohne einen strukturierten Ansatz geht jedes Team möglicherweise unterschiedlich mit der Abschaltung um – oder gar nicht. Die Finanzabteilung sieht die Kosten, der Betrieb sieht die Komplexität und die Technik sieht das Risiko.
Durch das Parken erhalten diese Teams einen gemeinsamen Kontrollpunkt. Zeitpläne können vorhersehbare Nutzungsmuster unterstützen. Richtlinien können den Teams dabei helfen, das Parken einheitlich und in großem Maßstab anzuwenden. Und da die Turbonomic Parking Edition parkbare Workloads bei Cloud-Providern erkennt und deren Status auf der „Parking“-Seite anzeigt, können Teams auf der Grundlage einer übersichtlicheren betrieblichen Übersicht arbeiten, anstatt sich ausschließlich auf manuelle Überprüfungen in den verschiedenen Cloud-Konsolen zu verlassen.
Für komplexere Anwendungen unterstützt die Turbonomic Parking Edition zudem Workload-Sets. Workload-Sets gruppieren parkbare Workloads, sodass Teams die zugehörigen Ressourcen während des Parkvorgangs gemeinsam verwalten können. Beispielsweise können Teams Virtual Machines und Datenbankserver, die zu derselben Anwendung gehören, gruppieren und anschließend Start- und Stoppverzögerungen konfigurieren, um eine reibungslosere Abfolge zu gewährleisten. Dies ist von Bedeutung, da reale Anwendungen nicht immer aus einer einzigen Ressource bestehen. Sie umfassen häufig Komponenten, die in der richtigen Reihenfolge gestoppt und gestartet werden sollten.
IBM Turbonomic Parking Edition unterstützt verschiedene gängige Anwendungsfälle:
Durch das Parken lassen sich die Rechenkosten senken, wenn Workloads angehalten werden; es können jedoch weiterhin Speicherkosten anfallen. Dieser Unterschied ist wichtig. Eine effektive Optimierung der Cloud-Kosten hängt von Transparenz ab – nicht von überzogenen Erwartungen.
IBM Turbonomic Parking Edition unterstützt die Verknüpfung der Strategie zur Kostenoptimierung mit der täglichen Umsetzung. FinOps-Teams erhalten ein Instrument zur Reduzierung vermeidbarer Ausgaben. Betriebsteams erhalten eine einheitliche Vorgehensweise zur Durchführung von Parking-Maßnahmen. Anwendungsteams können das tatsächliche Verhalten von Workloads und Abhängigkeitsmuster abbilden. Führungskräfte erhalten einen klareren Weg von der Cloud-Kosten-Governance hin zu operativer Disziplin.
Das Problem der „Cloud-Verschwendung“ lässt sich nicht durch ein einzelnes Bereinigungsprojekt lösen. Es erfordert operative Vorgehensweisen, die sich nahtlos in die Art und Weise einfügen, wie Teams Anwendungen entwickeln, betreiben und verwalten. Das „Parking“ ist eine dieser Vorgehensweisen: mit Targeting, praxisnah und operativ verankert.
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