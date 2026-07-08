IBM Turbonomic Parking Edition: Reduzieren Sie unnötige Cloud-Kosten durch das „Parking“ von Workloads

Die Optimierung der Cloud-Kosten beginnt oft mit einer bekannten Frage: Wohin fließt das Geld? Für viele Unternehmen stellt sich jedoch die schwierigere Frage, was zu tun ist, sobald sie die Antwort gefunden haben.

In Multicloud-Umgebungen können die Cloud-Kosten aus guten Gründen steigen: neue Anwendungen, mehr Nutzer, Datenwachstum, KI-Experimente und schnellere Entwicklungszyklen. Doch nicht jeder Anstieg ist mit einem geschäftlichen Nutzen verbunden. Ein Teil der Kosten entsteht durch Ressourcen, die einfach weiterlaufen, obwohl niemand sie benötigt.

Zudem verbirgt sich Cloud-Verschwendung oft direkt vor den Augen der Verantwortlichen. Eine Entwicklungsumgebung läuft nach einem Testzyklus am Freitag das gesamte Wochenende über weiter. Ein Wartungssystem bleibt auch nach Abschluss der Arbeiten online. Eine Datenbank außerhalb der Produktion belastet das Budget weiterhin, lange nachdem der Bedarf bereits gesunken ist. Einzeln betrachtet mögen diese Ressourcen geringfügig erscheinen. Über Teams, Cloud-Konten, Zeitzonen und Anwendungsabhängigkeiten hinweg können sie jedoch zu wiederkehrenden Betriebskosten werden.

Branchenstudien belegen weiterhin, dass unnötige Ausgaben für Cloud-Dienste ein anhaltendes Problem darstellen. Der „State of Cloud Waste 2026“-Bericht von SpendArk gibt an, dass Unternehmen schätzungsweise 27 % ihrer Cloud-Ausgaben verschwenden, wobei ungenutzte Rechenkapazitäten als größte Verschwendungskategorie identifiziert wurden. Die genaue Zahl variiert zwar je nach Unternehmen, doch das Muster ist bekannt: Entwicklungs- und Testumgebungen laufen über Nacht weiter, Systeme der Wartung bleiben nach Abschluss der Arbeiten online, und Ressourcen außerhalb der Produktion belasten das Budget noch lange, nachdem der Bedarf bereits gesunken ist.

Für CIOs und CTOs werfen die Kosten für ungenutzte Cloud-Ressourcen eine Frage der Unternehmensführung auf. Für FinOps-Teams erschwert dies die Rechenschaftspflicht im Hinblick auf das Budget. Für Cloud-Betriebsteams stellt dies eine Herausforderung bei der Umsetzung dar. Und für Anwendungsverantwortliche wirft dies Vertrauensbedenken auf: Sie müssen darauf vertrauen können, dass Maßnahmen zur Kostenkontrolle die Arbeit, auf die ihre Teams angewiesen sind, nicht beeinträchtigen.

Deshalb sind unnötige Cloud-Kosten nicht nur ein Problem der Transparenz. Es handelt sich vielmehr um ein Problem des Betriebsmodells.