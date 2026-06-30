IBM Turbonomic unterstützt jetzt Red Hat OpenStack

IBM Turbonomic erweitert nun seine Funktionen für das Application Resource Management auf Red Hat OpenStack Services auf OpenShift und unterstützt Unternehmen dabei, ihre Workloads im Unternehmens- und Telekommunikationsbereich kontinuierlich zu optimieren und gleichzeitig die Anwendungsleistung und die Infrastruktureffizienz aufrechtzuerhalten.
Unternehmen beschleunigen ihren Wechsel zu OpenStack, indem sie virtuelle Maschinen modernisieren und auf sich ändernde Virtualisierung reagieren. Aber viele Teams stehen nach der Bereitstellung immer noch vor der gleichen Herausforderung: Wie können sie die Leistung aufrechterhalten und gleichzeitig die Kosten kontrollieren.
OpenStack-Umgebungen können in großem Maßstab komplex zu verwalten sein. Teams benötigen eine klare Erkenntnis darüber, wie virtuelle Maschinen, Hosts, Speicher und Projekte Ressourcen verbrauchen, damit sie manuelle Eingriffe reduzieren und die Effizienz der Infrastruktur verbessern können.
IBM Turbonomic ändert dies, indem es die Echtzeit- und historischen Auslastungsdaten in Bezug auf CPU, Arbeitsspeicher, Speicherkapazität, Speicherbereitstellung, IOPS und Speicherlatenz kontinuierlich analysiert, um zu ermitteln, welche Anwendungen eine hohe Leistung benötigen. Anschließend erhalten Sie Empfehlungen, die den Teams helfen, die Ressourcenzuweisung zu optimieren und gleichzeitig die Anwendungsleistung aufrechtzuerhalten.
Turbonomic entdeckt und überwacht automatisch virtuelle Maschinen, Hosts, Projekte und Speicherressourcen in OpenStack-Umgebungen. Dadurch erhalten Betriebsteams eine Einzelansicht der Ressourcennachfrage und -auslastung der Ressourcen, ohne dass virtuelle Maschinen oder Hosts separat verwaltet werden müssen.
Viele Teams greifen zur Verwaltung von OpenStack-Umgebungen auf Skripte oder fragmentierte Tools zurück. Diese Ansätze können schwer zu skalieren sein, insbesondere da virtuelle Maschinen wachsen.
IBM Turbonomic bietet einen konsistenten, automatisierten Ansatz. Sobald die Verbindung zu OpenStack hergestellt ist, analysiert es kontinuierlich die Umgebung und empfiehlt Maßnahmen, die sowohl Leistung als auch Effizienz gewährleisten sollen. Teams erhalten umsetzbare Erkenntnisse, ohne auf manuelle Skripte oder fragmentierte operative Tools angewiesen zu sein.
Die Integration unterstützt sowohl Unternehmens-IT- als auch Telekommunikationsumgebungen, in denen Leistung, Skalierbarkeit und Effizienz entscheidend sind.
Unternehmen können Folgendes:
Diese Funktionen helfen Teams, mehr Workloads auf der vorhandenen Infrastruktur auszuführen und gleichzeitig Kosten und Risiken zu reduzieren.
IBM Turbonomic hilft Unternehmen außerdem dabei, OpenStack-Projektquoten zu verstehen und zu verwalten. Durch die Erkennung, wann die Anforderungen an die Skalierung der Workload die verfügbaren CPU- oder Speicherquoten übersteigen, hilft Turbonomic den Teams, Kapazitätsengpässe proaktiv zu beheben, bevor sie sich auf die Anwendungsleistung auswirken.
Da immer mehr Unternehmen Workloads von VMware auf OpenStack verschieben, wird der Bedarf an vorhersehbarer Leistung und effizientem Ressourcenmanagement unerlässlich.
IBM Turbonomic trägt dazu bei, dieses Risiko zu verringern, indem es einen Überblick über den Ressourcenbedarf in den Bereichen Rechenleistung und Speicher bietet und Maßnahmen empfiehlt, die dazu beitragen, die Leistung und Effizienz zu gewährleisten.
Mit der Unterstützung für OpenStack baut IBM Turbonomic die Optimierung auf Red Hat-Plattformen weiter aus, von OpenStack heute bis hin zu OpenShift und darüber hinaus.
Das Ergebnis ist eine OpenStack-Services-on-OpenShift-Umgebung, in der Teams den Ressourcenbedarf besser einschätzen, Optimierungsempfehlungen umsetzen, die Anwendungsleistung aufrechterhalten und die Effizienz der Infrastruktur in ihren gesamten Umgebungen mit virtuellen Maschinen verbessern können.
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