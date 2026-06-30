IBM Turbonomic unterstützt jetzt Red Hat OpenStack

Unternehmen beschleunigen ihren Wechsel zu OpenStack, indem sie virtuelle Maschinen modernisieren und auf sich ändernde Virtualisierung reagieren. Aber viele Teams stehen nach der Bereitstellung immer noch vor der gleichen Herausforderung: Wie können sie die Leistung aufrechterhalten und gleichzeitig die Kosten kontrollieren.

OpenStack-Umgebungen können in großem Maßstab komplex zu verwalten sein. Teams benötigen eine klare Erkenntnis darüber, wie virtuelle Maschinen, Hosts, Speicher und Projekte Ressourcen verbrauchen, damit sie manuelle Eingriffe reduzieren und die Effizienz der Infrastruktur verbessern können.

IBM Turbonomic ändert dies, indem es die Echtzeit- und historischen Auslastungsdaten in Bezug auf CPU, Arbeitsspeicher, Speicherkapazität, Speicherbereitstellung, IOPS und Speicherlatenz kontinuierlich analysiert, um zu ermitteln, welche Anwendungen eine hohe Leistung benötigen. Anschließend erhalten Sie Empfehlungen, die den Teams helfen, die Ressourcenzuweisung zu optimieren und gleichzeitig die Anwendungsleistung aufrechtzuerhalten.

Turbonomic entdeckt und überwacht automatisch virtuelle Maschinen, Hosts, Projekte und Speicherressourcen in OpenStack-Umgebungen. Dadurch erhalten Betriebsteams eine Einzelansicht der Ressourcennachfrage und -auslastung der Ressourcen, ohne dass virtuelle Maschinen oder Hosts separat verwaltet werden müssen.