IBM Turbonomic ermöglicht intelligentes Rightsizing in Azure Databricks All Purpose Compute

Die Empfehlungen zur richtigen Dimensionierung von Azure Databricks All Purpose Compute in IBM Turbonomic helfen Unternehmen, Cloud-Verschwendung zu reduzieren, die Leistung von Analysen zu verbessern und intelligentere Ressourcenentscheidungen auf Basis nutzungsbasierter Erkenntnisse zu treffen.
Unternehmen sind auf Azure Databricks angewiesen, um interaktive Analyse, Notebooks und datengesteuerte Entscheidungsfindung zu ermöglichen. Dennoch kämpfen viele Teams weiterhin mit einer gemeinsamen Herausforderung: sicherzustellen, dass die Rechenressourcen korrekt dimensioniert sind. Überprovisionierte Cluster verschwenden Geld, während unterdimensionierte Umgebungen die Leistung verlangsamen und die Produktivität der Nutzer beeinträchtigen können.
IBM Turbonomic hilft nun, diese Herausforderung mit intelligenten Rechtisierungsempfehlungen für Azure Databricks All Purpose Compute (APC) zu lösen.
Azure Databricks APC-Cluster werden häufig mit festen Instanztypen konfiguriert, die nicht mehr den tatsächlichen Workloads entsprechen. Mit der Entwicklung der Geschäftsbedürfnisse können diese Cluster ineffizient werden, was unnötige Cloud-Kosten verursacht oder Leistungsengpässe verursacht.
Mit dieser neuen Funktion analysiert IBM® Turbonomic kontinuierlich reale CPU- und Speicherauslastungsmuster auf Databricks-Treiber- und Worker-Knoten. Basierend auf dem tatsächlichen Workload-Verhalten empfiehlt Turbonomic den optimalen VM-Instanztyp, um die Leistung zu unterstützen und gleichzeitig Ressourcen zu reduzieren.
Anstatt sich auf manuelle reviews, statische Größenrichtlinien oder reaktive Fehlersuche zu verlassen, erhalten Plattform- und FinOps-Teams klare, umsetzbare Empfehlungen, die ihnen helfen, sichere Optimierungsentscheidungen zu treffen.
Eines der größten Hindernisse für die Optimierung ist das Verständnis der finanziellen Auswirkungen von Veränderungen. Turbonomic adressiert dies, indem jede Empfehlung mit Kostentransparenz und Erwartungswert verknüpft wird.
Kunden können erkennen, wo Ressourcen überdimensioniert sind, Möglichkeiten zur Kostensenkung identifizieren und potenzielle Einsparungen verstehen, bevor sie Maßnahmen ergreifen. Durch die Abstimmung von Infrastrukturentscheidungen auf den Anwendungsbedarf können Unternehmen die Effizienz steigern, ohne die Benutzerfreundlichkeit zu beeinträchtigen.
Die erste Version konzentriert sich auf Azure Databricks All Purpose Compute-Umgebungen, die für interaktive Workloads wie Notebooks und Ad-hoc-Analysen verwendet werden. Dieser gezielte Ansatz ermöglicht es Kunden, schnelle Optimierungsmöglichkeiten mit geringem Risiko zu nutzen und gleichzeitig Vertrauen in die laufende Optimierung von Databricks aufzubauen.
Diese Version stellt einen wichtigen Schritt zur Erweiterung der Turbonomic-Optimierungsfunktionen auf modernen Daten- und Analyseplattformen dar. Durch den Einstieg mit wirkungsvollen, risikoarmen Empfehlungen zur vertikalen Skalierung können Kunden schnell Mehrwert erzielen und Vertrauen in automatisierte Optimierungs-Erkenntnis aufbauen.
Da Unternehmen weiterhin in KI, Analyse und cloudnativ Datenplattformen investieren, wird die Aufrechterhaltung einer kosteneffizienten Leistung immer wichtiger. Turbonomic hilft Teams dabei, über die Observability hinauszugehen und eine umsetzbare Optimierung zu erreichen, die sowohl Geschäftsergebnisse als auch betriebliche Effizienz unterstützt.
Kunden können bereits heute auf die APC-Anpassungsfunktionen von Azure Databricks zugreifen und Optimierungsmöglichkeiten in ihren Databricks-Umgebungen identifizieren.
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Erfahren Sie mehr über die richtige Dimensionierung von Azure Databricks in der IBM Turbonomic-Dokumentation.
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