IBM Turbonomic ermöglicht intelligentes Rightsizing in Azure Databricks All Purpose Compute

Unternehmen sind auf Azure Databricks angewiesen, um interaktive Analyse, Notebooks und datengesteuerte Entscheidungsfindung zu ermöglichen. Dennoch kämpfen viele Teams weiterhin mit einer gemeinsamen Herausforderung: sicherzustellen, dass die Rechenressourcen korrekt dimensioniert sind. Überprovisionierte Cluster verschwenden Geld, während unterdimensionierte Umgebungen die Leistung verlangsamen und die Produktivität der Nutzer beeinträchtigen können.

IBM Turbonomic hilft nun, diese Herausforderung mit intelligenten Rechtisierungsempfehlungen für Azure Databricks All Purpose Compute (APC) zu lösen.