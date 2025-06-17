IBM Terraform for Z and LinuxONE: Vereinfachen Sie das Infrastrukturmanagement in großem Maßstab

IBM Terraform for Z ermöglicht es Unternehmen, ihre Infrastruktur mithilfe von Code zu verwalten und traditionelle manuelle Prozesse durch automatisierte, wiederholbare Workflows zu ersetzen. Dieser deklarative Ansatz reduziert nicht nur menschliche Fehler, sondern beschleunigt auch die Bereitstellung und Skalierung von Ressourcen in verschiedenen Umgebungen.



Durch die Integration moderner Tools und Pipelines können sich Mainframe-Teams besser auf DevOps-Praktiken abstimmen, um einen präskriptiven Infrastruktur-Management-Zyklus zu schaffen, der kontrollierte und wiederholbare Deployments ermöglicht. Durch die Festlegung von Best Practices für die Infrastruktur können Teams mit Versionierung, Auditing und rollenbasiertem Zugriff zusammenarbeiten, die Standardisierung durch Wiederverwendung von Konfigurationen, Policy as Code und automatische Durchsetzung von Richtlinien sicherstellen, mit Self-Service skalieren und Konfigurationsabweichungen beheben.

Ein Hauptvorteil besteht darin, dass weniger Fachkenntnisse erforderlich sind, um die Infrastruktur bereitzustellen und zu verwalten. Dadurch können die Teams schneller vorankommen und sich auf Innovationen konzentrieren, die Time-to-Value verkürzen und die Geschäftsflexibilität steigern, ohne dass dabei Sicherheitsrisiken entstehen.