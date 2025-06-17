IBM Terraform for Z and LinuxONE: Vereinfachen Sie das Infrastrukturmanagement in großem Maßstab

17. Juni 2025
Terraform for Z unterstützt Teams durch die Nutzung von Infrastructure-as-Code mit seinem konsistenten, skalierbaren Ansatz. Diese Version ermöglicht es ihnen, schneller zu agieren und sich an Veränderungen anzupassen, indem sie Automatisierung nutzen und die Abhängigkeit von speziellen Fachkenntnissen reduzieren.
Mit dem neu veröffentlichten Terraform for Z können Teams ihren Fokus von manuellen, zeitaufwändigen Prozessen auf hochwertige Initiativen verlagern, die dynamischen Geschäftsanforderungen gerecht werden.
Mit IBM Terraform for Z ist es einfacher als je zuvor, die IBM Z-Infrastruktur mit einem programmatischen und skalierbaren Ansatz unter Verwendung vertrauter, branchenüblicher Technologien zu verwalten und zu automatisieren.
Wie verändert es die Unternehmens-IT?
IBM Terraform for Z ermöglicht es Unternehmen, ihre Infrastruktur mithilfe von Code zu verwalten und traditionelle manuelle Prozesse durch automatisierte, wiederholbare Workflows zu ersetzen. Dieser deklarative Ansatz reduziert nicht nur menschliche Fehler, sondern beschleunigt auch die Bereitstellung und Skalierung von Ressourcen in verschiedenen Umgebungen.
Durch die Integration moderner Tools und Pipelines können sich Mainframe-Teams besser auf DevOps-Praktiken abstimmen, um einen präskriptiven Infrastruktur-Management-Zyklus zu schaffen, der kontrollierte und wiederholbare Deployments ermöglicht. Durch die Festlegung von Best Practices für die Infrastruktur können Teams mit Versionierung, Auditing und rollenbasiertem Zugriff zusammenarbeiten, die Standardisierung durch Wiederverwendung von Konfigurationen, Policy as Code und automatische Durchsetzung von Richtlinien sicherstellen, mit Self-Service skalieren und Konfigurationsabweichungen beheben.
Ein Hauptvorteil besteht darin, dass weniger Fachkenntnisse erforderlich sind, um die Infrastruktur bereitzustellen und zu verwalten. Dadurch können die Teams schneller vorankommen und sich auf Innovationen konzentrieren, die Time-to-Value verkürzen und die Geschäftsflexibilität steigern, ohne dass dabei Sicherheitsrisiken entstehen.
Standardisierung ist der Schlüssel zu einem effizienten Infrastrukturmanagement. IBM Terraform for Z fördert die Standardisierung durch die Verwendung eines konsistenten, codebasierten Ansatzes zur Definition und Verwaltung der Infrastruktur. Unabhängig davon, ob die Bereitstellung On-Premises oder in der Cloud erfolgt, können Unternehmen dieselben Terraform-Workflows verwenden, was das Risiko einer Konfigurationsabweichung verringert und die allgemeine Systemzuverlässigkeit verbessert.
IBM Terraform for Z ermöglicht es Unternehmen, ihre digitale Transformation zu beschleunigen und sich schnell an eine sich verändernde Technologielandschaft anzupassen. Unternehmen können ihr Infrastrukturmanagement modernisieren, ohne die Zuverlässigkeit und Sicherheit ihrer Kernsysteme zu beeinträchtigen. Es unterstützt skalierbare, sichere und automatisierte Abläufe und hilft Unternehmen, Innovationen einzuführen und gleichzeitig die Kontrolle zu behalten und weiterhin von ihren bestehenden Technologieinvestitionen zu profitieren.
Zusammen bieten Terraform und Ansible eine Komplettlösung für das Infrastruktur- und Konfigurationsmanagement. Terraform wird zur plattformübergreifenden Bereitstellung und Verwaltung der Infrastruktur verwendet, einschließlich der virtuellen IBM Z- und LinuxONE-Server sowie der zugehörigen Plattformressourcen. Ansible orchestriert und automatisiert die Anwendungskonfiguration sowie den Tag 2-Betrieb auf dieser grundlegenden Infrastruktur. Diese Kombination ermöglicht ein vollständiges Lifecycle-Management der Infrastruktur und schafft eine konsistente, zuverlässige und skalierbare Automatisierungsumgebung, während die Komplexität und das Risiko verringert werden.
Schauen wir uns ein Beispielszenario an:
Anwendungsfall: Bereitstellung und Konfiguration einer z/OS-Umgebung auf Abruf.
Szenario: Stellen Sie sich vor, Sie entwickeln eine neue Funktion für eine z/OS-Kernanwendung und müssen, um Ihre Verbesserungen zu testen, schnell eine neue On-Demand-Umgebung für z/OS erstellen. Anstatt einen manuellen Prozess durchlaufen zu müssen, folgen Sie einem optimierten, automatisierten Ansatz mit Infrastructure-as-Code.
Funktionsweise:
Diese Version unterstützt Folgendes:
IBM Terraform for Z and LinuxONE ist mehr als nur ein Tool – es ist ein strategischer Wegbereiter für die Unternehmens-IT. Durch die Beseitigung von Qualifikationsdefiziten, die Anpassung an Branchenstandards und die Vereinfachung des Infrastrukturmanagements können Unternehmen das volle Potenzial ihrer Infrastruktur freischalten.