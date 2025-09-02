IBM Technology Expert Labs expandiert auf AWS Marketplace in die australischen und europäischen Märkte

Angesichts der zunehmenden Vorschriften (EU AI Act), die von der Europäischen Union und der australischen Datenschutzbehörde (Office of the Australian Information Commissioner, OAIC) eingeführt wurden, die neue Richtlinien zu Datenschutz und KI veröffentlichen, weisen Analysten wie Forrester darauf hin, wie wichtig es ist, einen professionellen Service- und Systemintegrator zu nutzen, um Unternehmen bei einer erfolgreichen Implementierung zu unterstützen. „Technische KI-Dienstleistungen umfassen die Bereitstellung von wiederholbaren und skalierbaren KI-Lösungen, die KI- und Dateninfrastruktur, Governance, Training und Innovation für ein Unternehmen umfassen. Das Ziel ist es, ein einheitliches System zu schaffen, das nicht nur die aktuellen Anforderungen unterstützt, sondern auch skalierbar und flexibel genug ist, um sich an die sich entwickelnden zukünftigen Anforderungen anzupassen.“

Die meisten Fortune-1000-Unternehmen haben auch heute noch mit Hindernissen zu kämpfen, darunter Bedenken hinsichtlich Daten und Datenschutz, Sicherheit, Qualifikationsdefizite, Halluzinationen von generativer KI, Integration mit Altsystemen und Hybrid-Cloud-Bereitstellungen. Dies könnte sie daran hindern, generative KI und Cloud-Technologien schnell einzuführen, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern oder ihre Unternehmensproduktivität zu verbessern.

Ein Bytefeed-Artikel vom Januar beleuchtet eine Benchmark-Umfrage unter Fortune-1000-Unternehmen im Bereich KI und Data Leadership aus dem Jahr 2025: Die Befragten bestätigten, dass 2024 nur 5 % von ihnen KI-Technologie in großem Maßstab implementiert hatten und dass die Prognose für die zweite Hälfte des Jahres 2025 bei 25 bis 47 % für diejenigen liegen würde, die beabsichtigen, in die „Frühphase der Produktion“ umzusteigen.

IBM Technology Expert Labs möchte seinen Kunden helfen, dies in die Produktion und in mehrere Standorte in verschiedenen globalen Märkten zu beschleunigen, da einige Unternehmen grenzüberschreitend arbeiten.