IBM Technology Expert Labs expandiert auf AWS Marketplace in die australischen und europäischen Märkte

2. September 2025
IBM Technology Expert Labs Services führt jetzt auf AWS Marketplace fortschrittlichere Professional-Services-Angebote ein und expandiert in den australischen und europäischen Markt.
Wir haben die Möglichkeit, IBM Technology Expert Labs „Advise“ zu erwerben, weiter erweitert und bieten nun professionelle Serviceangebote der Kategorie „Implement“ („Hands on Keyboard“) mit festem Umfang und Preisen auf der Plattform an. Diese Dienstleistungen konzentrieren sich auf den Aufbau, die Konfiguration, die Migration, die Leistungsanpassung und die Skalierung der IBM Technology-Lösungsumgebungen.
Die Angebote von IBM Technology Expert Labs können per Fernzugriff in sechs weitere Märkte – Australien, Frankreich, Deutschland, die Niederlande, die Schweiz und das Vereinigte Königreich – geliefert werden, abgesehen von den ursprünglichen drei Ländern (Kanada, USA und Brasilien), die am 7. Februar 2025 angekündigt wurden.
Angesichts der zunehmenden Vorschriften (EU AI Act), die von der Europäischen Union und der australischen Datenschutzbehörde (Office of the Australian Information Commissioner, OAIC) eingeführt wurden, die neue Richtlinien zu Datenschutz und KI veröffentlichen, weisen Analysten wie Forrester darauf hin, wie wichtig es ist, einen professionellen Service- und Systemintegrator zu nutzen, um Unternehmen bei einer erfolgreichen Implementierung zu unterstützen. „Technische KI-Dienstleistungen umfassen die Bereitstellung von wiederholbaren und skalierbaren KI-Lösungen, die KI- und Dateninfrastruktur, Governance, Training und Innovation für ein Unternehmen umfassen. Das Ziel ist es, ein einheitliches System zu schaffen, das nicht nur die aktuellen Anforderungen unterstützt, sondern auch skalierbar und flexibel genug ist, um sich an die sich entwickelnden zukünftigen Anforderungen anzupassen.“
Die meisten Fortune-1000-Unternehmen haben auch heute noch mit Hindernissen zu kämpfen, darunter Bedenken hinsichtlich Daten und Datenschutz, Sicherheit, Qualifikationsdefizite, Halluzinationen von generativer KI, Integration mit Altsystemen und Hybrid-Cloud-Bereitstellungen. Dies könnte sie daran hindern, generative KI und Cloud-Technologien schnell einzuführen, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern oder ihre Unternehmensproduktivität zu verbessern.
Ein Bytefeed-Artikel vom Januar beleuchtet eine Benchmark-Umfrage unter Fortune-1000-Unternehmen im Bereich KI und Data Leadership aus dem Jahr 2025: Die Befragten bestätigten, dass 2024 nur 5 % von ihnen KI-Technologie in großem Maßstab implementiert hatten und dass die Prognose für die zweite Hälfte des Jahres 2025 bei 25 bis 47 % für diejenigen liegen würde, die beabsichtigen, in die „Frühphase der Produktion“ umzusteigen.
IBM Technology Expert Labs möchte seinen Kunden helfen, dies in die Produktion und in mehrere Standorte in verschiedenen globalen Märkten zu beschleunigen, da einige Unternehmen grenzüberschreitend arbeiten.
Um Kunden in verschiedenen Märkten im asiatisch-pazifischen Raum und Europa zu erreichen und so die Bereitstellung und die Wertschöpfung zu beschleunigen, expandieren wir auf sechs weitere globale Märkte.
IBM Technology Expert Labs haben weltweit über 47.000 Kundenengagements abgeschlossen, um unsere Produktbereitstellungen zum Leben zu erwecken. Unsere Berater verfügen über fundierte technische Kenntnisse in Bezug auf produktorientierte Fähigkeiten, die speziell auf unsere IBM Technology-Software und -SaaS-Lösungen abgestimmt sind. Unsere Experten unterstützen unsere Kunden bei der Entwicklung, Bereitstellung und Skalierung von Pilotprojekten in die Produktion.
Mit unserem Professional-Service-Angebot „Implement“ können die Berater von IBM Technology Expert Labs jetzt nicht nur Planung, Zustandsprüfungen und Architekturdesign-Workshops in Zusammenarbeit mit den Teams der Organisation anbieten, sondern auch bei der Durchführung von Migrationen, der Implementierung von Architekturen, dem Aufbau von Umgebungen, der Feinabstimmung der Leistung, der Konfiguration und Anpassung von Sicherheitsfunktionen und der Skalierung von Umgebungen in der Public Cloud oder Hybrid Cloud helfen. Diese als „Hands on Keyboard“ bezeichneten Scope-Aktivitäten tragen dazu bei, die Akzeptanz der IBM Technology bei den Kunden zu beschleunigen und ermöglichen es den Kunden, einen schnelleren ROI zu erzielen.
Kunden können sich darauf verlassen, dass unsere Experten unsere Best Practices und Assets nutzen, die Unternehmen dabei helfen, eine vertrauensvolle Bereitstellung mit weniger Trial-and-Error-Durchläufen zu ermöglichen, indem sie unsere Erfahrung und Erfolgsgeschichte bei der Unterstützung globaler Unternehmen in verschiedenen Branchen nutzen.
AWS und IBM haben ihre wertvolle beidseitige Partnerschaft fortgesetzt, wobei IBM als AWS Consulting Partner of the Year sowie als Design Partner of the Year und Collaboration Partner of the Year ausgezeichnet wurde. IBM ist ein AWS Premier Tier Partner mit 31 AWS-Kompetenzen sowie 23 Servicevalidierungen. Mit der leistungsstarken Mischung aus IBM, AWS und Red Hat, dem Portfolio an Technologien, das in 98 Ländern verfügbar ist, und der Akkreditierung für Professional Services können wir gemeinsam auf die Anforderungen globaler Kunden reagieren, um ihre Geschäftsziele durch die Bereitstellung von Professional Services für die Implementierung zu beschleunigen.
„Die Ausweitung der Implementierungsservices von IBM Technology Expert Labs auf die Schlüsselmärkte in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum stellt einen bedeutenden Meilenstein in unserer strategischen Allianz dar“, sagte Hemant Mohan, AWS Global Head of Strategic Partnerships. „Da Unternehmen weltweit ihre KI- und Cloud-Transformation beschleunigen, wird der Zugriff auf das umfassende technische Know-how von IBM über den AWS Marketplace ihnen helfen, komplexe regulatorische Anforderungen zu bewältigen und gleichzeitig skalierbare Lösungen zu implementieren. Diese Expansion zeigt unser gemeinsames Engagement, Unternehmen die Werkzeuge und das Know-how zur Verfügung zu stellen, die sie benötigen, um mit Zuversicht innovativ zu sein.“
IBM ist einer der größten AWS-Partner sowohl für Technologie als auch für Beratung. Wir freuen uns, diese neuen Services auf den asiatisch-pazifischen und europäischen Markt auszuweiten, wo wir hoffen, unsere Partnerschaft durch das Design und die Entwicklung von End-to-End-Lösungen weiter auszubauen.
Unterstützen Sie Ihre Technologieteams in Ihrem Unternehmen, indem Sie mit IBM Technology Expert Labs-Beratern zusammenarbeiten, um mit unserem fundierten, produktorientierten Fachwissen hervorragende Leistungen zu erbringen und zu liefern. Nehmen Sie noch heute über den AWS Marketplace Kontakt mit uns auf.
Weitere Informationen über die Partnerschaft zwischen AWS und IBM finden Sie auf AWS